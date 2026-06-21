Jastin Geyji Iliya Topuriyaning vaziyati haqida gapirdi,,,
UFC jangchisi Jastin Geyji Iliya Topuriya haqida to‘xtalib, uning keyingi faoliyati va kamarni qaytarib olish istagi oson kechmasligini ta’kidladi. Geyji raqiblarning Topuriyaga bo‘lgan qo‘rquvi yo‘qolganini va bu unga qo‘shimcha qiyinchilik tug‘dirishini ma’lum qildi.
Jastin Geyjining fikrlari
«Achchiq haqiqatni aytishga jur’at qilish — hurmatga sazovor. Ayniqsa, Iliya kabi inson uchun, chunki u hali reallikdan ancha uzoq. Men unga o‘z zimmasiga buncha katta yuklarni olishda xato qilayotganini aytgandim. Ikkinchi va uchinchi raundlarga o‘tsak, keyin nima qilasan, degandim. Lekin bu uni yanada haqiqatdan uzoqlashtirdi. U o‘zining haqligini isbotlashni istadi.
Men Toni Fergyusonning o‘ziga bo‘lgan ishonchini buzmadim. Men raqiblarining unga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirdim. Mengacha Topuriya mag‘lubiyat nimaligini bilmasdi. Men odamlarga shunchaki qo‘rquvni yengish kerakligini ko‘rsatganimdan keyin, endi hech kim u bilan jangga qo‘rqib chiqmaydi. Endi Iliya uchun undan qo‘rqmaydigan raqiblarga qarshi jang qilish juda qiyin bo‘ladi».
Bayonotdan olingan asosiy xulosalar
Geyji o‘z intervyusida bir nechta muhim jihatlarga e’tibor qaratdi:
Ruhiy bosim va reallik: Iliya Topuriya o‘z zimmasiga haddan tashqari katta vazifalarni yuklab olgan va jangning davomiy raundlaridagi holatni to‘g‘ri baholay olmagan.
Raqiblardagi qo‘rquvning yo‘qolishi: Topuriya avval mag‘lubiyatsiz kelayotgan vaqtda raqiblari undan hayiqib turishgan. Endilikda boshqa jangchilar undan cho‘chimasdan ringga ko‘tariladigan bo‘lishadi.
Toni Fergyuson bilan bog‘liq misol: Geyji o‘z vaqtida Toni Fergyusonni mag‘lub etib, boshqa raqiblarning unga bo‘lgan qarashini qanday o‘zgartirgan bo‘lsa, Topuriya bilan ham xuddi shunday holat yuz berganini ta’kidlamoqda.
Bu vaziyat Iliya Topuriya uchun faoliyatidagi yangi va ancha murakkab davr boshlanayotganidan dalolat beradi.
…