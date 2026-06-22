Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»

·21·Sport
Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»

Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin debyuti bilan futbol olami eʼtiborini oʻziga qaratishda davom etmoqda. Saudiya Arabistoniga qarshi kechgan bahsda (4:0) 18 yoshli vinger nafaqat oʻzining turnirdagi ilk golini urdi, balki oʻyin darajasi bilan mutaxassislar, xususan, Angliya futboli afsonasi Ueyn Runining yuksak eʼtirofiga sazovor boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Guruh bosqichining ilk turida Kabo-Verdega qarshi oʻyinda jismoniy holati sababli zaxiradan maydonga tushgan Lamine Yamal, Saudiya Arabistoni bilan bahsni asosiy tarkibda boshladi. Uchrashuvning bor-yoʻgʻi 10-daqiqasida hisobni ochgan futbolchi, terma jamoa safidagi gollari sonini 27 ta oʻyinda 7 taga yetkazib oldi. Murabbiylar shtabi yosh iqtidor egasini asrash maqsadida uni tanaffusda almashtirishdi, biroq u koʻrsatgan 45 daqiqalik oʻyin uchrashuv taqdirini hal qilish uchun yetarli boʻldi.

Runining hayrati va Yamalning yetakchilik qobiliyati

Manchester Yunayted va Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Ueyn Runi BBC telekanalida ekspert sifatida chiqish qilar ekan, Yamalning oʻyinidan zavqlanganini yashirmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Runi 18 yoshli yigitchaning maydondagi yetukligini «aql bovar qilmas» deb atagan. Uning fikricha, Lamine shunchaki iqtidorli oʻyinchi emas, balki jamoadoshlariga ishonch bagʻishlaydigan haqiqiy yetakchidir.

«Men uni juda yaxshi koʻraman, u shunchaki meni jilmayishga majbur qiladi. U futbolni zavq bilan oʻynaydi. Ispaniya tarkibida yoshlar koʻp va Lamine ularga oʻziga boʻlgan ishonchni beradi. U 16 yoshida Yevropa chempioni boʻldi, hozir esa ancha ulgʻaygan. 18 yoshli bola haqida bunday deyish gʻalati tuyulishi mumkin, lekin u maydondagi har bir sherigiga bu Jahon chempionatida gʻalaba qozonish mumkinligiga ishonch bera oladi», — dedi Runi.

Shuningdek, Runi futbolchining faqat hujumdagi mahoratini emas, balki himoyadagi mehnatkashligini ham alohida qayd etdi. Zamonaviy futbolda yulduz maqomidagi oʻyinchilarning himoyaga qaytib yordam berishi kamdan-kam kuzatiladigan holat ekanini taʼkidlagan sobiq hujumchi, bu xislat butun jamoa uchun oʻrnak boʻlishini aytdi.

«Sizda shunday xislat boʻlsa, yaʼni boshqa oʻyinchilarni maydonda yaxshiroq harakat qilishga undasangiz, bu ajoyib. U ortga yugurib, jamoasiga yordam beryapti. Superyulduz darajasidagi oʻyinchi himoyada ishlayotganini koʻrgan boshqalar ham xohlasa-xohlamasa bor kuchini ishga soladi», — deya qoʻshimcha qildi Ueyn Runi.

Hozirda Ispaniya terma jamoasi «H» guruhida peshqadamlik qilmoqda. Navbatdagi turda ular Urugvayga qarshi maydonga tushishadi. 27-iyun kuni boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv guruhda kim birinchi oʻrinni egallashini aniqlab berishi kutilmoqda. Lamine Yamal esa Barselona va Ispaniya futbolining kelajagi sifatidagi maqomini ushbu nufuzli turnirda yanada mustahkamlamoqda.

Lamine YamalUeyn RuniIspaniyaJahon ChempionatiBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiLamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiBugun, 01:31Maykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiMaykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiBugun, 01:30De la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiDe la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiBugun, 01:08Barselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBarselona hujumchi qidirmoqda: Benjamin Sesko va Julian Alvarez kataloniyaliklar radaridaBugun, 00:59Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Maktab partasidan JCH sahnasigacha: Lamin Yamalning ushalgan sehrli orzusi!Bugun, 00:52Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!Oyarsabal benefisi: U — Saudiyaga qarshi bahsning eng yaxshi futbolchisi!Bugun, 00:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi