Transfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandi

·1·Sport
Transfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandi

AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etayotgan Eldor Shomurodovning klubdagi faoliyatida jiddiy o‘zgarishlar kutilmoqda. Turkiyadagi debyut mavsumini yuqori darajada o‘tkazgan 30 yoshli hujumchimizga mamlakatning eng qudratli klublaridan takliflar tushmoqda.

Trabzonspor kurashga qo‘shildi

Avvalroq "Fenerbahche" klubi Shomurodovni yozgi transfer oynasidagi asosiy nishoni sifatida belgilagani va uni sotib olish uchun harakat boshlagani haqida xabar berilgan edi. Endilikda Turkiyaning yana bir grandi – "Trabzonspor" ham hamyurtimiz uchun kurashga faol kirishdi.

Turkiyaning nufuzli sport manbalari, xususan, "Ajansspor" va "Sabah" nashrlarining xabar berishicha, "Trabzonspor" rahbariyati hujumchining transferi bo‘yicha "Istanbul Bashakshehir" klubi bilan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan.

To‘purarlar poygasi va transfer bahosi

Shomurodov o‘tgan mavsumda Italiyaning "Roma" klubidan kelib, "Istanbul Bashakshehir" safida haqiqiy yulduzga aylandi va transfer bozoridagi narxini sezilarli darajada oshirdi:

  • Muvaffaqiyatli mavsum: Chempionat davomida 22 ta gol urgan Eldor Shomurodov "Trabzonspor" forvardi Pol Onuachu bilan birgalikda turnir to‘purariga aylandi va "Oltin butsa" bilan taqdirlandi.

  • Narxning ko‘tarilishi: Yoz boshida Istanbul klubi Shomurodov transferidan 10 million yevro ishlab olishga rozi bo‘lgan edi. Biroq oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra, "Bashakshehir" o‘z yetakchisini qo‘yib yuborish uchun kamida 15 million yevro talab qilmoqda.

Da’vogar klublarning yevrokuboklardagi maqomi

Jahon chempionatidan qaytgach, Eldor Shomurodov faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi bo‘yicha muhim qaror qabul qilishi kerak bo‘ladi. Uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchi bo‘lgan jamoalarning kelasi mavsumdagi yevrokubok yo‘llanmalari quyidagicha ko‘rinishga ega:

Klub nomi

Chempionatdagi o‘rni

Kelasi mavsumdagi yevrokubok maqomi

Fenerbahche

2-o‘rin (Vitse-chempion)

UYEFA Chempionlar ligasi

Trabzonspor

3-o‘rin (Kubok sohibi)

UYEFA Yevropa ligasi

Istanbul Bashakshehir

5-o‘rin

UYEFA Konferensiyalar ligasi

Oldinda Shomurodovni nafaqat yangi klub, balki Yevropada yanada yuqori nufuzga ega bo‘lgan musobaqalarda qatnashish imkoniyati ham kutmoqda. Hozirda bor e’tiborini milliy terma jamoamizning JCH-2026dagi tarixiy ishtirokiga qaratgan sardorimizga bo‘lajak o‘yinlarda va transfer oynasida omad tilaymiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiYaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiBugun, 11:16Yurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiYurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiBugun, 10:53Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Bugun, 10:42Kyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiKyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiBugun, 10:35Kyurasao tarixiy natija qayd etdi: mundialdagi ilk ochkoni qo‘lga kiritdiKyurasao tarixiy natija qayd etdi: mundialdagi ilk ochkoni qo‘lga kiritdiBugun, 10:29UFC Vegas 119: Las-Vegasdagi turnir yakunlandi — barcha janglar natijalariUFC Vegas 119: Las-Vegasdagi turnir yakunlandi — barcha janglar natijalariBugun, 10:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi