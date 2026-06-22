Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?

·0·Foydali
Boshqalar ta’sirida qaror qabul qilayotganingizni qanday aniqlash mumkin?

Inson ba’zan qaror qabul qilishdan oldin yaqinlari bilan maslahatlashadi, turli fikrlarni eshitadi va vaziyatni har tomonlama o‘ylab ko‘rishga harakat qiladi. Bu tabiiy hol. Ammo ba’zi paytlarda maslahat so‘rash odati asta-sekin o‘z fikridan ko‘ra boshqalarning munosabatiga ko‘proq tayanishga aylanib qoladi.

Shunda inson o‘z tanlovini ichidan his qilsa ham, uni amalga oshirish uchun tashqi ma’qullashni kuta boshlaydi. Go‘yo «bu menga mos» degan ichki ishonchning o‘zi yetarli emasdek tuyuladi.

Bu holatning eng yaqqol belgilaridan biri — kim bilandir suhbatlashgandan keyin avval qabul qilingan qarorni o‘zgartirish istagi paydo bo‘lishidir. Suhbatdan oldin insonda ishonch bo‘lgan bo‘lsa ham, boshqa kishining shubhasi yoki tanqidi uning ichki tayanchini zaiflashtirishi mumkin.

Yana bir belgi — o‘z hayotingizni boshqalarniki bilan doimiy solishtirishdir. Boshqalar tanlagan yo‘l to‘g‘riroq, xavfsizroq va muvaffaqiyatliroq ko‘rina boshlaydi. Natijada inson o‘ziga mos qarorni emas, atrofdagilarga ma’qul bo‘ladigan yo‘lni tanlaydi.

Rad etish yoki boshqacha fikr bildirish paytida kuchli aybdorlik hissining paydo bo‘lishi ham tashqi ta’sir kuchayganini ko‘rsatishi mumkin. Inson o‘zini tanlasa, go‘yo kimnidir xafa qilayotgandek his qiladi. Shu sababli u o‘z xohishiga qarshi bo‘lsa ham, rozilik bildirishda davom etadi.

Vaqt o‘tishi bilan boshqa odamning fikri o‘z his-tuyg‘ularingizdan muhimroq bo‘lib qoladi. Inson qarorlariga ko‘proq shubha qiladi, muhim qadamlarni ortga suradi va o‘zi uchun to‘g‘ri bo‘lgan narsani emas, kamroq tortishuv hamda ichki taranglik keltirib chiqaradigan variantni tanlaydi.

Lekin shaxsiy chegaralar faqat «yo‘q» deyish qobiliyatidan iborat emas. Ular o‘z tanlovingizga ishonishga, uni himoya qilishga va boshqalarning noroziligiga qaramay o‘z qadriyatlaringizga sodiq qolishga ruxsat bergan joyda ham boshlanadi.

Albatta, boshqalarning fikrini eshitish mumkin. Ammo yakuniy qaror sizga tegishli ekanini unutmaslik muhim. Chunki uning natijasi bilan ham aynan siz yashaysiz.

Ba’zan ichki erkinlik sari birinchi qadam juda oddiy savoldan boshlanadi:

«Bu haqiqatan ham mening qarorimmi yoki men yana kimgadir moslashishga harakat qilyapmanmi?»

O‘zingizning ustuvorliklaringiz, his-tuyg‘ularingiz va ichki qadriyatlaringizni hurmat qiling. Boshqalarning fikri yo‘l-yo‘riq bo‘lishi mumkin, ammo hayotingizni boshqaradigan asosiy ovoz o‘zingizniki bo‘lishi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?Surunkali xavotir: Daromad taqchilligi hissi yo‘qolmasa nima qilish kerak?Kecha, 23:06Munosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashMunosabatlar mavzusida siz uchun eng muhimi nima? Asl ehtiyojingizni aniqlashKecha, 22:50Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Kiyinish uslubi moliyaviy ongga qanday ta’sir qiladi?Kecha, 18:40Sizni qadrlamaydiganlarga o‘zingizni isbotlashga umr sarflamangSizni qadrlamaydiganlarga o‘zingizni isbotlashga umr sarflamangKecha, 18:12Insonni ish emas, ichidagi og‘ir fikrlar charchatadi...Insonni ish emas, ichidagi og‘ir fikrlar charchatadi...Kecha, 18:02Quruqlikda “yuradigan” baliq: tabiatning ajabtovur mo‘jizasiQuruqlikda “yuradigan” baliq: tabiatning ajabtovur mo‘jizasiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Bolani yozishga qachon o‘rgatish kerak? Eng maqbul yosh haqida haqiqat
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Qaysi mahsulotlar stressni kamaytirishga yordam beradi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Plastik idishdagi suvni quyoshda qoldirish xavflimi?
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?
Konditsioner ostida uzoq o‘tirish qanday oqibatga olib keladi?