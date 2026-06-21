Jastin Geyji Iliya Topuriyaning vaziyati haqida gapirdi,,,

·0·Sport
Jastin Geyji Iliya Topuriyaning vaziyati haqida gapirdi,,,

UFC jangchisi Jastin Geyji Iliya Topuriya haqida to‘xtalib, uning keyingi faoliyati va kamarni qaytarib olish istagi oson kechmasligini ta’kidladi. Geyji raqiblarning Topuriyaga bo‘lgan qo‘rquvi yo‘qolganini va bu unga qo‘shimcha qiyinchilik tug‘dirishini ma’lum qildi.

Jastin Geyjining fikrlari

«Achchiq haqiqatni aytishga jur’at qilish — hurmatga sazovor. Ayniqsa, Iliya kabi inson uchun, chunki u hali reallikdan ancha uzoq. Men unga o‘z zimmasiga buncha katta yuklarni olishda xato qilayotganini aytgandim. Ikkinchi va uchinchi raundlarga o‘tsak, keyin nima qilasan, degandim. Lekin bu uni yanada haqiqatdan uzoqlashtirdi. U o‘zining haqligini isbotlashni istadi.

Men Toni Fergyusonning o‘ziga bo‘lgan ishonchini buzmadim. Men raqiblarining unga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirdim. Mengacha Topuriya mag‘lubiyat nimaligini bilmasdi. Men odamlarga shunchaki qo‘rquvni yengish kerakligini ko‘rsatganimdan keyin, endi hech kim u bilan jangga qo‘rqib chiqmaydi. Endi Iliya uchun undan qo‘rqmaydigan raqiblarga qarshi jang qilish juda qiyin bo‘ladi».

Bayonotdan olingan asosiy xulosalar

Geyji o‘z intervyusida bir nechta muhim jihatlarga e’tibor qaratdi:

  • Ruhiy bosim va reallik: Iliya Topuriya o‘z zimmasiga haddan tashqari katta vazifalarni yuklab olgan va jangning davomiy raundlaridagi holatni to‘g‘ri baholay olmagan.

  • Raqiblardagi qo‘rquvning yo‘qolishi: Topuriya avval mag‘lubiyatsiz kelayotgan vaqtda raqiblari undan hayiqib turishgan. Endilikda boshqa jangchilar undan cho‘chimasdan ringga ko‘tariladigan bo‘lishadi.

  • Toni Fergyuson bilan bog‘liq misol: Geyji o‘z vaqtida Toni Fergyusonni mag‘lub etib, boshqa raqiblarning unga bo‘lgan qarashini qanday o‘zgartirgan bo‘lsa, Topuriya bilan ham xuddi shunday holat yuz berganini ta’kidlamoqda.

Bu vaziyat Iliya Topuriya uchun faoliyatidagi yangi va ancha murakkab davr boshlanayotganidan dalolat beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan G va H guruhlari o‘yinlari jadvaliJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan G va H guruhlari o‘yinlari jadvaliBugun, 13:07Tunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdiTunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdiBugun, 12:18Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdiYaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 12:08Professional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdiProfessional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdiBugun, 11:59William Saliba Chempionlar ligasidagi magʻlubiyat va PSJ futbolchilarining hazillari haqidaWilliam Saliba Chempionlar ligasidagi magʻlubiyat va PSJ futbolchilarining hazillari haqidaBugun, 11:57Abduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelAbduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelBugun, 11:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi