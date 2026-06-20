Jazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdi

·45·Sport
Jazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdi

Jahon chempionati guruh bosqichining 1-turidan o‘rin olgan Argentina va Jazoir (3:0) uchrashuvi atrofidagi bahslar maydondan tashqariga ko‘chdi. Jazoir futbol federatsiyasi uchrashuvdagi hakamlikdan qat’iy norozilik bildirib, FIFAga rasmiy shikoyat yo‘lladi.

Afrika vakillarining fikricha, taniqli bosh hakam Shimon Marsinyak o‘yin davomida intizomiy qoidalarni noto‘g‘ri baholagan va raqibga yon bosgan.

Jinoyat va jazo: Jazoir tomonining da’volari

TSA nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Jazoir futbol mutasaddilari Argentina terma jamoasining ikki nafar yulduz futbolchisi maydondan chetlatilishi (qizil kartochka olishi) kerak edi, deb hisoblamoqda:

  • Lionel Messi epizodi: Messi o‘yin davomida jazoirlik himoyachi Aisse Mandiga nisbatan qoidani qo‘pol ravishda buzgan, biroq bosh hakam bu vaziyatda keskin chora ko‘rmagan.

  • Aleksis Makallister epizodi: Makallister raqib yarimhimoyachisi Ibrohim Maza bilan to‘qnashuvda uni tirsagi bilan ataylab urgan deb da’vo qilinmoqda. Hakamlar bu vaziyatni ham e’tiborsiz qoldirishgan.

Uchrashuv natijasi va keyingi tur taqvimi

Garchi maydondan tashqaridagi e’tirozlar davom etayotgan bo‘lsa-da, bahs Argentina terma jamoasining 3:0 hisobidagi yirik g‘alabasi bilan yakunlandi. Jamoalarning guruhdagi keyingi qadamlari va taqvimi quyidagicha ko‘rinish olgan:

Jamoa

1-tur natijasi

2-turdagi raqib

Maqsad va vazifa

Argentina

3 : 0 (G‘alaba)

Avstriya

Pley-off yo‘llanmasini muddatidan oldin naqd qilish

Jazoir

0 : 3 (Mag‘lubiyat)

Iordaniya

JCHdagi imkoniyatni saqlab qolish uchun faqat g‘alaba qozonish

Vaziyatga xolis baho:

Xalqaro amaliyotda FIFA odatda uchrashuv bosh hakami tomonidan maydonda qabul qilingan intizomiy qarorlarni (agar o‘yin qoidalari qo‘pol ravishda buzilgan texnik xatolik bo‘lmasa) bekor qilmaydi yoki o‘yin natijasini qayta ko‘rib chiqmaydi. Shu sababli, Jazoir terma jamoasi shikoyat javobini kutish bilan birga, bor e’tiborini Iordaniyaga qarshi bo‘lajak hal qiluvchi bahsga qaratishi lozim bo‘ladi. Musobaqa kundaligini kuzatib boramiz!

ArgentinaJizerlaFIFASzymon MarciniakLionel Messi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!Bugun, 19:39Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»Bugun, 19:01Tomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalariTomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalariBugun, 18:59Lids Yunayted Germaniya terma jamoasining sobiq yulduzi Julian Brandtni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiLids Yunayted Germaniya terma jamoasining sobiq yulduzi Julian Brandtni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 18:37Ruben Diash: «Tezkor goldan keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik»Ruben Diash: «Tezkor goldan keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik»Bugun, 18:01Akinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiAkinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 17:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi