Messi va Yamalning JCHdagi ilk goli: farq atigi 14 kun
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Lamin Yamal jahon chempionatidagi birinchi golini 18 yosh 343 kunligida kiritdi.
Lionel Messi mundialda ilk bor gol urganida 18 yosh 357 kunlik edi. Demak, Yamal argentinalik yulduzning mazkur ko‘rsatkichini 14 kunga yaxshilagan.
Bu raqamlar Lamin Yamal JCHdagi debyut golini Messidan biroz yoshroq paytida urganini ko‘rsatadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…