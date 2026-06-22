Bektemir tumanining ayrim hududlarida issiq suv vaqtincha o‘chirildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
22 iyun kuni Bektemir tumanining ayrim hududlarida issiq suv ta’minoti vaqtincha to‘xtatildi. Bu gaz ta’minoti tarmoqlarida rejali ishlar olib borilishi bilan bog‘liq.
Ma’lumotga ko‘ra, issiq suv soat 14:00 dan 17:00 gacha berilmaydi.
Cheklov Husayn Boyqaro ko‘chasi, shuningdek, «Zilola», «Rohat», «Mirishkor» va «Iqbol» mahallalarida amal qiladi.
Rejali ishlar yakunlangach, issiq suv ta’minoti qayta tiklanishi kutilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…