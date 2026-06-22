Toshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandi
Poytaxtimizda yuqori texnologiyalar sohasida yangi davrni boshlab beruvchi ulkan qadam tashlandi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligining xabar berishicha, Toshkent shahrida humanoid robotlar va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zamonaviy zavod qurilishiga start berildi.
Tantanali marosim va yuqori martabali mehmonlar
Korxona qurilishiga tamal toshi qo‘yish marosimi 15 iyun kuni Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida «Yangi Avlod» sanoat zonasida bo‘lib o‘tdi.
Ushbu tarixiy tadbirda ikki mamlakatdan rasmiy vakillar va soha rahbarlari ishtirok etdi. Mehmonlar qatorida Bosh vazir o‘rinbosari Jamshid Xo‘jayev, investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri o‘rinbosari Ilzat Qosimov, Janubiy Koreyaning O‘zbekistondagi elchisi Von Do Yon hamda Robotis kompaniyasi prezidenti Kim Byong Su qatnashdi.
Kelajak zavodi haqida muhim raqamlar
Ushbu loyiha O‘zbekistonda robototexnika sohasini rivojlantirish bo‘yicha eng muhim tashabbuslardan biri sifatida baholanmoqda. Loyihaning asosiy ko‘rsatkichlari quyidagicha:
Investitsiya hajmi: Qariyb 70 million dollar
Yangi ish o‘rinlari: 2 mingdan ortiq yuqori malakali ish o‘rni
Ishlab chiqarish maydoni: 10 gektar hududda barpo etiladigan zamonaviy majmua
Dunyo gigantlari tan olgan hamkor: Robotis haqida nimalarni bilish kerak?
O‘zbekiston bilan hamkorlikka kirishgan Janubiy Koreyaning Robotis kompaniyasi oddiy korxona emas, balki avtonom robototexnika sohasida jahon yetakchilaridan biri sanaladi. 1999 yilda asos solingan ushbu kompaniyaning umumiy aktivlari 2,5 milliard dollarni tashkil etadi. Uning AQSH, Yaponiya va Xitoy davlatlarida rasmiy vakolatxonalari mavjud.
Robotis kompaniyasining nufuzi va ishonchliligini ular bilan hamkorlik qiladigan dunyo gigantlari ro‘yxatidan ham bilish mumkin:
Kompaniya texnologiyalaridan foydalanuvchi brendlar: Amazon, Microsoft, Apple, NASA, Google, Samsung va BMW.
Yangi tashkil etilayotgan korxona nafaqat yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqaradi, balki mamlakatimizga xalqaro tajribani olib kirish va mahalliy kadrlarning malakasini oshirishga xizmat qiladi. Bu O‘zbekistonning innovatsion rivojlanish yo‘lidagi eng yirik yutuqlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
…