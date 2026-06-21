Paragvay va Turkiya o‘yinida Omar Alderete antirekord qayd etdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
OPTA ma’lumotiga ko‘ra, Paragvay terma jamoasi himoyachisi Omar Alderete Turkiyaga qarshi uchrashuvni to‘liq o‘tkazib, bor-yo‘g‘i bitta aniq uzatma bergan.
Bu jahon chempionatlari tarixidagi eng past ko‘rsatkich bo‘ldi. Shu paytga qadar mundial bahslarida to‘liq 90 daqiqa maydonda harakat qilgan hech bir futbolchi bunchalik kam aniq pas bermagan edi.
E’tiborli tomoni, Turkiya uchrashuv davomida son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan. Shunga qaramay, turklar statistikasi o‘ta past bo‘lgan futbolchi to‘liq o‘ynagan Paragvayga mag‘lub bo‘ldi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…