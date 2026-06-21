Tomas Tuxelga xushxabar: Angliya terma jamoasi yetakchilari safga qaytdi
Jahon chempionatining guruh bosqichida muvaffaqiyatli start olgan Angliya terma jamoasi navbatdagi muhim bahs oldidan jiddiy kuchga ega boʻldi. Jamoa bosh murabbiyi Tomas Tuxel ixtiyoriga jarohatidan forigʻ boʻlgan Marcus Rashford va Declan Rice toʻliq tarkibda qaytdi. Bu yangilik "uch sherlar"ning turnirdagi ambitsiyalarini yanada mustahkamlashi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xabarlarga koʻra, har ikki futbolchi Kanzas-Siti shahrida oʻtkazilgan shanba kungi mashgʻulotlarda hech qanday cheklovlarsiz ishtirok etgan. Xorvatiyaga qarshi kechgan birinchi oʻyinda (4:2) zaxiradan tushib gol urgan Marcus Rashford mushaklaridagi kichik ogʻriq sababli bir muddat alohida shugʻullangan edi. Jamoa vitse-sardori Declan Rice esa bel va tizzasidagi noqulaylik tufayli ochilish oʻyinida muddatidan avval almashtirilgan edi.
Saka bilan bogʻliq vaziyat biroz murakkabThe Guardian nashri xabariga koʻra, Rice va Rashfordning holati ijobiy boʻlsa-da, Bukayo Saka bilan bogʻliq vaziyat biroz xavotirli boʻlib qolmoqda. Arsenal yulduzi jamoaning umumiy mashgʻulotlariga qoʻshilmadi va bino ichida individual dastur asosida ishlash bilan cheklandi. Tuxelning taʼkidlashicha, futbolchini Gana bilan boʻladigan oʻyinda asosiy tarkibda koʻrish ehtimoli juda past.
Bukayo Saka ayni damda Axill payidagi surunkali muammo bilan kurashmoqda. Murabbiylar shtabi va tibbiy xodimlar yosh iqtidor egasini 90 daqiqa davomida maydonda ushlab turishni xavfli deb hisoblamoqda. Shu sababli, u seshanba kuni Bostonda boʻlib oʻtadigan bahsni zaxira oʻrindigʻida boshlashi deyarli aniq boʻlib ulgurdi.
Tomas Tuxel matbuotga bergan intervyusida shunday dedi: "Saka Axill bilan bogʻliq muammoni bartaraf etishga harakat qilmoqda, biroq u hali toʻliq 90 daqiqa oʻynashga tayyor emas". Bu murabbiyning oʻyinchini turnirning pley-off bosqichlari uchun asrayotganidan dalolat beradi. Uning oʻrnini oʻng qanotda yana Noni Madueke egallashi kutilmoqda.
Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Angliya terma jamoasi L guruhida yetakchilikni mustahkamlashni maqsad qilgan. Rashfordning safga qaytishi chap qanotda Anthony Gordon bilan raqobatni kuchaytiradi. Declan Rice esa tayanch yarim himoyasidagi oʻzining ajralmas oʻrniga qaytishi kutilmoqda, bu esa Tuxelga taktika borasida kengroq imkoniyatlar yaratadi.
Umuman olganda, Angliyaning zaxira oʻrindigʻi kengligi Tuxelga asosiy yulduzlarni tavakkal qilmasdan, tarkibda rotatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Gana bilan oʻyin guruhdan chiqish masalasini hal qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.
…