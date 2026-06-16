Yigitali Mamajonov 36 yoshda: turmush o‘rtog‘idan samimiy tabrik
Aktrisa Muqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i, taniqli aktyor Yigitali Mamajonovni tug‘ilgan kuni bilan samimiy tarzda tabrikladi. U o‘zining Instagram sahifasida iliq tilaklar bilan to‘ldirilgan post joyladi.
Aktrisa tabrigida: “Shukrona kuningiz muborak bo‘lsin. Baxtimizga hamisha sog‘-omon bo‘ling. Qo‘sha qarib, jannatlarda ham birga bo‘lish nasib etsin. Barcha orzularimizga birga yetishaylik”, — deya yozib qoldirdi.
Mazkur post ijtimoiy tarmoqlarda tezda e’tibor qozonib, muxlislar tomonidan ham iliq kutib olindi. Izohlarda foydalanuvchilar aktyorni tug‘ilgan kuni bilan tabriklab, unga eng ezgu tilaklarini bildirishmoqda.
Bugun aktyor o‘zining 36 yoshini qarshi olmoqda. Ushbu sana uning yaqinlari va muxlislari uchun quvonchli kun sifatida nishonlanmoqda.
Ma’lumot uchun, Yigitali Mamajonov 1990 yil 16 iyun kuni Rossiya poytaxti Moskva shahrida tug‘ilgan. U oilada yagona farzand bo‘lib ulg‘aygan.
…