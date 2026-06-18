«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Dunyo futbolining diqqat markazi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan bo‘lib, u yerda tarixiy Mundial bahslari davom etmoqda. Bugun butun o‘zbek xalqi, millionlab mahalliy ishqibozlar katta hayajon va faxr tuyg‘usini his qilmoqdalar. Boisi, O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida birinchi marotaba Jahon chempionatining final bosqichida debyut uchrashuvini o‘tkazmoqda. Ushbu tarixiy voqelik nafaqat yurtimizda, balki sayyoramizning eng yetakchi va qudratli klublari tomonidan ham alohida e’tirof etilmoqda.
Angliya Premer-ligasining amaldagi grandi, mashhur «Manchester Siti» klubi o‘z rasmiy ijtimoiy tarmoq sahifalari orqali O‘zbekiston terma jamoasi va ushbu klub a’zosi, iqtidorli himoyachimiz Abduqodir Husanovning Jahon chempionatidagi tarixiy debyutiga bag‘ishlangan maxsus post e’lon qildi.
«Shaharliklar» libosida va yelkada O‘zbekiston bayrog‘i!
Instagram ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifada joylashtirilgan surat qisqa fursat ichida minglab o‘zbek muxlislarining olqishiga sabab bo‘ldi. Fotosuratda iste’dodli vakilimiz Abduqodir Husanov «Manchester Siti» klubining rasmiy o‘yin libosida, yelkasiga O‘zbekiston Respublikasining davlat bayrog‘ini go‘zal tarzda osib olgan holda, kamera qarshisida viqor bilan turgani aks etgan. Klub matbuot xizmati ushbu tarixiy surat ostiga ingliz tilida juda lo‘nda va ma’noli qilib shunchaki: «O‘zbekiston», — deya izoh qoldirgan.
Ushbu post «shaharliklar» tarkibida to‘p surayotgan vatandoshimizning jahon futboli elitasida qanchalik yuqori qadrlanishidan dalolat beradi.
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali «Manchester Siti» klubining JCH-2026 turniridagi tarixiy rekordi va O‘zbekiston milliy terma jamoasi joy olgan guruhdagi vaziyat bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
«Manchester Siti» tarixiy rekordi
Klubning JCHdagi statistikasi
O‘zbekiston termasi joy olgan «K» guruhi
Ilk tarixiy uchrashuv tafsiloti
• JCH-2026da eng ko‘p futbolchisi qatnashayotgan jamoa.
• APL tarixida mutlaqo yangi rekord!
• Jami futbolchi: 19 nafar vakil.
• Vakillik: 12 ta turli davlat terma jamoalari.
• Asosiy nom: Abduqodir Husanov.
• Raqiblar: Kolumbiya, Portugaliya, Kongo DR.
• Ilk tur natijasi: Portugaliya — Kongo DR 1:1.
• Izoh: Terma jamoamizda peshqadamlik uchun qulay imkoniyat bor!
• Raqib: Kolumbiya terma jamoasi.
• Shahar: Mexiko (Meksika).
• Stadion: Afsonaviy «Atsteka» arenasi.
Afsonaviy «Atsteka»dagi bahs va peshqadamlik uchun oltin imkoniyat
Ta’kidlab o‘tish joizki, O‘zbekiston milliy terma jamoasi kuchli termalardan iborat «K» guruhida pley-off yo‘llanmasi uchun jiddiy kurash olib boradi. Vakillarimiz Mundialdagi ilk uchrashuvini aynan Kolumbiya terma jamoasiga qarshi, Meksikaning Mexiko shahrida joylashgan, dunyo futboli ramzi hisoblanmish afsonaviy «Atsteka» stadionida o‘tkazmoqda.
Quvonarlisi shundaki, ushbu kvartetdagi dastlabki bahsda Portugaliya hamda Kongo DR terma jamoalari jangovar 1:1 hisobida durang o‘ynab, ochko yo‘qotishdi. Bu esa bosh murabbiy Fabio Kannavaro shogirdlari uchun dastlabki turdayoq Kolumbiyani mag‘lub etib, guruhda yakkapeshqadam bo‘lib olish uchun juda qulay va oltinga teng imkoniyatni taqdim etadi.
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Abduqodir Husanov sharafini himoya qilayotgan «Manchester Siti» klubi ushbu Jahon chempionatiga eng ko‘p futbolchi yuborgan jamoa sifatida tarixga kirdi. Turnirda klubning naq 19 nafar a’zosi 12 ta turli mamlakat bayrog‘i ostida maydonga tushadi va bu ko‘rsatkich ingliz futboli tarixida eng yuqori natija sifatida qayd etildi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy so‘zi:
«Manchester Siti»dek jahon grandining o‘zbek futboli va Abduqodir Husanovni ushbu tarzda olqishlashi — butun yurtimiz futboli uchun ulkan e’tirof va yutuqdir. Bunday ruhiy dalda va qo‘llab-quvvatlash «Atsteka» stadionida Kolumbiyaga qarshi maydonga tushadigan yigitlarimizga, ayniqsa Husanovga qo‘shimcha kuch va shijoat bag‘ishlashi aniq. Ertangi muhim bahsda tarixiy g‘alabani kutib qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!
Jahon chempionatida milliy terma jamoamiz atrofidagi eng qaynoq voqealar, Abduqodir Husanov va boshqa futbolchilarimiz haqidagi eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…