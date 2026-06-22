Toshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandi

·38·Texno
Toshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandi

Poytaxtimizda yuqori texnologiyalar sohasida yangi davrni boshlab beruvchi ulkan qadam tashlandi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligining xabar berishicha, Toshkent shahrida humanoid robotlar va ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zamonaviy zavod qurilishiga start berildi.

Tantanali marosim va yuqori martabali mehmonlar

Korxona qurilishiga tamal toshi qo‘yish marosimi 15 iyun kuni Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida «Yangi Avlod» sanoat zonasida bo‘lib o‘tdi.

Ushbu tarixiy tadbirda ikki mamlakatdan rasmiy vakillar va soha rahbarlari ishtirok etdi. Mehmonlar qatorida Bosh vazir o‘rinbosari Jamshid Xo‘jayev, investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri o‘rinbosari Ilzat Qosimov, Janubiy Koreyaning O‘zbekistondagi elchisi Von Do Yon hamda Robotis kompaniyasi prezidenti Kim Byong Su qatnashdi.

Kelajak zavodi haqida muhim raqamlar

Ushbu loyiha O‘zbekistonda robototexnika sohasini rivojlantirish bo‘yicha eng muhim tashabbuslardan biri sifatida baholanmoqda. Loyihaning asosiy ko‘rsatkichlari quyidagicha:

  • Investitsiya hajmi: Qariyb 70 million dollar

  • Yangi ish o‘rinlari: 2 mingdan ortiq yuqori malakali ish o‘rni

  • Ishlab chiqarish maydoni: 10 gektar hududda barpo etiladigan zamonaviy majmua

Dunyo gigantlari tan olgan hamkor: Robotis haqida nimalarni bilish kerak?

O‘zbekiston bilan hamkorlikka kirishgan Janubiy Koreyaning Robotis kompaniyasi oddiy korxona emas, balki avtonom robototexnika sohasida jahon yetakchilaridan biri sanaladi. 1999 yilda asos solingan ushbu kompaniyaning umumiy aktivlari 2,5 milliard dollarni tashkil etadi. Uning AQSH, Yaponiya va Xitoy davlatlarida rasmiy vakolatxonalari mavjud.

Robotis kompaniyasining nufuzi va ishonchliligini ular bilan hamkorlik qiladigan dunyo gigantlari ro‘yxatidan ham bilish mumkin:

Kompaniya texnologiyalaridan foydalanuvchi brendlar: Amazon, Microsoft, Apple, NASA, Google, Samsung va BMW.

Yangi tashkil etilayotgan korxona nafaqat yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqaradi, balki mamlakatimizga xalqaro tajribani olib kirish va mahalliy kadrlarning malakasini oshirishga xizmat qiladi. Bu O‘zbekistonning innovatsion rivojlanish yo‘lidagi eng yirik yutuqlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

TashkentO'zbekistonJanubiy KoreyaRobotisAmazon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiOlimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiBugun, 15:26Nega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiNega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdiBugun, 14:57iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqdaiPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqdaBugun, 14:20Wildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinWildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinBugun, 13:25Sapphire RX 9070 XT grafik kartalarida jiddiy muammo: Quvvat kabellari erib ketmoqdaSapphire RX 9070 XT grafik kartalarida jiddiy muammo: Quvvat kabellari erib ketmoqdaBugun, 12:54Samsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiSamsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiBugun, 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi