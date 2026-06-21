Kyurasao tarixiy natija qayd etdi: mundialdagi ilk ochkoni qo‘lga kiritdi
Jahon chempionatining «E» guruhida 2-tur bahslari to‘liq yakuniga yetdi. Germaniyaning Kot-d'Ivuar ustidan qozongan g‘alabasidan (2:1) so‘ng, guruhning ikkinchi o‘yinida Ekvador va Kyurasao milliy terma jamoalari o‘zaro to‘qnash kelishdi. AQSHning Kanzas Siti shahridagi muhtasham «Arrowhead Stadium» stadionida kechgan bahsda jangovar durang qayd etildi.
Uchrashuv haqida qisqacha
O‘yin davomida Ekvador terma jamoasi vakillari Ener Valensiya va Moyses Kaysedo boshchiligida katta bosim uyushtirishgan bo‘lsa-da, Kyurasao mudofaasi va darvozabon Eloy Rum ishonchli harakat qilib, raqib hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo‘ldi.
Tarixiy natija:
Ushbu 0:0 hisobidagi durang natija evaziga mashhur mutaxassis Dik Advokat qo‘l ostidagi Kyurasao milliy jamoasi o‘z tarixida Jahon chempionatlaridagi ilk ochkosini qo‘lga kiritdi.
«E» guruhi 2-turdan keyingi vaziyat
Ikkinchi tur o‘yinlaridan so‘ng kvartetdagi ochkolar quyidagicha taqsimlandi:
Germaniya — 6 ochko (Muddatidan oldin pley-offda )
Kot-d'Ivuar — 3 ochko
Ekvador — 1 ochko
Kyurasao — 1 ochko
So‘nggi turda Kyurasao Kot-d'Ivuar bilan, Ekvador esa Germaniya bilan bahs olib boradi. Har ikki jamoada ham pley-offga chiqish uchun imkoniyat saqlanib qolgan.
Jamoalarning tarkiblari va almashtirishlar
Ekvador:
Ernan Galindes, Pero Inkapiye, Vilyan Pacho, Pervis Estupinyan (71' Xose Angulo), Jordi Alsivar (46' Kevin Rodriges), Oskar Vite, Alan Franko (83' Anjelo Presiado), Moyses Kaysedo, Jon Yeboa (89' Joan Kaysedo), Ener Valensiya, Gonsalo Plata.
Kyurasao:
Eloy Rum, Yordan Obispo, Shenon Floranus, Roshni Gaari, Yosua Brenet, Djayro Fonvill (76' Kverten Eijma), Juninio Bakuna (75' Jerveyn Gorre), Leonardo Bakuna, Livelay Komenensiya (84' Godfrid Roemerato), Taxit Chong (76' Rishayro Margarita), Yurgen Lokadiya (83' Sharlon Kastaneyer).
Ogohlantirishlar (Sariq kartochkalar):
O‘yin ancha keskin kurashlarga boy o‘tdi va hakam futbolchilarga jami 6 marotaba sariq kartochka ko‘rsatdi:
Ekvador: Alsivar (38).
Kyurasao: L. Bakuna (39), J. Bakuna (53), Komenensiya (56), Gaari (75), Kastaneyer (90+1).
…