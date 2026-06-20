Jazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdi
Jahon chempionati guruh bosqichining 1-turidan o‘rin olgan Argentina va Jazoir (3:0) uchrashuvi atrofidagi bahslar maydondan tashqariga ko‘chdi. Jazoir futbol federatsiyasi uchrashuvdagi hakamlikdan qat’iy norozilik bildirib, FIFAga rasmiy shikoyat yo‘lladi.
Afrika vakillarining fikricha, taniqli bosh hakam Shimon Marsinyak o‘yin davomida intizomiy qoidalarni noto‘g‘ri baholagan va raqibga yon bosgan.
Jinoyat va jazo: Jazoir tomonining da’volari
TSA nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, Jazoir futbol mutasaddilari Argentina terma jamoasining ikki nafar yulduz futbolchisi maydondan chetlatilishi (qizil kartochka olishi) kerak edi, deb hisoblamoqda:
Lionel Messi epizodi: Messi o‘yin davomida jazoirlik himoyachi Aisse Mandiga nisbatan qoidani qo‘pol ravishda buzgan, biroq bosh hakam bu vaziyatda keskin chora ko‘rmagan.
Aleksis Makallister epizodi: Makallister raqib yarimhimoyachisi Ibrohim Maza bilan to‘qnashuvda uni tirsagi bilan ataylab urgan deb da’vo qilinmoqda. Hakamlar bu vaziyatni ham e’tiborsiz qoldirishgan.
Uchrashuv natijasi va keyingi tur taqvimi
Garchi maydondan tashqaridagi e’tirozlar davom etayotgan bo‘lsa-da, bahs Argentina terma jamoasining 3:0 hisobidagi yirik g‘alabasi bilan yakunlandi. Jamoalarning guruhdagi keyingi qadamlari va taqvimi quyidagicha ko‘rinish olgan:
Jamoa
1-tur natijasi
2-turdagi raqib
Maqsad va vazifa
Argentina
3 : 0 (G‘alaba)
Avstriya
Pley-off yo‘llanmasini muddatidan oldin naqd qilish
Jazoir
0 : 3 (Mag‘lubiyat)
Iordaniya
JCHdagi imkoniyatni saqlab qolish uchun faqat g‘alaba qozonish
Vaziyatga xolis baho:
Xalqaro amaliyotda FIFA odatda uchrashuv bosh hakami tomonidan maydonda qabul qilingan intizomiy qarorlarni (agar o‘yin qoidalari qo‘pol ravishda buzilgan texnik xatolik bo‘lmasa) bekor qilmaydi yoki o‘yin natijasini qayta ko‘rib chiqmaydi. Shu sababli, Jazoir terma jamoasi shikoyat javobini kutish bilan birga, bor e’tiborini Iordaniyaga qarshi bo‘lajak hal qiluvchi bahsga qaratishi lozim bo‘ladi. Musobaqa kundaligini kuzatib boramiz!
…