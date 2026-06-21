Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»
Niderlandiya terma jamoasi va Barselona klubi yarim himoyachisi Frenkie de Jong oʻzining sobiq jamoadoshi Lionel Messi haqida samimiy fikrlarini bildirib oʻtdi. Futbolchi argentinalik afsonani dunyodagi eng mukammal oʻyinchi deb hisoblashini va u bilan bir safda toʻp surish uning faoliyatidagi eng unutilmas voqea boʻlganini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda terma jamoa safida xalqaro musobaqalarda ishtirok etayotgan De Jong Goal.com nashriga bergan intervyusida bolaligidan Barselona oʻyinlarini kuzatib ulgʻayganini yashirmadi. Ayniqsa, Pep Guardiola davridagi jamoaning dominantligi va Lionel Messi koʻrsatgan sehrli oʻyinlar yosh Frenkie uchun asosiy ilhom manbai boʻlib xizmat qilgan.
«Men uchun Lionel Messi — shunchaki mukammal futbolchi. U men bilan solishtirganda butunlay boshqa darajadagi va uslubdagi ijrochi, biroq men doim boshqalardan koʻra koʻproq aynan uning harakatlarini kuzatganman. Guardiola boshqaruvidagi Barselona oʻyinlaridan zavqlanib katta boʻlganman. Oʻsha paytda men muxlis sifatida hayrat bilan kuzatgan yulduzlar bilan keyinchalik bir jamoada oʻynash men uchun juda qadrli», — deydi yarim himoyachi.
Futbolga boʻlgan ishtiyoq va masʼuliyatFrenkie de Jong professional futboldagi bosim va masʼuliyat haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbol u uchun nafaqat kasb, balki hamon sevimli mashgʻulot boʻlib qolmoqda. Maydonga tushganda his qiladigan quvonchi bolalikda doʻstlari bilan koʻchada toʻp surgandagi tuygʻular bilan deyarli bir xil ekanini aytdi.
«Garchi bu hozir mening ishim boʻlsa-da, futbol men uchun hamon sevimli xobbi. Men oʻyindan shunchalik zavq olamanki, jarayonga butunlay shoʻngʻib ketaman. Albatta, doʻstlar bilan oʻynashdan farqli oʻlaroq, bu yerda katta masʼuliyat va natija uchun kurash bor, lekin maydonga tushganingizdagi hissiyot oʻzgarmaydi», — deya qoʻshimcha qildi u.
Jahon chempionligi orzusiSuhbat davomida Niderlandiya terma jamoasining maqsadlari haqida ham soʻz bordi. Lionel Messi boshchiligidagi Argentina terma jamoasi 2022-yilgi Jahon chempionatida gʻolib chiqqanidan soʻng, De Jong ham oʻz mamlakati bilan shunday choʻqqini zabt etishni orzu qilmoqda. Uning fikricha, hozirgi Niderlandiya tarkibi eng yuqori maqsadlar uchun kurashishga qodir.
«Har bir futbolchi Jahon chempioni boʻlishni orzu qiladi va men ham bundan mustasno emasman. Men bu lahzalarni koʻp bor tasavvur qilganman. Milliy terma jamoa bilan yirik turnirlarda, ayniqsa mundialda gʻalaba qozonish — futbolchi faoliyatidagi eng oliy nuqtadir. Bizning maqsadimiz aniq va jamoamiz bu vazifani bajara olishiga ishonaman», — deya yakun yasadi De Jong.
Maʼlumot uchun, Frenkie de Jong 2019-yilda Ayaks klubidan Barselona safiga kelib qoʻshilgan va Lionel Messi PSJ klubiga oʻtgunga qadar ikki mavsum davomida u bilan birga toʻp surgan.
…