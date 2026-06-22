O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...

·0·Foydali
O‘zini sevish falsafasi: Balandparvoz so‘zlardan kundalik amaliyotga...

Bu juda chuqur, ta’sirli va eng muhimi — ayni haqiqat bo‘lgan mulohaza. Tez-tez ruhiyatga oid kitoblarda «o‘zingni sev» degan umumiy chaqiriqlarni o‘qiymiz, lekin bu aslida hayotda qanday ko‘rinishga ega ekanligini hamma ham tasavvur qila olmaydi. Bu jarayon katta inqiloblardan emas, balki kundalik mayda qarorlardan boshlanadi.

Amal his-tuyg‘udan oldin keladi

Insonlar ko‘pincha «Qachondir ichimda o‘zimga nisbatan katta muhabbat uyg‘onsa, keyin o‘zimni asray boshlayman» deb xato o‘ylashadi. Biroq psixologiyada buning teskarisi ishlaydi: avval jismoniy harakat va chegaralar o‘zgaradi, miya esa bu yangi xulq-atvorga moslashib, ichki holatni (sevish hissini) shakllantiradi.

Haqiqiy o‘zini sevishning 5 ta kundalik sinovi

Quyida ko‘rsatib o‘tilgan savollar aslida har birimiz kundalik hayotda duch keladigan ruhiy imtihonlardir:

  • Aybdorlik hissisiz dam olish: Ishlarni bir chetga surib, sokinlikka vaqt ajratganda ichdan kemiruvchi «sen hozir vaqtni bekor o‘tkazyapsan» degan ovozni o‘chira olish.

  • Ichki halollik: Sizga aslida yoqmaydigan, lekin «andisha» yoki «majburiyat» yuzasidan qabul qilinayotgan takliflardan voz kechish.

  • «Yo‘q» deya olish: O‘zingizni ruhan yoki jismonan yomon his qilayotganingizda, boshqalarning qulayligi uchun o‘z sog‘lig‘ingizni qurbon qilmaslik.

  • Toqatni to‘xtatish: Sizni muntazam ravishda ranjitadigan, qadrlamaydigan va energiyangizni so‘radigan muhit yoki odamlarga chidashdan voz kechish.

  • Ichki tanqidchi o‘rniga sodiq do‘st bo‘lish: Og‘ir vaziyatlarda yoki xatoga yo‘l qo‘yilganda o‘zini aybdorlik bilan jazolamay, aksincha, suyanch bo‘la olish.

O‘zini sevish — xudbinlik emas. Bu inson o‘z hayotida o‘zi uchun «oxirgi o‘rinda» turishni to‘xtatish va o‘zini bosh rolga qaytarish lahzasidir. Chunki ichi bo‘m-bo‘sh bo‘lgan inson atrofdagilarga ham hech narsa bera olmaydi. O‘zini asragan insongina boshqalarga ham chin dildan, sifatli g‘amxo‘rlik qila oladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganishBoshqalarni xafa qilmasdan «yo‘q» deyish va chegaralarni himoya qilishni o‘rganishBugun, 00:02Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?Bugun, 00:01Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?Kecha, 23:06Munosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashMunosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashKecha, 22:50Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Kecha, 18:40Sizni qadrlamaydiganlarga o‘zingizni isbotlashga umr sarflamangSizni qadrlamaydiganlarga o‘zingizni isbotlashga umr sarflamangKecha, 18:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?