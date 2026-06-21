Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»

·50·Sport
Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»

Niderlandiya terma jamoasi va Barselona klubi yarim himoyachisi Frenkie de Jong oʻzining sobiq jamoadoshi Lionel Messi haqida samimiy fikrlarini bildirib oʻtdi. Futbolchi argentinalik afsonani dunyodagi eng mukammal oʻyinchi deb hisoblashini va u bilan bir safda toʻp surish uning faoliyatidagi eng unutilmas voqea boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda terma jamoa safida xalqaro musobaqalarda ishtirok etayotgan De Jong Goal.com nashriga bergan intervyusida bolaligidan Barselona oʻyinlarini kuzatib ulgʻayganini yashirmadi. Ayniqsa, Pep Guardiola davridagi jamoaning dominantligi va Lionel Messi koʻrsatgan sehrli oʻyinlar yosh Frenkie uchun asosiy ilhom manbai boʻlib xizmat qilgan.

«Men uchun Lionel Messi — shunchaki mukammal futbolchi. U men bilan solishtirganda butunlay boshqa darajadagi va uslubdagi ijrochi, biroq men doim boshqalardan koʻra koʻproq aynan uning harakatlarini kuzatganman. Guardiola boshqaruvidagi Barselona oʻyinlaridan zavqlanib katta boʻlganman. Oʻsha paytda men muxlis sifatida hayrat bilan kuzatgan yulduzlar bilan keyinchalik bir jamoada oʻynash men uchun juda qadrli», — deydi yarim himoyachi.

Futbolga boʻlgan ishtiyoq va masʼuliyat

Frenkie de Jong professional futboldagi bosim va masʼuliyat haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbol u uchun nafaqat kasb, balki hamon sevimli mashgʻulot boʻlib qolmoqda. Maydonga tushganda his qiladigan quvonchi bolalikda doʻstlari bilan koʻchada toʻp surgandagi tuygʻular bilan deyarli bir xil ekanini aytdi.

«Garchi bu hozir mening ishim boʻlsa-da, futbol men uchun hamon sevimli xobbi. Men oʻyindan shunchalik zavq olamanki, jarayonga butunlay shoʻngʻib ketaman. Albatta, doʻstlar bilan oʻynashdan farqli oʻlaroq, bu yerda katta masʼuliyat va natija uchun kurash bor, lekin maydonga tushganingizdagi hissiyot oʻzgarmaydi», — deya qoʻshimcha qildi u.

Jahon chempionligi orzusi

Suhbat davomida Niderlandiya terma jamoasining maqsadlari haqida ham soʻz bordi. Lionel Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasi 2022-yilgi Jahon chempionatida gʻolib chiqqanidan soʻng, De Jong ham oʻz mamlakati bilan shunday choʻqqini zabt etishni orzu qilmoqda. Uning fikricha, hozirgi Niderlandiya tarkibi eng yuqori maqsadlar uchun kurashishga qodir.

«Har bir futbolchi Jahon chempioni boʻlishni orzu qiladi va men ham bundan mustasno emasman. Men bu lahzalarni koʻp bor tasavvur qilganman. Milliy terma jamoa bilan yirik turnirlarda, ayniqsa mundialda gʻalaba qozonish — futbolchi faoliyatidagi eng oliy nuqtadir. Bizning maqsadimiz aniq va jamoamiz bu vazifani bajara olishiga ishonaman», — deya yakun yasadi De Jong.

Maʼlumot uchun, Frenkie de Jong 2019-yilda Ayaks klubidan Barselona safiga kelib qoʻshilgan va Lionel Messi PSJ klubiga oʻtgunga qadar ikki mavsum davomida u bilan birga toʻp surgan.

Lionel MessiFrenkie De JongBarselonaFutbolNiderlandiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiLiverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiKecha, 23:51Vinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiVinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiKecha, 23:20JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!Kecha, 23:16Ispaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildiIspaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildiKecha, 23:12Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!Kecha, 23:08Lucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻpLucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻpKecha, 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi