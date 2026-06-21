JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!
Kyurasao milliy terma jamoasi darvozaboni Eloy Rom Jahon chempionati guruh bosqichi 2-turidan o‘rin olgan Ekvadorga qarshi uchrashuvdan so‘ng o‘z his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashdi. Mazkur bahsda Kyurasao nomdor raqibi bilan 0:0 hisobida durang o‘ynab, mundiallar tarixidagi o‘zining ilk ochkosini qo‘lga kiritdi.
Tim Hovard rekordiga bir qadam va uchrashuv qahramoni
37 yoshli tajribali posbon Eloy Rom Ekvadorga qarshi o‘yinning haqiqiy qahramoniga aylandi. U raqib futbolchilari tomonidan yo‘llangan 15 ta aniq zarbani qaytarib (seyv), o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi va haqli ravishda bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
O‘yindan so‘ng u AQSHlik afsonaviy darvozabon Tim Hovardning JCH-2014dagi mashhur rekordini eslab o‘tdi:
«Tim Hovardning rekordini yangilay olmaganimdan biroz xafaman. U Belgiyaga qarshi o‘yinda 16 ta seyv amalga oshirgandi. O‘sha uchrashuvni ko‘rganman. Shunga qaramay, bugungi natijamizdan juda faxrlanaman».
«Kyurasaoda menga haykal qo‘yishlari kerak»
Posbon o‘z faoliyatidagi eng ideal va eng yaxshi o‘yinlardan birini o‘tkazganini ta’kidlab, jamoadoshlariga minnatdorchilik bildirdi va hazil aralash o‘z mamlakatiga murojaat qildi:
«Darvozabon sifatida bu deyarli ideal o‘yin bo‘ldi. Bu faqat mening emas, butun jamoaning mehnati. Men seyvlar qilaman, lekin biz maydonda bir tanu bir jon bo‘lib kurashamiz. Xullas, menimcha, endi Kyurasaoda menga haykal qo‘yishlari kerak», — deydi darvozabon kulib.
Oldinda hal qiluvchi uchinchi tur
Kyurasao uchun ushbu durang oltinga teng bo‘ldi va ular tarixiy natija qayd etishdi. Guruh bosqichining so‘nggi, hal qiluvchi turida terma jamoalarni quyidagi qiziqarli bahslar kutmoqda:
…