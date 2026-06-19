1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)

·50·Dunyo
1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)

Jonatan ismli 194 yoshli toshbaqa rasman Ginnesning rekordlar kitobi timsoli sifatida e’tirof etildi. Sayyoradagi eng keksa quruqlik jonivori Napoleonning so‘nggi surgun qilingan manzili — Sent-Yelena orolida yashamoqda. Bu haqda orol ma’muriyati ma’lum qildi.

Xabarda aytilishicha, «dunyodagi eng keksa ma’lum quruqlik jonivori va orolning barchaga sevimli mahalliy turg‘uni bo‘lgan Jonatan rasman Ginnesning rekordlar kitobi timsoli sifatida tan olindi».

Orol hukumati matbuot xizmati ma’lum qilishicha, Jonatan yoshi ancha ulug‘ bo‘lishiga qaramay, hanuzgacha turli ommaviy tadbirlarda faol ishtirok etib kelmoqda.

Mazkur voqeaga Sent-Yelena oroli gubernatori Nayjel Fillips ham munosabat bildirdi.

Katta toshbaqa yashil maysazorda turibdi.

Uning ta’kidlashicha, Jonatan ko‘plab avlodlar davomida orolning o‘ziga xos ramzi va jamoaviy xotirasining ajralmas qismi bo‘lib kelgan.

«Global miqyosdagi bu e’tirof jamiyatimiz allaqachon biladigan haqiqatni yana bir bor tasdiqladi. Jonatan nafaqat o‘z yoshi bilan hayratlanarli jonzot, balki Sent-Yelena oroli va uning xalqi uchun haqiqatan ham noyob hodisadir», dedi gubernator.

Ma’lumot uchun, ushbu ulkan jonivor «Aldabra gigant toshbaqasi» turiga mansub bo‘lib, odatda bu tur vakillari 150 yilgacha umr ko‘radi.

Jonatan esa 1832 yilda tug‘ilgan bo‘lib, 1882 yilda Seyshel orollaridan Sent-Yelena oroliga olib kelingan.

JonatanSent-xelenaNapoleonGinnesSeychelles
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»Bugun, 19:36Kuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladiKuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladiBugun, 17:59Qozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekordQozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekordBugun, 17:44Talabalar o‘rniga imtihon topshirib, millionlar ishlagan kuryer qamaldiTalabalar o‘rniga imtihon topshirib, millionlar ishlagan kuryer qamaldiBugun, 16:26Angliyada uch yoshli bola timsohlar qafasiga tashlab yuborildiAngliyada uch yoshli bola timsohlar qafasiga tashlab yuborildiBugun, 02:19Angliyada 3 yoshli bolani timsohlar qafasiga tashlab yuborganlikda gumonlanayotgan erkak hibsga olindiAngliyada 3 yoshli bolani timsohlar qafasiga tashlab yuborganlikda gumonlanayotgan erkak hibsga olindiKecha, 23:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi