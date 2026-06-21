Eron bosh murabbiyi AQSHdagi cheklovlar va adolatsizlik haqida gapirdi
Eron milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Amir Galenoi AQSHga kirishdagi cheklovlar, ikki davlat o‘rtasidagi harbiy-siyosiy taranglik va jahon chempionati tashkilotchilari tomonidan yaratilgan noteng sharoitlar haqida keskin bayonot berdi. Mutaxassis jamoa duch kelayotgan maydondan tashqaridagi muammolar futbol ruhini sindirayotganini ta’kidladi.
Maydondan tashqaridagi muammolar va viza cheklovlari
Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, tashkiliy masalalardagi to‘siqlar jamoaning musobaqaga ko‘nikish jarayoniga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatgan:
Kech yetib kelish: Eron terma jamoasi musobaqaga juda kech yetib kelgani sababli yangi sharoitga moslashish uchun kamida ikki hafta vaqt yo‘qotilgan.
Delegatsiya tarkibining cheklanishi: Eng alamli jihatlardan biri — Eron futbol rahbarlari va ommaviy axborot vositalari vakillariga jamoani kuzatib borish uchun viza berilmagan.
"Bizda muammolar juda ko‘p, ayniqsa maydondan tashqarida. Men jahon chempionatida ishtirok etayotgan qolgan 47 ta terma jamoa murabbiylariga murojaat qildim, ammo hech biri javob qaytarmadi... Bunday munosabat jahon chempionati maqomiga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydi. Siz terma jamoani taklif qilasiz, lekin uning xodimlarini qabul qilmaysizmi?" — dedi murabbiy.
Belgiya bilan o‘yin oldidan vaqt tanqisligi
Bugun bo‘lib o‘tadigan Belgiyaga qarshi muhim bahs oldidan ham tashkilotchilar tomonidan Eron terma jamoasiga yetarlicha sharoit yaratilmagani ma’lum qilindi. Galenoi tayyorgarlik jarayonidagi quyidagi muammolarni sanab o‘tdi:
Murabbiy rejasiga ko‘ra, o‘yin arafasida jamoaga kamida 24 soatlik tanaffus va tayyorgarlik vaqti kerak bo‘lgan.
Biroq tashkilotchilar Eron jamoasiga atigi 16 soat vaqt ajratishgan.
Ushbu vaqt tanqisligi sababli futbolchilar rasmiy mashg‘ulotni yarim yo‘lda to‘xtatishga majbur bo‘lishgan. Murabbiy bu holatni mutlaqo adolatsizlik deb atadi.
Eron xalqiga murojaat va tinchlik istagi
Amir Galenoi yuzaga kelgan siyosiy va tashkiliy to‘siqlarga qaramay, futbolchilar maydonda bor kuchlari bilan harakat qilishlarini va faqat muxlislar uchun to‘p surishlarini bildirdi:
Muxlislar uchun minnatdorchilik: Jamoa aynan o‘z vatandoshlarini xursand qilish va ularning ruhini ko‘tarish uchun maydonga tushadi.
Mamlakat maqomi: Murabbiy milliardlab dollar sarflanganda ham bunday sharoitda adolatni to‘liq tiklash qiyinligini, ushbu holat Eronning zulm ko‘rayotgan mamlakat ekanidan dalolat berishini aytdi.
Barqaror tinchlik umidi: Mutaxassis sun’iy ravishda yaratilgan vaqtinchalik holatlar emas, balki kelajakda dunyoda haqiqiy va barqaror tinchlik o‘rnatilishiga umid bildirishini ta’kidladi.
…