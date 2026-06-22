O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini kuni Toshkent metrosi soat 01:00 gacha ishlaydi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
23 iyun kuni Toshkent metropoliteni tungi soat 01:00 gacha ishlaydi. Bu haqda yo‘lovchilarga qo‘shimcha qulaylik yaratish maqsadida qaror qabul qilingan.
Shu kuni futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi soat 22:00 da Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv kechki vaqtda boshlanishi sabab poytaxt metrosining ish vaqti odatdagidan bir soatga uzaytiriladi.
Metro poyezdlari harakati tungi soat 01:00 gacha davom etadi. Bu futbol uchrashuvini tomosha qilgan muxlislarning shahar bo‘ylab qaytishi uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…