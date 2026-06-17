81 yoshda ham maftunkor: turk seriallari yulduzlari hayrat qoldirmoqda
Yosh — bu hukm emas. Turk kino olamining ushbu mashhur aktrisalari bu fikrning yorqin isboti hisoblanadi. Ular allaqachon 50 yoshdan oshgan bo‘lsa-da, hamon o‘zining go‘zalligi, jozibasi va maftunkorligini saqlab qolgan. Eng muhimi, bu san’atkorlar hozir ham turk seriallarining eng talabgir yulduzlari bo‘lib qolmoqda.
Aida Aksel
1962 yil 31 oktyabrda tug‘ilgan Aida Aksel o‘zini birinchi navbatda teatr aktrisasi deb hisoblaydi. U “Oila”, “Tugun”, “Guljamol” va boshqa seriallardagi rollari bilan mashhur.
Aktrisa hech qachon o‘z yoshini yashirishga urinmaydi. U har bir davrning o‘z go‘zalligi borligiga ishonadi.
Aida ikki marta turmush qurgan. 2010 yilda ikkinchi turmush o‘rtog‘ining vafoti uning hayotidagi eng og‘ir sinovlardan biriga aylangan.
Nursel Ko‘se
1961 yil 29 martda tug‘ilgan Nursel Ko‘se turk kinematografiyasining eng rang-barang va yorqin yulduzlaridan biri sanaladi. U yoshini hech qachon yashirmaydi va keksalik bilan faxrlanish kerakligini aytadi.
Nursel Germaniyada arxitektura bo‘yicha tahsil olgan va bir muddat mutaxassisligi bo‘yicha ishlagan. Keyinchalik san’atga bo‘lgan muhabbati ustun kelib, aktrisalik yo‘lini tanlagan.
U “Uzoq shahar”, “Uch qurush”, “Parchalangan”, “Hovli” va boshqa ko‘plab mashhur loyihalarda ishtirok etgan. Aktrisa Ulrix Mertin bilan oila qurgan bo‘lib, ularning farzandlari yo‘q.
Vahide Perchin
1965 yil 13 iyunda tug‘ilgan Vahide Perchin dastlab iqtisod sohasini tanlagan bo‘lsa-da, keyinchalik san’at olamiga kirib kelgan.
“Muhtasham yuz yil”, “Onam”, “Zuleyha”, “Aldov” kabi seriallardagi ishtiroki orqali muxlislar mehrini qozongan.
Vahide faqat bir marta turmush qurgan. Ajrashganiga qaramay, sobiq turmush o‘rtog‘i bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolgan.
Nebahat Chehre
“Muhtasham yuz yil” seriali yulduzi Nebahat Chehre 1944 yil 15 martda tug‘ilgan. 81 yoshiga qaramay, u o‘zining nafosati bilan muxlislarni hayratga solishda davom etmoqda. U 1960 yilda “Turkiya go‘zali” unvonini qo‘lga kiritgan va 1961 yilda “Yovvoyi atirgul” filmi orqali kinoga kirib kelgan. Bugungi kunda uning filmografiyasi 100 ga yaqin loyihani o‘z ichiga oladi.
So‘nggi yillarda pandemiya va sog‘liq bilan bog‘liq muammolar sababli aktrisa kamroq ko‘rinish bermoqda. Shunga qaramay, uning ahvoli barqaror ekani aytilmoqda.
Nebahat Chehre ikki marta turmush qurgan, ammo shaxsiy hayotida baxt topa olmagan. U farzandsiz bo‘lsa-da, butun umrini ijodga bag‘ishlaganini va bundan afsuslanmasligini ta’kidlagan.
Hulya Avshar
1963 yil 8 oktyabrda tug‘ilgan Hulya Avshar nafaqat aktrisa, balki qo‘shiqchi, rejissyor, ssenariynavis va prodyuser sifatida ham mashhur.
U “Muhtasham asr. Ko‘sem saltanati” serialidagi Safiye Sulton obrazi bilan keng tanilgan. Hulya tashqi ko‘rinishiga katta e’tibor qaratishi, muntazam parhez tutishi va kosmetologlar xizmatidan foydalanishini yashirmaydi.
Zerrin Tekindor
1964 yil 5 avgustda tug‘ilgan Zerrin Tekindor kinoga teatr orqali kirib kelgan. U “Taqiqlangan sevgi”, “Kuzey Guney”, “Mo‘jizakor doktor”, “Yuz yillik mo‘jiza” kabi mashhur seriallarda ishtirok etgan.
Aktrisa ikki marta jiddiy munosabat qurgan bo‘lib, bugungacha o‘g‘li bilan yaqin munosabatlarni saqlab kelmoqda.
Aydan Shener
1963 yil 1 martda tug‘ilgan Aydan Shenerga “Choliqushi” serialidagi Feride obrazi jahonshuhrat olib kelgan. U ham “Turkiya go‘zali” unvoni orqali mashhurlikka erishgan.
Aydan Shener bir marta turmush qurgan va bir nafar qiz farzandni tarbiyalagan. Biroq turmush o‘rtog‘ining uni san’atdan voz kechishga majburlashiga qarshi chiqib, ajrashishga qaror qilgan.
Ko‘pchilik muxlislar uchun u hamon Feride bo‘lib qolmoqda.
Ushbu aktrisalar yillar o‘tsa-da, nafaqat o‘z go‘zalligi, balki iste’dodi, mehnatsevarligi va professionalligi bilan ham millionlab muxlislar qalbidan joy olib kelmoqda.
…