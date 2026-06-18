Otabek Umarov jahon chempionatida kimga muxlislik qiladi? Kutilmagan javob
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Markaziy Osiyo MMA Konfederatsiyasi, O‘zbekiston MMA va Triatlon federatsiyalari prezidenti Otabek Umarovning futbol bo‘yicha fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi.
Tarqalgan intervyulardan birida undan O‘zbekiston terma jamoasidan tashqari qaysi jamoalarga muxlislik qilishi so‘ralgan.
Bu savolga Otabek Umarov qisqa va aniq javob berib, Braziliya hamda Portugaliya terma jamoalarini qo‘llab-quvvatlashini aytgan.
Suhbat davomida undan bo‘lajak jahon chempionatida qaysi jamoa g‘olib bo‘lishi mumkinligi haqida ham so‘ralgan.
Otabek Umarov bu savolga “Portugaliya” deb javob bergan va aynan ushbu jamoani chempionlik uchun asosiy da’vogar sifatida ko‘rsatgan.
…