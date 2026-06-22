Kannavaro: Portugaliyadan qo‘rqmaymiz, maydonda hech qanday do‘stlik bo‘lmaydi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga qarshi o‘tadigan muhim bahs oldidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Italiyalik mutaxassis O‘FA matbuot xizmatiga bergan intervyusida raqibning kuchini yuqori baholadi. Shu bilan birga, u futbolchilarini ortiqcha bosimdan ozod qilishga va maydonga ishonch bilan chiqarishga harakat qilayotganini ta’kidladi.
Kannavaroning aytishicha, O‘zbekiston jahon chempionatining eng kuchli va yulduzlarga boy jamoalaridan biriga qarshi to‘p suradi. Portugaliya tarkibida Yevropaning yetakchi klublarida o‘ynaydigan ko‘plab yuqori saviyali futbolchilar bor.
Albatta, ular orasida asosiy e’tibor Krishtianu Ronalduga qaratiladi. Kannavaro portugaliyalik hujumchini so‘nggi 20 yil ichida Lionel Messi bilan bir qatorda jahon futbolining eng buyuk namoyandalaridan biri sifatida e’tirof etdi.
«Men futbolchilarimdagi bosimni kamaytirishga harakat qilaman. Chunki biz jahon chempionatining eng kuchli jamoalaridan biriga qarshi o‘ynaymiz. Portugaliya tarkibi yulduzli futbolchilarga to‘la va, albatta, ularda Krishtianu Ronaldu bor. So‘nggi 20 yilda u Lionel Messi bilan birga dunyoning eng buyuk futbolchilaridan biri bo‘lib kelmoqda», — dedi Kannavaro.
Bosh murabbiy Portugaliyaning o‘yin uslubiga ham alohida to‘xtaldi. Uning ta’kidlashicha, Roberto Martines shogirdlari to‘pni uzoq vaqt nazorat qilishni, qisqa uzatmalar orqali o‘yin sur’atini boshqarishni va raqibga erkin harakat qilish imkonini bermaslikni yaxshi ko‘radi.
Portugaliya har bir hujumda xavf tug‘dirishga qodir. Shu sababli O‘zbekiston futbolchilari himoyada maksimal darajada tartibli, diqqatli va o‘zaro hamjihat harakat qilishi talab etiladi.
Biroq Kannavaro jamoasining butun uchrashuv davomida faqat himoyalanib o‘tirishini istamaydi. Uning rejasiga ko‘ra, «Oq bo‘rilar» to‘pni egallagan paytda jasorat bilan oldinga o‘tib, raqibga muammolar tug‘dirishi lozim.
«Portugaliya to‘pni nazorat qilishni yaxshi ko‘radi. Ular qisqa paslar orqali o‘yinni boshqaradi va har bir vaziyatda xavfli. Shuning uchun biz himoyada juda tartibli bo‘lishimiz kerak. Shu bilan birga, to‘p bizda bo‘lganda, ularga muammo tug‘dirishga harakat qilishimiz lozim», — dedi mutaxassis.
Kannavaroning fikricha, dunyoda mutlaqo kamchiliksiz jamoa yo‘q. Har bir raqibning kuchli jihatlari bilan bir qatorda foydalanish mumkin bo‘lgan zaif nuqtalari ham mavjud.
O‘zbekiston murabbiylar shtabi Portugaliyaning o‘yinini batafsil tahlil qilgan. Endi asosiy vazifa raqibning ustunliklarini imkon qadar cheklash va bo‘sh hududlar hamda zaif tomonlardan unumli foydalanishdan iborat bo‘ladi.
Kannavaro Ronalduning nomi va maqomi futbolchilarga qo‘shimcha bosim yuklamasligi kerakligini ham ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, uchrashuv boshlangach, maydonda yulduzlar emas, ikki jamoa va natija uchun kurash qoladi.
«Ronaldu buyuk futbolchi va ulkan yulduz. Ammo o‘yin boshlanganidan keyin bularning barchasini unutish kerak. Biz faqat o‘z vazifamizga e’tibor qaratishimiz shart», — dedi bosh murabbiy.
Italiyalik mutaxassis maydon tashqarisida futbolchilar o‘rtasida samimiy munosabatlar bo‘lishi mumkinligini, ammo hakamning dastlabki hushtagi yangragach, do‘stlik ikkinchi o‘ringa tushishini aytdi.
«Maydondan tashqarida munosabatlar juda yaxshi bo‘lishi mumkin. Ammo maydonda siz do‘st emassiz. U yerda faqat o‘z jamoangizning manfaatini o‘ylashingiz kerak», — deya ta’kidladi Kannavaro.
Bosh murabbiy O‘zbekiston terma jamoasining jahon chempionatida qanday taassurot qoldirishini istashi haqida ham gapirdi. U milliy jamoa tarixiy debyutant bo‘lsa-da, kuchli raqiblardan cho‘chimaydigan, intizomli va o‘ziga xos futbol namoyish etadigan jamoa sifatida tanilishini xohlamoqda.
«O‘zbekistonni jahon chempionatida ilk bor qatnashayotgan, ammo kuchli jamoalardan qo‘rqmaydigan terma sifatida eslab qolishlarini istayman. Biz yaxshi futbol ko‘rsatadigan, yaxshi shakllangan va intizomli jamoa sifatida tanilishimiz kerak», — dedi u.
Kannavaro O‘zbekiston barcha raqiblarni hurmat qilishini, biroq milliy jamoaga nisbatan ham xuddi shunday munosabat bo‘lishini xohlashini qo‘shimcha qildi. Buning uchun «Oq bo‘rilar» maydonda o‘z kuchini, xarakterini va munosib raqobat ko‘rsata olishini isbotlashi kerak.
Suhbat davomida mutaxassis o‘zining murabbiylik kasbiga qanday kirib kelgani haqida ham so‘zlab berdi. U bolaligida faqat futbolchi bo‘lishni orzu qilganini, murabbiylikni esa dastlab juda murakkab va og‘ir kasb deb hisoblaganini tan oldi.
Futbolchilik faoliyatini yakunlash arafasida Kannavaro sport direktori yoki klub menejeri bo‘lish haqida o‘ylagan. Ammo vaqt o‘tishi bilan murabbiylikka qiziqishi ortgan va bugun u o‘z ishidan katta zavq olayotganini yashirmadi.
«Hozir rostini aytsam, bu ishni juda yaxshi ko‘raman. Har kuni ertalab uyg‘onganimda yangi narsalarni o‘rganishga, o‘yinlarni tomosha qilishga va tajribamni futbolchilar bilan bo‘lishishga harakat qilaman», — dedi Kannavaro.
Uning ta’kidlashicha, futbolchilarga bilim va tajriba ulashish, ularning o‘sishiga hissa qo‘shish murabbiylikdagi eng qadrli tuyg‘ulardan biridir. Aynan shu jarayon unga baxt va yangi motivatsiya beradi.
Portugaliyaga qarshi uchrashuv O‘zbekiston uchun navbatdagi ulkan sinov bo‘ladi. Raqibning nomi va tarkibi qanchalik kuchli bo‘lmasin, Kannavaro shogirdlaridan intizom, jasorat va o‘z kuchiga ishonch bilan harakat qilishni talab qilmoqda.
«Oq bo‘rilar» maydonga faqat raqibni hurmat qilish uchun emas, o‘zlarini ham hurmat qildirish uchun tushadi.
…