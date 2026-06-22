Neymar Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi: Paqueta uning ahamiyatini taʼkidladi
Braziliya terma jamoasining yetakchi yarim himoyachisi Lucas Paqueta jamoa sardori Neymar mashgʻulotlarga qaytganidan mamnunligini bildirdi. 2026-yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichidagi hal qiluvchi bahslar oldidan "pentakampeonlar" uchun bu juda muhim yangilik hisoblanadi. Jarohati sababli turnirning dastlabki qismini oʻtkazib yuborgan yulduzli hujumchi endilikda safga qaytishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Neymar boldir mushaklaridagi jarohat tufayli Braziliyaning Marokashga qarshi (1:1) va Gaiti bilan (3:0) boʻlib oʻtgan uchrashuvlarini oʻtkazib yuborgan edi. Biroq, uning Mayamidagi mashgʻulot maydonida koʻrinish berishi jamoa ichidagi muhitni sezilarli darajada koʻtardi. Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchi Shotlandiyaga qarshi kechadigan guruhdagi soʻnggi bahsda maydonga tushishi kutilmoqda.
Lucas Paqueta yakshanba kuni boʻlib oʻtgan matbuot anjumanida jamoadoshining qaytishi haqida toʻxtalib oʻtdi. "Biz barchamiz uni mashgʻulotlarda va maydonda koʻrganimizdan juda xursandmiz. Neymar Braziliya terma jamoasi uchun oʻta muhim oʻyinchi. U ushbu libosda ajoyib tarix yaratgan va hali ham bizga koʻp yordam bera oladi", — deya taʼkidladi Paqueta.
Tarkibdagi yoʻqotishlar va jamoaviy ruhNeymarning qaytishi ijobiy yangilik boʻlsa-da, Braziliya terma jamoasi jiddiy yoʻqotishga ham yuz tutgan. Barselona vingeri Raphinha tizzasidagi jarohat sababli safdan chiqqan. Uning turnirning qolgan qismida ishtirok etishi hozircha soʻroq ostida qolmoqda. Paqueta jamoa Raphinhani har tomonlama qoʻllab-quvvatlayotganini va uning tezroq sogʻayib ketishiga umid qilayotganini bildirdi.
"Hozirda u butun jamoaning qoʻllab-quvvatlashini his qilmoqda. Biz uning yonidamiz va tiklanish jarayonida qoʻlimizdan kelgan barcha yordamni beramiz. Raphinha — mehnatkash yigit va u imkon qadar tezroq safga qaytish uchun borini beradi. Uning jamoamiz uchun naqadar muhimligini soʻz bilan taʼriflash qiyin, u soʻnggi mavsumlarda oʻsishga erishdi", — deydi yarim himoyachi.
Braziliya terma jamoasi besh karra jahon chempioni boʻlishiga qaramay, Paqueta Shotlandiyaga qarshi oʻyin oldidan xotirjamlikka berilmaslik kerakligini uqtirdi. Shotlandlar oʻz tarixlarida ilk bor pley-off bosqichiga chiqishni maqsad qilgan va Janubiy Amerika gigantlariga qarshi bor kuchi bilan kurashishi aniq.
Paqueta raqibga hurmat bilan yondashish zarurligini qayd etdi: "Jahon chempionatidagi barcha jamoalar hurmatga loyiq. Ularni oʻrganish va oʻyinga puxta tayyorgarlik koʻrish shart. Shotlandiyani hurmat qilamiz, lekin biz oʻz oʻyinimizni koʻrsatishimiz va murabbiyning koʻrsatmalarini bajarishimiz kerak. Maqsadimiz — har qanday raqibga qarshi faqat gʻalaba qozonish".
Braziliya terma jamoasi ayni damda guruhda peshqadamlikni mustahkamlash va pley-offga yaxshi kayfiyatda yoʻl olishni koʻzlamoqda. Neymarning safga qaytishi hujum chizigʻidagi ijodkorlikni oshirishi va jamoaning umumiy kuchiga kuch qoʻshishi kutilmoqda.
…