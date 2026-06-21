Declan Rice yarim yildan buyon jarohat bilan oʻynayotganini tan oldi

·0·Sport
Declan Rice yarim yildan buyon jarohat bilan oʻynayotganini tan oldi

Angliya terma jamoasi va Arsenal klubining asosiy tayanch yarim himoyachisi Declan Rice uzoq vaqtdan buyon jiddiy ogʻriqlar bilan maydonga tushayotganini maʼlum qildi. Futbolchining soʻzlariga koʻra, u oʻtgan yilning dekabr oyidan beri asab tizimi bilan bogʻliq jarohatni (neural pain) yashirincha davolab kelmoqda. Bu maʼlumot futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan yangilik boʻldi, chunki Rice oʻtgan davr mobaynida ham klub, ham terma jamoa safida barqaror oʻyin namoyish etib kelayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xorvatiyaga qarshi kechgan va inglizlarning 4:2 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan bahsda Declan Rice oʻyin yakunlanishiga 20 daqiqa qolganda maydonni tark etgan edi. Uning oqsab yurishi va son qismidagi noqulaylik muxlislarda xavotir uygʻotdi. Biroq futbolchining oʻzi bu holatga oydinlik kiritib, barchasi nazorat ostida ekanini va Gana bilan boʻladigan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini bildirdi.

Thomas Tuchelning aqlli qarori

Goal.com nashri xabariga koʻra, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel Riceni maydondan olish orqali uni ortiqcha yuklamadan himoya qilgan. Futbolchi murabbiyning bu qarorini yuqori baholadi. "Oxirgi 20 daqiqa — jarohat olish ehtimoli eng yuqori boʻlgan palladir. Murabbiy meni almashtirib juda toʻgʻri ish qildi, chunki men sonimda oʻsha eski asabiy ogʻriqni his qila boshlagan edim", — deydi yarim himoyachi.

Rice dekabr oyidan beri Arsenal safida ham shunday rejimda toʻp surganini tan oldi. Uning aytishicha, bu muammo haqida jamoa ichidagilardan boshqa hech kim bilmagan. Futbolchi Shimoliy Amerikada oʻtayotgan jahon chempionati kabi nufuzli turnirda uzoqroq masofaga yetib borish uchun oʻz tanasini ehtiyot qilishi zarurligini yaxshi tushunib turibdi.

Bukayo Saka va jamoadagi umumiy holat

Angliya lagerida faqat Declan Rice emas, balki Arsenalning yana bir yulduzi Bukayo Saka ham shifokorlar nazoratida boʻlib turibdi. Sakaning axill payidagi surunkali muammo uning turnirni zaxira oʻrindigʻida boshlashiga sabab boʻldi. Rice jamoadoshining holati haqida gapirar ekan, uning jismoniy holatini boshqarishda ehtiyotkorlik muhimligini taʼkidladi.

"Bukayoning Arsenalda qanchalik koʻp oʻyin oʻtkazganini va bu jarohat bilan qanday kurashganini oʻz koʻzim bilan koʻrganman. Uni birdaniga katta yuklama ostiga qoʻyish xavfli, shuning uchun murabbiylar shtabi uni toʻgʻri boshqarmoqda. Ishonchim komilki, u hali turnirning hal qiluvchi pallalarida oʻz soʻzini aytadi", — deya qoʻshimcha qildi Rice.

Hozirda Angliya terma jamoasi tibbiy shtabi har ikki futbolchining tiklanish jarayonini alohida nazoratga olgan. Thomas Tuchel jamoaning yetakchi oʻyinchilarini pley-off bosqichiga qadar eng yaxshi sport formasida olib chiqishni maqsad qilgan. Gana bilan boʻladigan oʻyinda Rice asosiy tarkibda koʻrinish berishi kutilmoqda, biroq uning oʻyin vaqti yana cheklanishi ehtimoldan xoli emas.

Declan RiceArsenalAngliyaThomas TuchelFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente Lamine Yamalni Lionel Messi bilan solishtirish xato ekanini aytdiLuis de la Fuente Lamine Yamalni Lionel Messi bilan solishtirish xato ekanini aytdiBugun, 15:19Cristiano Ronaldo Jr 16 yoshni qarshi oldi: Georgina Rodriguez hashamatli bayram uyushtirdiCristiano Ronaldo Jr 16 yoshni qarshi oldi: Georgina Rodriguez hashamatli bayram uyushtirdiBugun, 15:18Arsenal va Angliya terma jamoasining maxfiy quroli: Declan Rice qanday qilib "ustaga" aylandi?Arsenal va Angliya terma jamoasining maxfiy quroli: Declan Rice qanday qilib "ustaga" aylandi?Bugun, 14:55Marselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziMarselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziBugun, 14:30Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBehruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBugun, 14:13Neymar safga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqdaNeymar safga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqdaBugun, 13:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi