Argentina terma jamoasi Lionel Messi atrofida birlashdi: Scaloni yolgʻon xabarlarga nuqta qoʻydi
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni Jaxon chempionati doirasidagi navbatdagi uchrashuvlar oldidan jamoadagi ichki muhit va sardor Lionel Messi atrofida tarqalgan noxush xabarlarga munosabat bildirdi. Soʻnggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar va ayrim OAVlarda futbolchining oilasiga doir asossiz maʼlumotlar tarqalishi jamoa lagerida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xususan, Inter Miami yulduzi Lionel Messining otasi Xorxe vafot etgani haqidagi yolgʻon xabarlar Argentina futbol jamoatchiligini larzaga keltirdi. Ushbu feyk xabar tarqalishi ortidan futbolchining oilasi rasmiy bayonot berishga majbur boʻldi. Maʼlum qilinishicha, Xorxe ayni damda tibbiy muolajalar olmoqda va uning salomatligi ijobiy tomonga oʻzgarmoqda. ESPN nashri xabariga koʻra, ushbu hodisa jamoaning Avstriyaga qarshi oʻyinga tayyorgarlik jarayoniga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi.
Yolgʻon xabar ortidan kelgan isteʼfolarMazkur mojaroli vaziyat Luzu TV telekanali boshlovchisi Florensiya Pena jonli efir paytida Messining otasi vafot etgani haqida tasdiqlanmagan maʼlumotni eʼlon qilishi bilan boshlandi. Xabar tezda virusli koʻrinish olib, butun dunyoga tarqaldi. Buning oqibatida boshlovchi oʻz lavozimidan isteʼfo berdi. Uning soʻzlariga koʻra, prodyuserlik guruhi uning qulogʻiga notoʻgʻri maʼlumotni uzatgan.
Telekanal rahbariyati ham ushbu qoʻpol xatolikka nisbatan keskin choralar koʻrdi. Prodyuser Nikolas Okkiato voqeaga aloqador bir necha xodim ishdan boʻshatilganini tasdiqladi. Bunday holat Lionel Messi oʻzining oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etayotgan bir paytda yuz bergani futbolchining ruhiy holatiga bosim oʻtkazishi mumkin edi, biroq jamoa uni qoʻllab-quvvatlashga qaror qildi.
Scalonining munosabati va jamoaviy birlikLionel Scaloni Texasning Arlington shahrida oʻtadigan oʻyin oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida jamoa har qachongidan ham jipslashganini taʼkidladi. "Biz yaxshimiz va ertangi bahsga tayyormiz. Jamoa har qanday yaxshi va yomon vaziyatlarni birgalikda yengib oʻtishiga ishonamiz. Doʻstlar davrasida boʻlish har doim yaxshi va Messi buni his qilmoqda", — dedi murabbiy.
Goal.com nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Argentina terma jamoasi guruh bosqichining birinchi turida Jazoirni 3:0 hisobida magʻlub etgan edi. Oʻsha uchrashuvda Lionel Messi xet-trik qayd etib, oʻzining yuqori sport formasida ekanligini namoyish etgan. Endilikda "albiseleste" Avstriyaga qarshi bahsda gʻalaba qozonib, muddatidan oldin pley-off yoʻllanmasini hal qilishni koʻzlamoqda.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Argentinaning har bir oʻyini katta qiziqish uygʻotadi. Ayniqsa, Messining soʻnggi yirik turnirlaridagi ishtiroki va uning atrofidagi voqealar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Scaloni boshchiligidagi jamoa bu kabi tashqi bosimlarga qaramay, asosiy eʼtiborni maydondagi natijaga qaratishga harakat qilmoqda.
…