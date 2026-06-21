Tomas Tuxelga xushxabar: Angliya terma jamoasi yetakchilari safga qaytdi

·36·Sport
Tomas Tuxelga xushxabar: Angliya terma jamoasi yetakchilari safga qaytdi

Jahon chempionatining guruh bosqichida muvaffaqiyatli start olgan Angliya terma jamoasi navbatdagi muhim bahs oldidan jiddiy kuchga ega boʻldi. Jamoa bosh murabbiyi Tomas Tuxel ixtiyoriga jarohatidan forigʻ boʻlgan Marcus Rashford va Declan Rice toʻliq tarkibda qaytdi. Bu yangilik "uch sherlar"ning turnirdagi ambitsiyalarini yanada mustahkamlashi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xabarlarga koʻra, har ikki futbolchi Kanzas-Siti shahrida oʻtkazilgan shanba kungi mashgʻulotlarda hech qanday cheklovlarsiz ishtirok etgan. Xorvatiyaga qarshi kechgan birinchi oʻyinda (4:2) zaxiradan tushib gol urgan Marcus Rashford mushaklaridagi kichik ogʻriq sababli bir muddat alohida shugʻullangan edi. Jamoa vitse-sardori Declan Rice esa bel va tizzasidagi noqulaylik tufayli ochilish oʻyinida muddatidan avval almashtirilgan edi.

Saka bilan bogʻliq vaziyat biroz murakkab

The Guardian nashri xabariga koʻra, Rice va Rashfordning holati ijobiy boʻlsa-da, Bukayo Saka bilan bogʻliq vaziyat biroz xavotirli boʻlib qolmoqda. Arsenal yulduzi jamoaning umumiy mashgʻulotlariga qoʻshilmadi va bino ichida individual dastur asosida ishlash bilan cheklandi. Tuxelning taʼkidlashicha, futbolchini Gana bilan boʻladigan oʻyinda asosiy tarkibda koʻrish ehtimoli juda past.

Bukayo Saka ayni damda Axill payidagi surunkali muammo bilan kurashmoqda. Murabbiylar shtabi va tibbiy xodimlar yosh iqtidor egasini 90 daqiqa davomida maydonda ushlab turishni xavfli deb hisoblamoqda. Shu sababli, u seshanba kuni Bostonda boʻlib oʻtadigan bahsni zaxira oʻrindigʻida boshlashi deyarli aniq boʻlib ulgurdi.

Tomas Tuxel matbuotga bergan intervyusida shunday dedi: "Saka Axill bilan bogʻliq muammoni bartaraf etishga harakat qilmoqda, biroq u hali toʻliq 90 daqiqa oʻynashga tayyor emas". Bu murabbiyning oʻyinchini turnirning pley-off bosqichlari uchun asrayotganidan dalolat beradi. Uning oʻrnini oʻng qanotda yana Noni Madueke egallashi kutilmoqda.

Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Angliya terma jamoasi L guruhida yetakchilikni mustahkamlashni maqsad qilgan. Rashfordning safga qaytishi chap qanotda Anthony Gordon bilan raqobatni kuchaytiradi. Declan Rice esa tayanch yarim himoyasidagi oʻzining ajralmas oʻrniga qaytishi kutilmoqda, bu esa Tuxelga taktika borasida kengroq imkoniyatlar yaratadi.

Umuman olganda, Angliyaning zaxira oʻrindigʻi kengligi Tuxelga asosiy yulduzlarni tavakkal qilmasdan, tarkibda rotatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Gana bilan oʻyin guruhdan chiqish masalasini hal qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.

AngliyaTomas TuxelJahon ChempionatiMarcus RashfordBukayo Saka
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiya va Shvetsiya bahsida bir nechta rekord qayd etildiNiderlandiya va Shvetsiya bahsida bir nechta rekord qayd etildiBugun, 03:18Rafinya Braziliyaning Shotlandiyaga qarshi bahsini o‘tkazib yuboradiRafinya Braziliyaning Shotlandiyaga qarshi bahsini o‘tkazib yuboradiBugun, 03:15Germaniya Nagelsmannning «joker»i evaziga Kot-d'Ivuarni mag‘lub etdiGermaniya Nagelsmannning «joker»i evaziga Kot-d'Ivuarni mag‘lub etdiBugun, 03:12Germaniya Kot-d'Ivuarga qarshi o‘yinda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiGermaniya Kot-d'Ivuarga qarshi o‘yinda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiBugun, 03:01JCH-2026: Turkiyalik futbol agenti milliy jamoani keskin tanqid qildiJCH-2026: Turkiyalik futbol agenti milliy jamoani keskin tanqid qildiBugun, 01:53«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildiBugun, 00:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi