Declan Rice yarim yildan buyon jarohat bilan oʻynayotganini tan oldi
Angliya terma jamoasi va Arsenal klubining asosiy tayanch yarim himoyachisi Declan Rice uzoq vaqtdan buyon jiddiy ogʻriqlar bilan maydonga tushayotganini maʼlum qildi. Futbolchining soʻzlariga koʻra, u oʻtgan yilning dekabr oyidan beri asab tizimi bilan bogʻliq jarohatni (neural pain) yashirincha davolab kelmoqda. Bu maʼlumot futbol jamoatchiligi uchun kutilmagan yangilik boʻldi, chunki Rice oʻtgan davr mobaynida ham klub, ham terma jamoa safida barqaror oʻyin namoyish etib kelayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xorvatiyaga qarshi kechgan va inglizlarning 4:2 hisobidagi gʻalabasi bilan yakunlangan bahsda Declan Rice oʻyin yakunlanishiga 20 daqiqa qolganda maydonni tark etgan edi. Uning oqsab yurishi va son qismidagi noqulaylik muxlislarda xavotir uygʻotdi. Biroq futbolchining oʻzi bu holatga oydinlik kiritib, barchasi nazorat ostida ekanini va Gana bilan boʻladigan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini bildirdi.
Thomas Tuchelning aqlli qaroriGoal.com nashri xabariga koʻra, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel Riceni maydondan olish orqali uni ortiqcha yuklamadan himoya qilgan. Futbolchi murabbiyning bu qarorini yuqori baholadi. "Oxirgi 20 daqiqa — jarohat olish ehtimoli eng yuqori boʻlgan palladir. Murabbiy meni almashtirib juda toʻgʻri ish qildi, chunki men sonimda oʻsha eski asabiy ogʻriqni his qila boshlagan edim", — deydi yarim himoyachi.
Rice dekabr oyidan beri Arsenal safida ham shunday rejimda toʻp surganini tan oldi. Uning aytishicha, bu muammo haqida jamoa ichidagilardan boshqa hech kim bilmagan. Futbolchi Shimoliy Amerikada oʻtayotgan jahon chempionati kabi nufuzli turnirda uzoqroq masofaga yetib borish uchun oʻz tanasini ehtiyot qilishi zarurligini yaxshi tushunib turibdi.
Bukayo Saka va jamoadagi umumiy holatAngliya lagerida faqat Declan Rice emas, balki Arsenalning yana bir yulduzi Bukayo Saka ham shifokorlar nazoratida boʻlib turibdi. Sakaning axill payidagi surunkali muammo uning turnirni zaxira oʻrindigʻida boshlashiga sabab boʻldi. Rice jamoadoshining holati haqida gapirar ekan, uning jismoniy holatini boshqarishda ehtiyotkorlik muhimligini taʼkidladi.
"Bukayoning Arsenalda qanchalik koʻp oʻyin oʻtkazganini va bu jarohat bilan qanday kurashganini oʻz koʻzim bilan koʻrganman. Uni birdaniga katta yuklama ostiga qoʻyish xavfli, shuning uchun murabbiylar shtabi uni toʻgʻri boshqarmoqda. Ishonchim komilki, u hali turnirning hal qiluvchi pallalarida oʻz soʻzini aytadi", — deya qoʻshimcha qildi Rice.
Hozirda Angliya terma jamoasi tibbiy shtabi har ikki futbolchining tiklanish jarayonini alohida nazoratga olgan. Thomas Tuchel jamoaning yetakchi oʻyinchilarini pley-off bosqichiga qadar eng yaxshi sport formasida olib chiqishni maqsad qilgan. Gana bilan boʻladigan oʻyinda Rice asosiy tarkibda koʻrinish berishi kutilmoqda, biroq uning oʻyin vaqti yana cheklanishi ehtimoldan xoli emas.
…