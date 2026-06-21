Kyurasao tarixiy natija qayd etdi: mundialdagi ilk ochkoni qo‘lga kiritdi

·50·Sport
Kyurasao tarixiy natija qayd etdi: mundialdagi ilk ochkoni qo‘lga kiritdi

Jahon chempionatining «E» guruhida 2-tur bahslari to‘liq yakuniga yetdi. Germaniyaning Kot-d'Ivuar ustidan qozongan g‘alabasidan (2:1) so‘ng, guruhning ikkinchi o‘yinida Ekvador va Kyurasao milliy terma jamoalari o‘zaro to‘qnash kelishdi. AQSHning Kanzas Siti shahridagi muhtasham «Arrowhead Stadium» stadionida kechgan bahsda jangovar durang qayd etildi.

Uchrashuv haqida qisqacha

O‘yin davomida Ekvador terma jamoasi vakillari Ener Valensiya va Moyses Kaysedo boshchiligida katta bosim uyushtirishgan bo‘lsa-da, Kyurasao mudofaasi va darvozabon Eloy Rum ishonchli harakat qilib, raqib hujumlarini qaytarishga muvaffaq bo‘ldi.

Tarixiy natija:

Ushbu 0:0 hisobidagi durang natija evaziga mashhur mutaxassis Dik Advokat qo‘l ostidagi Kyurasao milliy jamoasi o‘z tarixida Jahon chempionatlaridagi ilk ochkosini qo‘lga kiritdi.

«E» guruhi 2-turdan keyingi vaziyat

Ikkinchi tur o‘yinlaridan so‘ng kvartetdagi ochkolar quyidagicha taqsimlandi:

  1. Germaniya — 6 ochko (Muddatidan oldin pley-offda )

  2. Kot-d'Ivuar — 3 ochko

  3. Ekvador — 1 ochko

  4. Kyurasao — 1 ochko

So‘nggi turda Kyurasao Kot-d'Ivuar bilan, Ekvador esa Germaniya bilan bahs olib boradi. Har ikki jamoada ham pley-offga chiqish uchun imkoniyat saqlanib qolgan.

Jamoalarning tarkiblari va almashtirishlar

Ekvador:

Ernan Galindes, Pero Inkapiye, Vilyan Pacho, Pervis Estupinyan (71' Xose Angulo), Jordi Alsivar (46' Kevin Rodriges), Oskar Vite, Alan Franko (83' Anjelo Presiado), Moyses Kaysedo, Jon Yeboa (89' Joan Kaysedo), Ener Valensiya, Gonsalo Plata.

Kyurasao:

Eloy Rum, Yordan Obispo, Shenon Floranus, Roshni Gaari, Yosua Brenet, Djayro Fonvill (76' Kverten Eijma), Juninio Bakuna (75' Jerveyn Gorre), Leonardo Bakuna, Livelay Komenensiya (84' Godfrid Roemerato), Taxit Chong (76' Rishayro Margarita), Yurgen Lokadiya (83' Sharlon Kastaneyer).

Ogohlantirishlar (Sariq kartochkalar):

O‘yin ancha keskin kurashlarga boy o‘tdi va hakam futbolchilarga jami 6 marotaba sariq kartochka ko‘rsatdi:

  • Ekvador: Alsivar (38).

  • Kyurasao: L. Bakuna (39), J. Bakuna (53), Komenensiya (56), Gaari (75), Kastaneyer (90+1).

KurasoGermaniyaKot-d'IvuarEkvadorKanzas Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

World Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiWorld Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiBugun, 11:27Transfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiTransfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiBugun, 11:22Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiYaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiBugun, 11:16Yurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiYurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiBugun, 10:53Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Bugun, 10:42Kyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiKyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiBugun, 10:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi