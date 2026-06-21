Eron bosh murabbiyi AQSHdagi cheklovlar va adolatsizlik haqida gapirdi

·35·Sport
Eron bosh murabbiyi AQSHdagi cheklovlar va adolatsizlik haqida gapirdi

Eron milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Amir Galenoi AQSHga kirishdagi cheklovlar, ikki davlat o‘rtasidagi harbiy-siyosiy taranglik va jahon chempionati tashkilotchilari tomonidan yaratilgan noteng sharoitlar haqida keskin bayonot berdi. Mutaxassis jamoa duch kelayotgan maydondan tashqaridagi muammolar futbol ruhini sindirayotganini ta’kidladi.

Maydondan tashqaridagi muammolar va viza cheklovlari

Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, tashkiliy masalalardagi to‘siqlar jamoaning musobaqaga ko‘nikish jarayoniga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatgan:

  • Kech yetib kelish: Eron terma jamoasi musobaqaga juda kech yetib kelgani sababli yangi sharoitga moslashish uchun kamida ikki hafta vaqt yo‘qotilgan.

  • Delegatsiya tarkibining cheklanishi: Eng alamli jihatlardan biri — Eron futbol rahbarlari va ommaviy axborot vositalari vakillariga jamoani kuzatib borish uchun viza berilmagan.

"Bizda muammolar juda ko‘p, ayniqsa maydondan tashqarida. Men jahon chempionatida ishtirok etayotgan qolgan 47 ta terma jamoa murabbiylariga murojaat qildim, ammo hech biri javob qaytarmadi... Bunday munosabat jahon chempionati maqomiga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydi. Siz terma jamoani taklif qilasiz, lekin uning xodimlarini qabul qilmaysizmi?" — dedi murabbiy.

Belgiya bilan o‘yin oldidan vaqt tanqisligi

Bugun bo‘lib o‘tadigan Belgiyaga qarshi muhim bahs oldidan ham tashkilotchilar tomonidan Eron terma jamoasiga yetarlicha sharoit yaratilmagani ma’lum qilindi. Galenoi tayyorgarlik jarayonidagi quyidagi muammolarni sanab o‘tdi:

  • Murabbiy rejasiga ko‘ra, o‘yin arafasida jamoaga kamida 24 soatlik tanaffus va tayyorgarlik vaqti kerak bo‘lgan.

  • Biroq tashkilotchilar Eron jamoasiga atigi 16 soat vaqt ajratishgan.

  • Ushbu vaqt tanqisligi sababli futbolchilar rasmiy mashg‘ulotni yarim yo‘lda to‘xtatishga majbur bo‘lishgan. Murabbiy bu holatni mutlaqo adolatsizlik deb atadi.

Eron xalqiga murojaat va tinchlik istagi

Amir Galenoi yuzaga kelgan siyosiy va tashkiliy to‘siqlarga qaramay, futbolchilar maydonda bor kuchlari bilan harakat qilishlarini va faqat muxlislar uchun to‘p surishlarini bildirdi:

  • Muxlislar uchun minnatdorchilik: Jamoa aynan o‘z vatandoshlarini xursand qilish va ularning ruhini ko‘tarish uchun maydonga tushadi.

  • Mamlakat maqomi: Murabbiy milliardlab dollar sarflanganda ham bunday sharoitda adolatni to‘liq tiklash qiyinligini, ushbu holat Eronning zulm ko‘rayotgan mamlakat ekanidan dalolat berishini aytdi.

  • Barqaror tinchlik umidi: Mutaxassis sun’iy ravishda yaratilgan vaqtinchalik holatlar emas, balki kelajakda dunyoda haqiqiy va barqaror tinchlik o‘rnatilishiga umid bildirishini ta’kidladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Bugun, 17:08Reece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdiReece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdiBugun, 16:59Arsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdiArsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdiBugun, 16:54Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadiKoloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadiBugun, 16:40Endrick va Karlo Anchelotti oʻrtasida nizo bormi? Braziliyalik iqtidor mish-mishlarga nuqta qoʻydiEndrick va Karlo Anchelotti oʻrtasida nizo bormi? Braziliyalik iqtidor mish-mishlarga nuqta qoʻydiBugun, 16:19Declan Rice yarim yildan buyon jarohat bilan oʻynayotganini tan oldiDeclan Rice yarim yildan buyon jarohat bilan oʻynayotganini tan oldiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi