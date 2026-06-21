JCH-2026: Turkiyalik futbol agenti milliy jamoani keskin tanqid qildi
Turkiyalik futbol agenti Shenol Tosun Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan so‘ng Turkiya milliy jamoasining ko‘rsatgan o‘yini va natijalari haqida keskin fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, jamoaning salohiyati ancha yuqori bo‘lgan va mavjud tarkib kamida yarim final uchun kurashishga qodir edi.
Yarim final o‘rniga erta xayrlashuv
Shenol Tosun jamoaning turnirdagi ishtiroki muddatidan oldin yakunlanganidan qattiq afsusda ekanini yashirmadi:
«Bu jamoa yarimfinalga chiqish uchun kurashishi kerak edi. Ammo barchamiz nima bo‘lganini ko‘rdik. Afsuski, bu turnir Turkiya milliy jamoasi uchun yakunlandi».
Murabbiylar shtabining xatolari
Agentning fikricha, ushbu muvaffaqiyatsizlikning bosh sababchisi — taktik xatolarga yo‘l qo‘ygan va tarkibni to‘g‘ri shakllantira olmagan murabbiylar shtabidir. U o‘z tanqidida quyidagi jihatlarga alohida urg‘u berdi:
Murabbiylarning faqat bir xil futbolchilarga tayanib qolgani va qoniqarsiz o‘yinlardan to‘g‘ri xulosa chiqarmagani;
Guruh bosqichida qayd etilgan ikkala mag‘lubiyat ham to‘liq murabbiylarning xatosi ekanligi;
Jamoaning Jahon chempionatidek nufuzli musobaqada toza markaziy hujumchisiz harakat qilgani.
«Jahon chempionatida markaziy hujumchisiz o‘ynayotgan yana biror jamoa bormi? Savolning javobi shu yerda», — deya qo‘shimcha qildi Tosun.
Eslatma: Turkiya milliy jamoasi JCH-2026 guruh bosqichidagi dastlabki ikki uchrashuvning ikkalasida ham mag‘lubiyatga uchradi. Natijada ular muddatidan avval pley-off yo‘llanmasidan mahrum bo‘lishdi.
…