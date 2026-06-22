O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini kuni Toshkent metrosi soat 01:00 gacha ishlaydi

·39·Sport
O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini kuni Toshkent metrosi soat 01:00 gacha ishlaydi

23 iyun kuni Toshkent metropoliteni tungi soat 01:00 gacha ishlaydi. Bu haqda yo‘lovchilarga qo‘shimcha qulaylik yaratish maqsadida qaror qabul qilingan.

Shu kuni futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi soat 22:00 da Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv kechki vaqtda boshlanishi sabab poytaxt metrosining ish vaqti odatdagidan bir soatga uzaytiriladi.

Metro poyezdlari harakati tungi soat 01:00 gacha davom etadi. Bu futbol uchrashuvini tomosha qilgan muxlislarning shahar bo‘ylab qaytishi uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratadi.

O‘zbekistonPortugaliyaToshkent metropoliteniMilliy terma jamoaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Redknapp Tottenxemning transfer siyosatini tanqid qildiHarry Redknapp Tottenxemning transfer siyosatini tanqid qildiBugun, 15:36Tottenxem Markus Reshford transferi uchun Manchester Yunaytedga taklif tayyorlamoqdaTottenxem Markus Reshford transferi uchun Manchester Yunaytedga taklif tayyorlamoqdaBugun, 15:35«Bunyodkor» stadionida O‘zbekiston — Portugaliya bahsi uchun kirish bepul bo‘ladi«Bunyodkor» stadionida O‘zbekiston — Portugaliya bahsi uchun kirish bepul bo‘ladiBugun, 15:35Messi va Yamalning JCHdagi ilk goli: farq atigi 14 kunMessi va Yamalning JCHdagi ilk goli: farq atigi 14 kunBugun, 15:03Ralf Rangnik: Lamine Yamal kelajakda Lionel Messi darajasiga chiqishi mumkinRalf Rangnik: Lamine Yamal kelajakda Lionel Messi darajasiga chiqishi mumkinBugun, 14:37Neymar Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi: Paqueta uning ahamiyatini taʼkidladiNeymar Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi: Paqueta uning ahamiyatini taʼkidladiBugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi