JCH-2026da avtogollar soni 8 taga yetdi

·40·Sport
JCH-2026da avtogollar soni 8 taga yetdi

2026 yilgi jahon chempionati hali guruh bosqichida bo‘lishiga qaramay, turnirda kiritilgan avtogollar soni 8 taga yetdi.

Bu ko‘rsatkich avvalgi ko‘plab mundiallardagi natijadan yuqori. Jumladan, 2022 yilgi jahon chempionatida 2 ta, 2014 yilda 4 ta, 2010 yilda esa 2 ta avtogol qayd etilgan.

Jahon chempionatlari tarixida hozircha eng ko‘p avtogol 2018 yilgi musobaqada kiritilgan. O‘sha turnirda futbolchilar o‘z darvozasiga jami 12 marta to‘p kiritgan.

Mundiallar bo‘yicha avtogollar statistikasi:

• 1930 yil — 1 ta
• 1934 yil — 0 ta
• 1938 yil — 2 ta
• 1950 yil — 0 ta
• 1954 yil — 4 ta
• 1958 yil — 0 ta
• 1962 yil — 0 ta
• 1966 yil — 2 ta
• 1970 yil — 1 ta
• 1974 yil — 3 ta
• 1978 yil — 2 ta
• 1982 yil — 1 ta
• 1986 yil — 2 ta
• 1990 yil — 0 ta
• 1994 yil — 1 ta
• 1998 yil — 5 ta
• 2002 yil — 2 ta
• 2006 yil — 4 ta
• 2010 yil — 2 ta
• 2014 yil — 4 ta
• 2018 yil — 12 ta
• 2022 yil — 2 ta
• 2026 yil — 8 ta

JCH-2026 davom etayotgani va hali guruh bosqichi yakunlanmagani uchun bu raqam yana oshishi mumkin.

JCH-2026Jahon chempionatiAvtogolFIFAMundial
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan rejalarini aytdiFabio Kannavaro O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan rejalarini aytdiBugun, 15:45Harry Redknapp Tottenxemning transfer siyosatini tanqid qildiHarry Redknapp Tottenxemning transfer siyosatini tanqid qildiBugun, 15:36Tottenxem Markus Reshford transferi uchun Manchester Yunaytedga taklif tayyorlamoqdaTottenxem Markus Reshford transferi uchun Manchester Yunaytedga taklif tayyorlamoqdaBugun, 15:35«Bunyodkor» stadionida O‘zbekiston — Portugaliya bahsi uchun kirish bepul bo‘ladi«Bunyodkor» stadionida O‘zbekiston — Portugaliya bahsi uchun kirish bepul bo‘ladiBugun, 15:35Messi va Yamalning JCHdagi ilk goli: farq atigi 14 kunMessi va Yamalning JCHdagi ilk goli: farq atigi 14 kunBugun, 15:03O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini kuni Toshkent metrosi soat 01:00 gacha ishlaydiO‘zbekiston va Portugaliya o‘yini kuni Toshkent metrosi soat 01:00 gacha ishlaydiBugun, 14:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi