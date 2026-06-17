81 yoshda ham maftunkor: turk seriallari yulduzlari hayrat qoldirmoqda

·94·Madaniyat
81 yoshda ham maftunkor: turk seriallari yulduzlari hayrat qoldirmoqda

Yosh — bu hukm emas. Turk kino olamining ushbu mashhur aktrisalari bu fikrning yorqin isboti hisoblanadi. Ular allaqachon 50 yoshdan oshgan bo‘lsa-da, hamon o‘zining go‘zalligi, jozibasi va maftunkorligini saqlab qolgan. Eng muhimi, bu san’atkorlar hozir ham turk seriallarining eng talabgir yulduzlari bo‘lib qolmoqda.

Aida Aksel

Yengil pardozli, sarg‘ish sochli ayol kulrang kiyimda kameraga qarab turibdi.

1962 yil 31 oktyabrda tug‘ilgan Aida Aksel o‘zini birinchi navbatda teatr aktrisasi deb hisoblaydi. U “Oila”, “Tugun”, “Guljamol” va boshqa seriallardagi rollari bilan mashhur.

Aktrisa hech qachon o‘z yoshini yashirishga urinmaydi. U har bir davrning o‘z go‘zalligi borligiga ishonadi.

Aida ikki marta turmush qurgan. 2010 yilda ikkinchi turmush o‘rtog‘ining vafoti uning hayotidagi eng og‘ir sinovlardan biriga aylangan.

Nursel Ko‘se

Oq ko‘ylak va yo‘l-yo‘l nimcha kiygan, sochlari turmaklangan ayol portreti.

1961 yil 29 martda tug‘ilgan Nursel Ko‘se turk kinematografiyasining eng rang-barang va yorqin yulduzlaridan biri sanaladi. U yoshini hech qachon yashirmaydi va keksalik bilan faxrlanish kerakligini aytadi.

Nursel Germaniyada arxitektura bo‘yicha tahsil olgan va bir muddat mutaxassisligi bo‘yicha ishlagan. Keyinchalik san’atga bo‘lgan muhabbati ustun kelib, aktrisalik yo‘lini tanlagan.

U “Uzoq shahar”, “Uch qurush”, “Parchalangan”, “Hovli” va boshqa ko‘plab mashhur loyihalarda ishtirok etgan. Aktrisa Ulrix Mertin bilan oila qurgan bo‘lib, ularning farzandlari yo‘q.

Vahide Perchin

To‘q qizil libosdagi jiddiy ayol yashil tabiat manzarasida turibdi.

1965 yil 13 iyunda tug‘ilgan Vahide Perchin dastlab iqtisod sohasini tanlagan bo‘lsa-da, keyinchalik san’at olamiga kirib kelgan.

“Muhtasham yuz yil”, “Onam”, “Zuleyha”, “Aldov” kabi seriallardagi ishtiroki orqali muxlislar mehrini qozongan.

Vahide faqat bir marta turmush qurgan. Ajrashganiga qaramay, sobiq turmush o‘rtog‘i bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolgan.

Nebahat Chehre

81 yoshda ham maftunkor: turk seriallari yulduzlari hayrat qoldirmoqda

“Muhtasham yuz yil” seriali yulduzi Nebahat Chehre 1944 yil 15 martda tug‘ilgan. 81 yoshiga qaramay, u o‘zining nafosati bilan muxlislarni hayratga solishda davom etmoqda. U 1960 yilda “Turkiya go‘zali” unvonini qo‘lga kiritgan va 1961 yilda “Yovvoyi atirgul” filmi orqali kinoga kirib kelgan. Bugungi kunda uning filmografiyasi 100 ga yaqin loyihani o‘z ichiga oladi.

So‘nggi yillarda pandemiya va sog‘liq bilan bog‘liq muammolar sababli aktrisa kamroq ko‘rinish bermoqda. Shunga qaramay, uning ahvoli barqaror ekani aytilmoqda.

Nebahat Chehre ikki marta turmush qurgan, ammo shaxsiy hayotida baxt topa olmagan. U farzandsiz bo‘lsa-da, butun umrini ijodga bag‘ishlaganini va bundan afsuslanmasligini ta’kidlagan.

Hulya Avshar

Qora libos va ko‘p qimmatbaho taqinchoqlarda jilmayib turgan Hülya Avşar.

1963 yil 8 oktyabrda tug‘ilgan Hulya Avshar nafaqat aktrisa, balki qo‘shiqchi, rejissyor, ssenariynavis va prodyuser sifatida ham mashhur.

U “Muhtasham asr. Ko‘sem saltanati” serialidagi Safiye Sulton obrazi bilan keng tanilgan. Hulya tashqi ko‘rinishiga katta e’tibor qaratishi, muntazam parhez tutishi va kosmetologlar xizmatidan foydalanishini yashirmaydi.

Zerrin Tekindor

Qora kiyimdagi malla sochli ayol bog‘da turibdi.

1964 yil 5 avgustda tug‘ilgan Zerrin Tekindor kinoga teatr orqali kirib kelgan. U “Taqiqlangan sevgi”, “Kuzey Guney”, “Mo‘jizakor doktor”, “Yuz yillik mo‘jiza” kabi mashhur seriallarda ishtirok etgan.

Aktrisa ikki marta jiddiy munosabat qurgan bo‘lib, bugungacha o‘g‘li bilan yaqin munosabatlarni saqlab kelmoqda.

Aydan Shener

Bir ayolning yoshlikdagi va hozirgi vaqtdagi portretlari yonma-yon ko‘rsatilgan.

1963 yil 1 martda tug‘ilgan Aydan Shenerga “Choliqushi” serialidagi Feride obrazi jahonshuhrat olib kelgan. U ham “Turkiya go‘zali” unvoni orqali mashhurlikka erishgan.

Aydan Shener bir marta turmush qurgan va bir nafar qiz farzandni tarbiyalagan. Biroq turmush o‘rtog‘ining uni san’atdan voz kechishga majburlashiga qarshi chiqib, ajrashishga qaror qilgan.

Ko‘pchilik muxlislar uchun u hamon Feride bo‘lib qolmoqda.

Ushbu aktrisalar yillar o‘tsa-da, nafaqat o‘z go‘zalligi, balki iste’dodi, mehnatsevarligi va professionalligi bilan ham millionlab muxlislar qalbidan joy olib kelmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milena Madmusayeva yangi taronasi bilan muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi!Milena Madmusayeva yangi taronasi bilan muxlislarni qiziqtirib qo‘ydi!Bugun, 09:35Munisa Rizayeva bilan turmush o‘rtog‘i tomonidan qilingan qimmatbaho had’yalarni “unpacking” qilamiz!Munisa Rizayeva bilan turmush o‘rtog‘i tomonidan qilingan qimmatbaho had’yalarni “unpacking” qilamiz!Bugun, 09:29“Shrek 5” multfilmining ilk rasmiy treyleri chiqdi“Shrek 5” multfilmining ilk rasmiy treyleri chiqdiBugun, 08:13Kelin va kuyov onalarga gul taqdim qildi (video)Kelin va kuyov onalarga gul taqdim qildi (video)Bugun, 04:00Imron yangi qo‘shig‘ini muxlislarga taqdim etdi: "Qovog‘ingdan sani" (audio)Imron yangi qo‘shig‘ini muxlislarga taqdim etdi: "Qovog‘ingdan sani" (audio)Bugun, 22:14Umar Shamsiyevning “Ikkimiz” qo‘shig‘i qisqa fursatda xitga aylandi (video)Umar Shamsiyevning “Ikkimiz” qo‘shig‘i qisqa fursatda xitga aylandi (video)Bugun, 22:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan