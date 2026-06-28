JCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi

·48·Sport
JCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi

Jahon chempionati «K» guruhi 3-turidan o‘rin olgan Kongo Demokratik Respublikasi va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘rtasidagi hal qiluvchi bahs boshlanishiga bir necha daqiqa qoldi. Afrikaliklar bosh murabbiyi ham ushbu uchrashuvni asosiy tarkibda boshlaydigan futbolchilar nomini e’lon qildi.

Uchrashuv «Atlanta Stedium» arenasida Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da start oladi.

Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi:

  • Darvozabon: Lionel Mpasi

  • Himoyachilar: Aaron Uan-Bissaka, Aksel Tuanzebe, Shansel Mbemba, Artur Masuaku

  • Yarim himoyachilar / Hujumchilar: Natanael Mbuku, Samuel Mutussami, Brayan Chipenga, Noa Sadiki, Sedrik Bakambu, Yoan Vissa

Uchrashuvning rasmiy tafsilotlari:

Bahs

Kongo DR — O‘zbekiston

Turnir

JCH-2026, Guruh bosqichi, 3-tur

Stadion

«Atlanta Stedium» (AQSH)

Boshlanish vaqti

Toshkent vaqti bilan 04:30

Eslatib o‘tamiz, ushbu bahs O‘zbekiston terma jamoasi uchun pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritish imkoniyatini saqlab qolish uchun juda muhim hisoblanadi. Navbatdagi bosqichga chiqish uchun vakillarimizdan faqatgina yirik g‘alaba talab etiladi.

DR KongoO'zbekistonLionel MpasiAaron Wan-BissakaCédric Bakambu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Kolumbiya — Portugaliya bahsi uchun asosiy tarkiblar ma’lum...JCH-2026. Kolumbiya — Portugaliya bahsi uchun asosiy tarkiblar ma’lum...Bugun, 04:21O‘zbekistonning Kongo DRga qarshi bahsini biz bilan kuzatib boringO‘zbekistonning Kongo DRga qarshi bahsini biz bilan kuzatib boringBugun, 04:15JCH-2026. Kongo DR – O‘zbekiston o‘yini uchun asosiy tarkib e’lon qilindiJCH-2026. Kongo DR – O‘zbekiston o‘yini uchun asosiy tarkib e’lon qilindiBugun, 04:10Jud Bellingem Angliyani guruhda birinchi oʻringa olib chiqdiJud Bellingem Angliyani guruhda birinchi oʻringa olib chiqdiBugun, 03:55«Manchester Siti» Abduqodir Husanovni o‘z libosida namoyish etdi (foto)«Manchester Siti» Abduqodir Husanovni o‘z libosida namoyish etdi (foto)Bugun, 03:18JCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildiJCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildiBugun, 02:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi