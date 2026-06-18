«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi

·42·Sport
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi

Dunyo futbolining diqqat markazi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan bo‘lib, u yerda tarixiy Mundial bahslari davom etmoqda. Bugun butun o‘zbek xalqi, millionlab mahalliy ishqibozlar katta hayajon va faxr tuyg‘usini his qilmoqdalar. Boisi, O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida birinchi marotaba Jahon chempionatining final bosqichida debyut uchrashuvini o‘tkazmoqda. Ushbu tarixiy voqelik nafaqat yurtimizda, balki sayyoramizning eng yetakchi va qudratli klublari tomonidan ham alohida e’tirof etilmoqda.

Angliya Premer-ligasining amaldagi grandi, mashhur «Manchester Siti» klubi o‘z rasmiy ijtimoiy tarmoq sahifalari orqali O‘zbekiston terma jamoasi va ushbu klub a’zosi, iqtidorli himoyachimiz Abduqodir Husanovning Jahon chempionatidagi tarixiy debyutiga bag‘ishlangan maxsus post e’lon qildi.

«Shaharliklar» libosida va yelkada O‘zbekiston bayrog‘i!

Instagram ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifada joylashtirilgan surat qisqa fursat ichida minglab o‘zbek muxlislarining olqishiga sabab bo‘ldi. Fotosuratda iste’dodli vakilimiz Abduqodir Husanov «Manchester Siti» klubining rasmiy o‘yin libosida, yelkasiga O‘zbekiston Respublikasining davlat bayrog‘ini go‘zal tarzda osib olgan holda, kamera qarshisida viqor bilan turgani aks etgan. Klub matbuot xizmati ushbu tarixiy surat ostiga ingliz tilida juda lo‘nda va ma’noli qilib shunchaki: «O‘zbekiston», — deya izoh qoldirgan.

Ushbu post «shaharliklar» tarkibida to‘p surayotgan vatandoshimizning jahon futboli elitasida qanchalik yuqori qadrlanishidan dalolat beradi.

Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali «Manchester Siti» klubining JCH-2026 turniridagi tarixiy rekordi va O‘zbekiston milliy terma jamoasi joy olgan guruhdagi vaziyat bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

«Manchester Siti» tarixiy rekordi

Klubning JCHdagi statistikasi

O‘zbekiston termasi joy olgan «K» guruhi

Ilk tarixiy uchrashuv tafsiloti

• JCH-2026da eng ko‘p futbolchisi qatnashayotgan jamoa.


• APL tarixida mutlaqo yangi rekord!

Jami futbolchi: 19 nafar vakil.


Vakillik: 12 ta turli davlat terma jamoalari.


Asosiy nom: Abduqodir Husanov.

Raqiblar: Kolumbiya, Portugaliya, Kongo DR.


Ilk tur natijasi: Portugaliya — Kongo DR 1:1.


Izoh: Terma jamoamizda peshqadamlik uchun qulay imkoniyat bor!

Raqib: Kolumbiya terma jamoasi.


Shahar: Mexiko (Meksika).


Stadion: Afsonaviy «Atsteka» arenasi.

Afsonaviy «Atsteka»dagi bahs va peshqadamlik uchun oltin imkoniyat

Ta’kidlab o‘tish joizki, O‘zbekiston milliy terma jamoasi kuchli termalardan iborat «K» guruhida pley-off yo‘llanmasi uchun jiddiy kurash olib boradi. Vakillarimiz Mundialdagi ilk uchrashuvini aynan Kolumbiya terma jamoasiga qarshi, Meksikaning Mexiko shahrida joylashgan, dunyo futboli ramzi hisoblanmish afsonaviy «Atsteka» stadionida o‘tkazmoqda.

Quvonarlisi shundaki, ushbu kvartetdagi dastlabki bahsda Portugaliya hamda Kongo DR terma jamoalari jangovar 1:1 hisobida durang o‘ynab, ochko yo‘qotishdi. Bu esa bosh murabbiy Fabio Kannavaro shogirdlari uchun dastlabki turdayoq Kolumbiyani mag‘lub etib, guruhda yakkapeshqadam bo‘lib olish uchun juda qulay va oltinga teng imkoniyatni taqdim etadi.

Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Abduqodir Husanov sharafini himoya qilayotgan «Manchester Siti» klubi ushbu Jahon chempionatiga eng ko‘p futbolchi yuborgan jamoa sifatida tarixga kirdi. Turnirda klubning naq 19 nafar a’zosi 12 ta turli mamlakat bayrog‘i ostida maydonga tushadi va bu ko‘rsatkich ingliz futboli tarixida eng yuqori natija sifatida qayd etildi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy so‘zi:

«Manchester Siti»dek jahon grandining o‘zbek futboli va Abduqodir Husanovni ushbu tarzda olqishlashi — butun yurtimiz futboli uchun ulkan e’tirof va yutuqdir. Bunday ruhiy dalda va qo‘llab-quvvatlash «Atsteka» stadionida Kolumbiyaga qarshi maydonga tushadigan yigitlarimizga, ayniqsa Husanovga qo‘shimcha kuch va shijoat bag‘ishlashi aniq. Ertangi muhim bahsda tarixiy g‘alabani kutib qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!

Jahon chempionatida milliy terma jamoamiz atrofidagi eng qaynoq voqealar, Abduqodir Husanov va boshqa futbolchilarimiz haqidagi eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Manchester SitiAbduqodir HusanovO'zbekistonInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Dias O‘zbekistonga qarshi bahsda tarixiy rekordni yangiladiLuis Dias O‘zbekistonga qarshi bahsda tarixiy rekordni yangiladiBugun, 04:23O‘zbekiston Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvida mag‘lub bo‘ldiO‘zbekiston Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvida mag‘lub bo‘ldiBugun, 04:06Harri Keyn Xorvatiya bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildiHarri Keyn Xorvatiya bilan bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 02:53Gana terma jamoasi so‘nggi soniyalarda Panama ustidan g‘alabani ilib ketdiGana terma jamoasi so‘nggi soniyalarda Panama ustidan g‘alabani ilib ketdiBugun, 02:37Cristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiCristiano Ronaldo Kongo bilan durangdan soʻng Portugaliya terma jamoasini himoya qildiBugun, 22:16JCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiJCH-2026: Angliya terma jamoasi Xorvatiya ustidan irodali g'alabaga erishdiBugun, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi