Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»
Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin debyuti bilan futbol olami eʼtiborini oʻziga qaratishda davom etmoqda. Saudiya Arabistoniga qarshi kechgan bahsda (4:0) 18 yoshli vinger nafaqat oʻzining turnirdagi ilk golini urdi, balki oʻyin darajasi bilan mutaxassislar, xususan, Angliya futboli afsonasi Ueyn Runining yuksak eʼtirofiga sazovor boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Guruh bosqichining ilk turida Kabo-Verdega qarshi oʻyinda jismoniy holati sababli zaxiradan maydonga tushgan Lamine Yamal, Saudiya Arabistoni bilan bahsni asosiy tarkibda boshladi. Uchrashuvning bor-yoʻgʻi 10-daqiqasida hisobni ochgan futbolchi, terma jamoa safidagi gollari sonini 27 ta oʻyinda 7 taga yetkazib oldi. Murabbiylar shtabi yosh iqtidor egasini asrash maqsadida uni tanaffusda almashtirishdi, biroq u koʻrsatgan 45 daqiqalik oʻyin uchrashuv taqdirini hal qilish uchun yetarli boʻldi.
Runining hayrati va Yamalning yetakchilik qobiliyatiManchester Yunayted va Angliya terma jamoasining sobiq hujumchisi Ueyn Runi BBC telekanalida ekspert sifatida chiqish qilar ekan, Yamalning oʻyinidan zavqlanganini yashirmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Runi 18 yoshli yigitchaning maydondagi yetukligini «aql bovar qilmas» deb atagan. Uning fikricha, Lamine shunchaki iqtidorli oʻyinchi emas, balki jamoadoshlariga ishonch bagʻishlaydigan haqiqiy yetakchidir.
«Men uni juda yaxshi koʻraman, u shunchaki meni jilmayishga majbur qiladi. U futbolni zavq bilan oʻynaydi. Ispaniya tarkibida yoshlar koʻp va Lamine ularga oʻziga boʻlgan ishonchni beradi. U 16 yoshida Yevropa chempioni boʻldi, hozir esa ancha ulgʻaygan. 18 yoshli bola haqida bunday deyish gʻalati tuyulishi mumkin, lekin u maydondagi har bir sherigiga bu Jahon chempionatida gʻalaba qozonish mumkinligiga ishonch bera oladi», — dedi Runi.
Shuningdek, Runi futbolchining faqat hujumdagi mahoratini emas, balki himoyadagi mehnatkashligini ham alohida qayd etdi. Zamonaviy futbolda yulduz maqomidagi oʻyinchilarning himoyaga qaytib yordam berishi kamdan-kam kuzatiladigan holat ekanini taʼkidlagan sobiq hujumchi, bu xislat butun jamoa uchun oʻrnak boʻlishini aytdi.
«Sizda shunday xislat boʻlsa, yaʼni boshqa oʻyinchilarni maydonda yaxshiroq harakat qilishga undasangiz, bu ajoyib. U ortga yugurib, jamoasiga yordam beryapti. Superyulduz darajasidagi oʻyinchi himoyada ishlayotganini koʻrgan boshqalar ham xohlasa-xohlamasa bor kuchini ishga soladi», — deya qoʻshimcha qildi Ueyn Runi.
Hozirda Ispaniya terma jamoasi «H» guruhida peshqadamlik qilmoqda. Navbatdagi turda ular Urugvayga qarshi maydonga tushishadi. 27-iyun kuni boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv guruhda kim birinchi oʻrinni egallashini aniqlab berishi kutilmoqda. Lamine Yamal esa Barselona va Ispaniya futbolining kelajagi sifatidagi maqomini ushbu nufuzli turnirda yanada mustahkamlamoqda.
…