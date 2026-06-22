Argentina terma jamoasi Lionel Messi atrofida birlashdi: Scaloni yolgʻon xabarlarga nuqta qoʻydi

·35·Sport
Argentina terma jamoasi Lionel Messi atrofida birlashdi: Scaloni yolgʻon xabarlarga nuqta qoʻydi

Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Jaxon chempionati doirasidagi navbatdagi uchrashuvlar oldidan jamoadagi ichki muhit va sardor Lionel Messi atrofida tarqalgan noxush xabarlarga munosabat bildirdi. Soʻnggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar va ayrim OAVlarda futbolchining oilasiga doir asossiz maʼlumotlar tarqalishi jamoa lagerida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xususan, Inter Miami yulduzi Lionel Messining otasi Xorxe vafot etgani haqidagi yolgʻon xabarlar Argentina futbol jamoatchiligini larzaga keltirdi. Ushbu feyk xabar tarqalishi ortidan futbolchining oilasi rasmiy bayonot berishga majbur boʻldi. Maʼlum qilinishicha, Xorxe ayni damda tibbiy muolajalar olmoqda va uning salomatligi ijobiy tomonga oʻzgarmoqda. ESPN nashri xabariga koʻra, ushbu hodisa jamoaning Avstriyaga qarshi oʻyinga tayyorgarlik jarayoniga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi.

Yolgʻon xabar ortidan kelgan isteʼfolar

Mazkur mojaroli vaziyat Luzu TV telekanali boshlovchisi Florensiya Pena jonli efir paytida Messining otasi vafot etgani haqida tasdiqlanmagan maʼlumotni eʼlon qilishi bilan boshlandi. Xabar tezda virusli koʻrinish olib, butun dunyoga tarqaldi. Buning oqibatida boshlovchi oʻz lavozimidan isteʼfo berdi. Uning soʻzlariga koʻra, prodyuserlik guruhi uning qulogʻiga notoʻgʻri maʼlumotni uzatgan.

Telekanal rahbariyati ham ushbu qoʻpol xatolikka nisbatan keskin choralar koʻrdi. Prodyuser Nikolas Okkiato voqeaga aloqador bir necha xodim ishdan boʻshatilganini tasdiqladi. Bunday holat Lionel Messi oʻzining oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etayotgan bir paytda yuz bergani futbolchining ruhiy holatiga bosim oʻtkazishi mumkin edi, biroq jamoa uni qoʻllab-quvvatlashga qaror qildi.

Scalonining munosabati va jamoaviy birlik

Lionel Scaloni Texasning Arlington shahrida oʻtadigan oʻyin oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida jamoa har qachongidan ham jipslashganini taʼkidladi. "Biz yaxshimiz va ertangi bahsga tayyormiz. Jamoa har qanday yaxshi va yomon vaziyatlarni birgalikda yengib oʻtishiga ishonamiz. Doʻstlar davrasida boʻlish har doim yaxshi va Messi buni his qilmoqda", — dedi murabbiy.

Goal.com nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Argentina terma jamoasi guruh bosqichining birinchi turida Jazoirni 3:0 hisobida magʻlub etgan edi. Oʻsha uchrashuvda Lionel Messi xet-trik qayd etib, oʻzining yuqori sport formasida ekanligini namoyish etgan. Endilikda "albiseleste" Avstriyaga qarshi bahsda gʻalaba qozonib, muddatidan oldin pley-off yoʻllanmasini hal qilishni koʻzlamoqda.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Argentinaning har bir oʻyini katta qiziqish uygʻotadi. Ayniqsa, Messining soʻnggi yirik turnirlaridagi ishtiroki va uning atrofidagi voqealar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Scaloni boshchiligidagi jamoa bu kabi tashqi bosimlarga qaramay, asosiy eʼtiborni maydondagi natijaga qaratishga harakat qilmoqda.

ArgentinaLionel MessiLionel ScaloniJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Urugvay — Kabo-Verde 2:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Urugvay — Kabo-Verde 2:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:43Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»Bugun, 13:36Bukayo Saka va JCh-2026: Jon Barns Arsenal yulduzining asosiy muammosini aytdiBukayo Saka va JCh-2026: Jon Barns Arsenal yulduzining asosiy muammosini aytdiBugun, 13:32Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:51Fayzullayevdan 2 ta tarixiy rekord va sobiq jamoadoshining "hazil"i...Fayzullayevdan 2 ta tarixiy rekord va sobiq jamoadoshining "hazil"i...Bugun, 12:41Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida kim xoʻjayin?Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida kim xoʻjayin?Bugun, 12:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi