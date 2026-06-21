JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!

·46·Sport
JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!

Kyurasao milliy terma jamoasi darvozaboni Eloy Rom Jahon chempionati guruh bosqichi 2-turidan o‘rin olgan Ekvadorga qarshi uchrashuvdan so‘ng o‘z his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashdi. Mazkur bahsda Kyurasao nomdor raqibi bilan 0:0 hisobida durang o‘ynab, mundiallar tarixidagi o‘zining ilk ochkosini qo‘lga kiritdi.

Tim Hovard rekordiga bir qadam va uchrashuv qahramoni

37 yoshli tajribali posbon Eloy Rom Ekvadorga qarshi o‘yinning haqiqiy qahramoniga aylandi. U raqib futbolchilari tomonidan yo‘llangan 15 ta aniq zarbani qaytarib (seyv), o‘z darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi va haqli ravishda bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

O‘yindan so‘ng u AQSHlik afsonaviy darvozabon Tim Hovardning JCH-2014dagi mashhur rekordini eslab o‘tdi:

«Tim Hovardning rekordini yangilay olmaganimdan biroz xafaman. U Belgiyaga qarshi o‘yinda 16 ta seyv amalga oshirgandi. O‘sha uchrashuvni ko‘rganman. Shunga qaramay, bugungi natijamizdan juda faxrlanaman».

«Kyurasaoda menga haykal qo‘yishlari kerak»

Posbon o‘z faoliyatidagi eng ideal va eng yaxshi o‘yinlardan birini o‘tkazganini ta’kidlab, jamoadoshlariga minnatdorchilik bildirdi va hazil aralash o‘z mamlakatiga murojaat qildi:

«Darvozabon sifatida bu deyarli ideal o‘yin bo‘ldi. Bu faqat mening emas, butun jamoaning mehnati. Men seyvlar qilaman, lekin biz maydonda bir tanu bir jon bo‘lib kurashamiz. Xullas, menimcha, endi Kyurasaoda menga haykal qo‘yishlari kerak», — deydi darvozabon kulib.

Oldinda hal qiluvchi uchinchi tur

Kyurasao uchun ushbu durang oltinga teng bo‘ldi va ular tarixiy natija qayd etishdi. Guruh bosqichining so‘nggi, hal qiluvchi turida terma jamoalarni quyidagi qiziqarli bahslar kutmoqda:

Eloy RoomCuraçaoEkvadorTim HowardGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiVinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiBugun, 23:20Ispaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildiIspaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildiBugun, 23:12Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!Bugun, 23:08Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»Bugun, 22:54Lucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻpLucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻpBugun, 22:54Fransisku Konseysau: Portugaliya terma jamoasida hech kim toʻpni Ronaldoga berishga majbur emasFransisku Konseysau: Portugaliya terma jamoasida hech kim toʻpni Ronaldoga berishga majbur emasBugun, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi