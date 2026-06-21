Transfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandi
AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etayotgan Eldor Shomurodovning klubdagi faoliyatida jiddiy o‘zgarishlar kutilmoqda. Turkiyadagi debyut mavsumini yuqori darajada o‘tkazgan 30 yoshli hujumchimizga mamlakatning eng qudratli klublaridan takliflar tushmoqda.
Trabzonspor kurashga qo‘shildi
Avvalroq "Fenerbahche" klubi Shomurodovni yozgi transfer oynasidagi asosiy nishoni sifatida belgilagani va uni sotib olish uchun harakat boshlagani haqida xabar berilgan edi. Endilikda Turkiyaning yana bir grandi – "Trabzonspor" ham hamyurtimiz uchun kurashga faol kirishdi.
Turkiyaning nufuzli sport manbalari, xususan, "Ajansspor" va "Sabah" nashrlarining xabar berishicha, "Trabzonspor" rahbariyati hujumchining transferi bo‘yicha "Istanbul Bashakshehir" klubi bilan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan.
To‘purarlar poygasi va transfer bahosi
Shomurodov o‘tgan mavsumda Italiyaning "Roma" klubidan kelib, "Istanbul Bashakshehir" safida haqiqiy yulduzga aylandi va transfer bozoridagi narxini sezilarli darajada oshirdi:
Muvaffaqiyatli mavsum: Chempionat davomida 22 ta gol urgan Eldor Shomurodov "Trabzonspor" forvardi Pol Onuachu bilan birgalikda turnir to‘purariga aylandi va "Oltin butsa" bilan taqdirlandi.
Narxning ko‘tarilishi: Yoz boshida Istanbul klubi Shomurodov transferidan 10 million yevro ishlab olishga rozi bo‘lgan edi. Biroq oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra, "Bashakshehir" o‘z yetakchisini qo‘yib yuborish uchun kamida 15 million yevro talab qilmoqda.
Da’vogar klublarning yevrokuboklardagi maqomi
Jahon chempionatidan qaytgach, Eldor Shomurodov faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi bo‘yicha muhim qaror qabul qilishi kerak bo‘ladi. Uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchi bo‘lgan jamoalarning kelasi mavsumdagi yevrokubok yo‘llanmalari quyidagicha ko‘rinishga ega:
Klub nomi
Chempionatdagi o‘rni
Kelasi mavsumdagi yevrokubok maqomi
Fenerbahche
2-o‘rin (Vitse-chempion)
UYEFA Chempionlar ligasi
Trabzonspor
3-o‘rin (Kubok sohibi)
UYEFA Yevropa ligasi
Istanbul Bashakshehir
5-o‘rin
UYEFA Konferensiyalar ligasi
Oldinda Shomurodovni nafaqat yangi klub, balki Yevropada yanada yuqori nufuzga ega bo‘lgan musobaqalarda qatnashish imkoniyati ham kutmoqda. Hozirda bor e’tiborini milliy terma jamoamizning JCH-2026dagi tarixiy ishtirokiga qaratgan sardorimizga bo‘lajak o‘yinlarda va transfer oynasida omad tilaymiz.
…