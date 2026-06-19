1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)
Jonatan ismli 194 yoshli toshbaqa rasman Ginnesning rekordlar kitobi timsoli sifatida e’tirof etildi. Sayyoradagi eng keksa quruqlik jonivori Napoleonning so‘nggi surgun qilingan manzili — Sent-Yelena orolida yashamoqda. Bu haqda orol ma’muriyati ma’lum qildi.
Xabarda aytilishicha, «dunyodagi eng keksa ma’lum quruqlik jonivori va orolning barchaga sevimli mahalliy turg‘uni bo‘lgan Jonatan rasman Ginnesning rekordlar kitobi timsoli sifatida tan olindi».
Orol hukumati matbuot xizmati ma’lum qilishicha, Jonatan yoshi ancha ulug‘ bo‘lishiga qaramay, hanuzgacha turli ommaviy tadbirlarda faol ishtirok etib kelmoqda.
Mazkur voqeaga Sent-Yelena oroli gubernatori Nayjel Fillips ham munosabat bildirdi.
Uning ta’kidlashicha, Jonatan ko‘plab avlodlar davomida orolning o‘ziga xos ramzi va jamoaviy xotirasining ajralmas qismi bo‘lib kelgan.
«Global miqyosdagi bu e’tirof jamiyatimiz allaqachon biladigan haqiqatni yana bir bor tasdiqladi. Jonatan nafaqat o‘z yoshi bilan hayratlanarli jonzot, balki Sent-Yelena oroli va uning xalqi uchun haqiqatan ham noyob hodisadir», dedi gubernator.
Ma’lumot uchun, ushbu ulkan jonivor «Aldabra gigant toshbaqasi» turiga mansub bo‘lib, odatda bu tur vakillari 150 yilgacha umr ko‘radi.
Jonatan esa 1832 yilda tug‘ilgan bo‘lib, 1882 yilda Seyshel orollaridan Sent-Yelena oroliga olib kelingan.
…