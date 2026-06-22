Ralf Rangnik: Lamine Yamal kelajakda Lionel Messi darajasiga chiqishi mumkin

·17·Sport
Ralf Rangnik: Lamine Yamal kelajakda Lionel Messi darajasiga chiqishi mumkin

Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yosh yulduzi Lamine Yamal jahon futboli jamoatchiligi eʼtiborini oʻziga jalb qilishda davom etmoqda. Avstriya terma jamoasi bosh murabbiyi Ralf Rangnik 18 yoshli vingerning iqtidori haqida yuqori fikr bildirib, uni afsonaviy Lionel Messi bilan qiyosladi. Mutaxassisning fikricha, yosh futbolchi oʻz ustida ishlashdan toʻxtamasa, sport olamida yangi davrni boshlab berishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniyaning Saudiya Arabistoni ustidan qozongan 4:0 hisobidagi ishonchli gʻalabasidan soʻng, Manchester Yunayted sobiq ustozi Yamalning oʻyinini alohida eʼtirof etdi. Mazkur bahsda Lamine Yamal 10-daqiqadayoq hisobni ochib, raqib himoyachilariga butun oʻyin davomida tinchlik bermadi. Uning maydondagi harakatlari va toʻp bilan muomalasi koʻplab mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda.

Katta kelajak va Messiga qiyos

Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Ralf Rangnik Ispaniya terma jamoasining bugungi kuchi va Yamalning salohiyati haqida toʻxtalib oʻtdi. "Ispaniya — hech kim toʻqnash kelishni istamaydigan raqib. Ular soʻnggi yillarda futbol tarixini shakllantirgan millatlardan biri boʻlish bilan birga, oʻz tarkibida kelajakning mutloq superyulduzi Lamine Yamalga ega", — deydi murabbiy.

Rangnikning taʼkidlashicha, yosh iqtidor egasining muvaffaqiyati uning ruhiy holati va jismoniy tayyorgarligiga bogʻliq. "Agar u jarohatlardan omon qolsa va erishgan yutuqlaridan havolanib ketmasdan, oyoqlari yerda tursa, Lionel Messi darajasiga yetishi mumkinligini tasavvur qila olaman", — deya qoʻshimcha qildi Avstriya ustozi.

Goal.com xabariga koʻra, Lamine Yamal atigi 18 yoshda boʻlishiga qaramay, allaqachon Ispaniya terma jamoasining hujum chizigʻidagi eng xavfli va asosiy figuralaridan biriga aylangan. Biroq, murabbiylar shtabi futbolchining sogʻligʻini asrashga katta eʼtibor qaratmoqda. Oʻtgan mavsum oxirida olgan jarohati sababli, uning maydondagi daqiqalari ehtiyotkorlik bilan nazorat qilinmoqda.

Ehtiyotkorlik va navbatdagi sinovlar

Saudiya Arabistoni bilan oʻyinda ajoyib birinchi boʻlimdan soʻng, murabbiy Luis de la Fuente Yamalni ikkinchi boʻlimda zaxiraga oldi. Bu qaror futbolchining jismoniy yuklamasini kamaytirish va uni turnirning hal qiluvchi bosqichlariga tayyor holda saqlash maqsadida qabul qilingan. Bungacha boʻlib oʻtgan Kabo-Verde bilan oʻyinda ham vinger toʻliq harakat qilmagan edi.

Ispaniya terma jamoasining navbatdagi manzili — Urugvayga qarshi kechadigan muhim uchrashuvdir. Mutaxassislar ushbu bahsda ham Yamalning asosiy tarkibda tushishi, ammo oʻyin oxirigacha qolmasligini taxmin qilishmoqda. Yosh yulduzni jismoniy jihatdan tetik saqlash Ispaniyaning chempionlik poygasidagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Lamine Yamalning Barselona va terma jamoadagi oʻsish surʼati uning nafaqat Ispaniya, balki butun dunyo futboli kelajagini belgilab beruvchi oʻyinchilardan biri ekanligini koʻrsatmoqda. Rangnik kabi tajribali murabbiylarning bunday yuksak bahosi esa yosh futbolchiga boʻlgan bosim va masʼuliyatni yanada oshirishi tayin.

Lamine YamalRalf RangnikLionel MessiIspaniyaBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi va Yamalning JCHdagi ilk goli: farq atigi 14 kunMessi va Yamalning JCHdagi ilk goli: farq atigi 14 kunBugun, 15:03O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini kuni Toshkent metrosi soat 01:00 gacha ishlaydiO‘zbekiston va Portugaliya o‘yini kuni Toshkent metrosi soat 01:00 gacha ishlaydiBugun, 14:40Neymar Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi: Paqueta uning ahamiyatini taʼkidladiNeymar Braziliya terma jamoasi mashgʻulotlariga qaytdi: Paqueta uning ahamiyatini taʼkidladiBugun, 14:31JCH-2026da avtogollar soni 8 taga yetdiJCH-2026da avtogollar soni 8 taga yetdiBugun, 14:31Kannavaro: Portugaliyadan qo‘rqmaymiz, maydonda hech qanday do‘stlik bo‘lmaydiKannavaro: Portugaliyadan qo‘rqmaymiz, maydonda hech qanday do‘stlik bo‘lmaydiBugun, 14:22JCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiBugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi