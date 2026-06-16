Yigitali Mamajonov 36 yoshda: turmush o‘rtog‘idan samimiy tabrik

·1·Madaniyat
Yigitali Mamajonov 36 yoshda: turmush o‘rtog‘idan samimiy tabrik

Aktrisa Muqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i, taniqli aktyor Yigitali Mamajonovni tug‘ilgan kuni bilan samimiy tarzda tabrikladi. U o‘zining Instagram sahifasida iliq tilaklar bilan to‘ldirilgan post joyladi.

Aktrisa tabrigida: “Shukrona kuningiz muborak bo‘lsin. Baxtimizga hamisha sog‘-omon bo‘ling. Qo‘sha qarib, jannatlarda ham birga bo‘lish nasib etsin. Barcha orzularimizga birga yetishaylik”, — deya yozib qoldirdi.

Mazkur post ijtimoiy tarmoqlarda tezda e’tibor qozonib, muxlislar tomonidan ham iliq kutib olindi. Izohlarda foydalanuvchilar aktyorni tug‘ilgan kuni bilan tabriklab, unga eng ezgu tilaklarini bildirishmoqda.

Bugun aktyor o‘zining 36 yoshini qarshi olmoqda. Ushbu sana uning yaqinlari va muxlislari uchun quvonchli kun sifatida nishonlanmoqda.

Gulli yurak shaklidagi bezak ichida oilaning tungi vaqtdagi suratlari.

Ma’lumot uchun, Yigitali Mamajonov 1990 yil 16 iyun kuni Rossiya poytaxti Moskva shahrida tug‘ilgan. U oilada yagona farzand bo‘lib ulg‘aygan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Usmonova san’atkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar haqida ochiq gapirdiYulduz Usmonova san’atkorlar uchun yaratilgan imtiyozlar haqida ochiq gapirdiBugun, 10:13Hayotda qaynona bo‘lmay qaynona rolini o‘ynagan aktrisa kutilmagan haqiqatni aytdiHayotda qaynona bo‘lmay qaynona rolini o‘ynagan aktrisa kutilmagan haqiqatni aytdiBugun, 09:51Turk seriallari yulduzi hayotdan ko‘z yumdiTurk seriallari yulduzi hayotdan ko‘z yumdiKecha, 16:33Muhammadiso Abdulxairovning IELTS haqidagi hazili ommalashdi (video)Muhammadiso Abdulxairovning IELTS haqidagi hazili ommalashdi (video)Kecha, 15:47Yulduz Turdiyeva: qoshiqlar qo‘limga yopishib qolardi (video)Yulduz Turdiyeva: qoshiqlar qo‘limga yopishib qolardi (video)Kecha, 15:18Ahad Qayum kino va daromad sirlarini ochib tashladiAhad Qayum kino va daromad sirlarini ochib tashladiKecha, 15:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi