Neymar Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi: Paqueta uning ahamiyatini taʼkidladi

·50·Sport
Neymar Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi: Paqueta uning ahamiyatini taʼkidladi

Braziliya terma jamoasining yetakchi yarim himoyachisi Lucas Paqueta jamoa sardori Neymar mashgʻulotlarga qaytganidan mamnunligini bildirdi. 2026-yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichidagi hal qiluvchi bahslar oldidan "pentakampeonlar" uchun bu juda muhim yangilik hisoblanadi. Jarohati sababli turnirning dastlabki qismini oʻtkazib yuborgan yulduzli hujumchi endilikda safga qaytishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Neymar boldir mushaklaridagi jarohat tufayli Braziliyaning Marokashga qarshi (1:1) va Gaiti bilan (3:0) boʻlib oʻtgan uchrashuvlarini oʻtkazib yuborgan edi. Biroq, uning Mayamidagi mashgʻulot maydonida koʻrinish berishi jamoa ichidagi muhitni sezilarli darajada koʻtardi. Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchi Shotlandiyaga qarshi kechadigan guruhdagi soʻnggi bahsda maydonga tushishi kutilmoqda.

Lucas Paqueta yakshanba kuni boʻlib oʻtgan matbuot anjumanida jamoadoshining qaytishi haqida toʻxtalib oʻtdi. "Biz barchamiz uni mashgʻulotlarda va maydonda koʻrganimizdan juda xursandmiz. Neymar Braziliya terma jamoasi uchun oʻta muhim oʻyinchi. U ushbu libosda ajoyib tarix yaratgan va hali ham bizga koʻp yordam bera oladi", — deya taʼkidladi Paqueta.

Tarkibdagi yoʻqotishlar va jamoaviy ruh

Neymarning qaytishi ijobiy yangilik boʻlsa-da, Braziliya terma jamoasi jiddiy yoʻqotishga ham yuz tutgan. Barselona vingeri Raphinha tizzasidagi jarohat sababli safdan chiqqan. Uning turnirning qolgan qismida ishtirok etishi hozircha soʻroq ostida qolmoqda. Paqueta jamoa Raphinhani har tomonlama qoʻllab-quvvatlayotganini va uning tezroq sogʻayib ketishiga umid qilayotganini bildirdi.

"Hozirda u butun jamoaning qoʻllab-quvvatlashini his qilmoqda. Biz uning yonidamiz va tiklanish jarayonida qoʻlimizdan kelgan barcha yordamni beramiz. Raphinha — mehnatkash yigit va u imkon qadar tezroq safga qaytish uchun borini beradi. Uning jamoamiz uchun naqadar muhimligini soʻz bilan taʼriflash qiyin, u soʻnggi mavsumlarda oʻsishga erishdi", — deydi yarim himoyachi.

Braziliya terma jamoasi besh karra jahon chempioni boʻlishiga qaramay, Paqueta Shotlandiyaga qarshi oʻyin oldidan xotirjamlikka berilmaslik kerakligini uqtirdi. Shotlandlar oʻz tarixlarida ilk bor pley-off bosqichiga chiqishni maqsad qilgan va Janubiy Amerika gigantlariga qarshi bor kuchi bilan kurashishi aniq.

Paqueta raqibga hurmat bilan yondashish zarurligini qayd etdi: "Jahon chempionatidagi barcha jamoalar hurmatga loyiq. Ularni oʻrganish va oʻyinga puxta tayyorgarlik koʻrish shart. Shotlandiyani hurmat qilamiz, lekin biz oʻz oʻyinimizni koʻrsatishimiz va murabbiyning koʻrsatmalarini bajarishimiz kerak. Maqsadimiz — har qanday raqibga qarshi faqat gʻalaba qozonish".

Braziliya terma jamoasi ayni damda guruhda peshqadamlikni mustahkamlash va pley-offga yaxshi kayfiyatda yoʻl olishni koʻzlamoqda. Neymarning safga qaytishi hujum chizigʻidagi ijodkorlikni oshirishi va jamoaning umumiy kuchiga kuch qoʻshishi kutilmoqda.

BraziliyaNeymarJahon ChempionatiLucas PaquetaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Redknapp Tottenxemning transfer siyosatini tanqid qildiHarry Redknapp Tottenxemning transfer siyosatini tanqid qildiBugun, 15:36Tottenxem Markus Reshford transferi uchun Manchester Yunaytedga taklif tayyorlamoqdaTottenxem Markus Reshford transferi uchun Manchester Yunaytedga taklif tayyorlamoqdaBugun, 15:35«Bunyodkor» stadionida O‘zbekiston — Portugaliya bahsi uchun kirish bepul bo‘ladi«Bunyodkor» stadionida O‘zbekiston — Portugaliya bahsi uchun kirish bepul bo‘ladiBugun, 15:35Messi va Yamalning JCHdagi ilk goli: farq atigi 14 kunMessi va Yamalning JCHdagi ilk goli: farq atigi 14 kunBugun, 15:03O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini kuni Toshkent metrosi soat 01:00 gacha ishlaydiO‘zbekiston va Portugaliya o‘yini kuni Toshkent metrosi soat 01:00 gacha ishlaydiBugun, 14:40Ralf Rangnik: Lamine Yamal kelajakda Lionel Messi darajasiga chiqishi mumkinRalf Rangnik: Lamine Yamal kelajakda Lionel Messi darajasiga chiqishi mumkinBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi