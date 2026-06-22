Ralf Rangnik: Lamine Yamal kelajakda Lionel Messi darajasiga chiqishi mumkin
Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamal jahon futboli jamoatchiligi eʼtiborini oʻziga jalb qilishda davom etmoqda. Avstriya terma jamoasi bosh murabbiyi Ralf Rangnik 18 yoshli vingerning iqtidori haqida yuqori fikr bildirib, uni afsonaviy Lionel Messi bilan qiyosladi. Mutaxassisning fikricha, yosh futbolchi oʻz ustida ishlashdan toʻxtamasa, sport olamida yangi davrni boshlab berishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ispaniyaning Saudiya Arabistoni ustidan qozongan 4:0 hisobidagi ishonchli gʻalabasidan soʻng, Manchester Yunayted sobiq ustozi Yamalning oʻyinini alohida eʼtirof etdi. Mazkur bahsda Lamine Yamal 10-daqiqadayoq hisobni ochib, raqib himoyachilariga butun oʻyin davomida tinchlik bermadi. Uning maydondagi harakatlari va toʻp bilan muomalasi koʻplab mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda.
Katta kelajak va Messiga qiyosMundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Ralf Rangnik Ispaniya terma jamoasining bugungi kuchi va Yamalning salohiyati haqida toʻxtalib oʻtdi. "Ispaniya — hech kim toʻqnash kelishni istamaydigan raqib. Ular soʻnggi yillarda futbol tarixini shakllantirgan millatlardan biri boʻlish bilan birga, oʻz tarkibida kelajakning mutloq superyulduzi Lamine Yamalga ega", — deydi murabbiy.
Rangnikning taʼkidlashicha, yosh iqtidor egasining muvaffaqiyati uning ruhiy holati va jismoniy tayyorgarligiga bogʻliq. "Agar u jarohatlardan omon qolsa va erishgan yutuqlaridan havolanib ketmasdan, oyoqlari yerda tursa, Lionel Messi darajasiga yetishi mumkinligini tasavvur qila olaman", — deya qoʻshimcha qildi Avstriya ustozi.
Goal.com xabariga koʻra, Lamine Yamal atigi 18 yoshda boʻlishiga qaramay, allaqachon Ispaniya terma jamoasining hujum chizigʻidagi eng xavfli va asosiy figuralaridan biriga aylangan. Biroq, murabbiylar shtabi futbolchining sogʻligʻini asrashga katta eʼtibor qaratmoqda. Oʻtgan mavsum oxirida olgan jarohati sababli, uning maydondagi daqiqalari ehtiyotkorlik bilan nazorat qilinmoqda.
Ehtiyotkorlik va navbatdagi sinovlarSaudiya Arabistoni bilan oʻyinda ajoyib birinchi boʻlimdan soʻng, murabbiy Luis de la Fuente Yamalni ikkinchi boʻlimda zaxiraga oldi. Bu qaror futbolchining jismoniy yuklamasini kamaytirish va uni turnirning hal qiluvchi bosqichlariga tayyor holda saqlash maqsadida qabul qilingan. Bungacha boʻlib oʻtgan Kabo-Verde bilan oʻyinda ham vinger toʻliq harakat qilmagan edi.
Ispaniya terma jamoasining navbatdagi manzili — Urugvayga qarshi kechadigan muhim uchrashuvdir. Mutaxassislar ushbu bahsda ham Yamalning asosiy tarkibda tushishi, ammo oʻyin oxirigacha qolmasligini taxmin qilishmoqda. Yosh yulduzni jismoniy jihatdan tetik saqlash Ispaniyaning chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi mumkin.
Lamine Yamalning Barselona va terma jamoadagi oʻsish surʼati uning nafaqat Ispaniya, balki butun dunyo futboli kelajagini belgilab beruvchi oʻyinchilardan biri ekanligini koʻrsatmoqda. Rangnik kabi tajribali murabbiylarning bunday yuksak bahosi esa yosh futbolchiga boʻlgan bosim va masʼuliyatni yanada oshirishi tayin.
…