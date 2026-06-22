Nega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdi

·26·Texno
Nega suv teflonda dumalaydi, shishada esa yoyiladi: Olimlar ilk bor molekulyar sababni topdi

Tokio universiteti Sanoat fanlari instituti tadqiqotchilari suv tomchilarining turli sirtlarda oʻzini tutishi bilan bogʻliq oʻn yillik jumboqni hal qilishdi. Nature Physics jurnalida eʼlon qilingan yangi tadqiqot suvning nanomiqyosdagi harakatini molekulyar darajada tushuntirib berdi. Bu kashfiyot nega suv teflon kabi gidrofob yuzalarda dumaloq shaklga kirishi, shisha kabi gidrofil sirtlarda esa yupqa qatlam boʻlib yoyilib ketishini fundamental darajada oydinlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Odatda, suyuqlikning sirt bilan oʻzaro taʼsiri klassik fizika qonunlari bilan tushuntiriladi. Biroq, gap nanometr oʻlchamidagi oʻta kichik tomchilar haqida ketganda, anʼanaviy nazariyalar har doim ham kutilgan natijani bermaydi. Fiziklar uzoq vaqtdan beri chiziqli taranglik kuchi — faqat nanomiqyosda sezilarli boʻlgan kuch — nima uchun sirtning toʻliq namlanishi jarayonida oʻz ishorasini (yoʻnalishini) oʻzgartirishini tushuna olmayotgan edilar.

Vodorod bogʻlanishlarining roli

Tadqiqotning yetakchi muallifi Mohd Moid boshchiligidagi guruh molekulyar dinamika usulidan foydalangan holda kompyuter simulyatsiyalarini oʻtkazdi. Maʼlum boʻlishicha, suyuq suvda vodorod bogʻlanishlari lokal tetraedral (toʻrt qirrali) strukturani hosil qiladi. Bunda har bir suv molekulasi vaqtincha oʻzining toʻrtta qoʻshnisi bilan bogʻlanadi. Olimlar aynan shu strukturaning oʻzgarishi suvning sirtda yoyilishiga qanday taʼsir qilishini kuzatishdi.

Tadqiqot natijalariga koʻra, sirt toʻliq namlanganda, tomchi chegarasidagi ushbu tetraedral struktura buziladi. Aynan shu holat chiziqli taranglik ishorasining oʻzgarishiga sabab boʻladi. Yaʼni, suvning oʻz molekulalari oʻrtasidagi ichki tartib uning sirt boʻylab qanchalik tez va keng yoyilishini belgilab beruvchi asosiy omil boʻlib chiqdi.

Kimyoviy tarkibdan muhimroq omil

Qiziqarli jihati shundaki, tadqiqotchilar gidrofil (suvni tortuvchi) sirtda ikki qatlamli muz ustida ham tajriba oʻtkazishdi. Maʼlum boʻlishicha, sirtning kimyoviy xossalari suvni oʻziga tortishga moyil boʻlsa-da, bunday muz qatlami yoyilib ketmaydi. Bu shuni anglatadiki, suvning lokal strukturaviy tuzilishi materialning kimyoviy tarkibidan koʻra kuchliroq taʼsirga ega boʻlishi mumkin.

Ushbu kashfiyot faqat nazariy ahamiyatga ega emas. Suyuqlik va qattiq sirt oʻrtasidagi bunday nozik muvozanatni tushunish bir qancha amaliy sohalarda inqilob qilishi kutilmoqda. Xususan, mikroelektronika qurilmalarini sovutish tizimlari, biologik tizimlardagi suyuqlik harakati va yangi avlod suv oʻtkazmaydigan materiallarni yaratishda ushbu maʼlumotlardan keng foydalaniladi.

Nature Physics nashri qayd etishicha, ichki suyuqlik qatlamining tuzilishi namlanish darajasini belgilovchi eng muhim omillardan biri sifatida tan olindi. Endilikda muhandislar va olimlar sirtlarni loyihalashda nafaqat ularning kimyoviy qoplamasini, balki suv molekulalarining oʻsha sirt bilan aloqaga kirishgandagi geometrik joylashuvini ham hisobga olishlari mumkin boʻladi.

FizikaTadqiqotSuvNanotexnologiyaIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiOlimlar dunyodagi eng yirik lazerni yanada kuchliroq qilish usulini topishdiBugun, 15:26Toshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiToshkentda kelajak texnologiyasi: humanoid robotlar zavodi qurilishi boshlandiBugun, 14:34iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqdaiPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqdaBugun, 14:20Wildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinWildberries yangi xizmatni yoʻlga qoʻydi: Endi texnikalarni oʻrnatib berish ham mumkinBugun, 13:25Sapphire RX 9070 XT grafik kartalarida jiddiy muammo: Quvvat kabellari erib ketmoqdaSapphire RX 9070 XT grafik kartalarida jiddiy muammo: Quvvat kabellari erib ketmoqdaBugun, 12:54Samsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiSamsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiBugun, 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi