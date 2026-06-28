JCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi
Jahon chempionati «K» guruhi 3-turidan o‘rin olgan Kongo Demokratik Respublikasi va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘rtasidagi hal qiluvchi bahs boshlanishiga bir necha daqiqa qoldi. Afrikaliklar bosh murabbiyi ham ushbu uchrashuvni asosiy tarkibda boshlaydigan futbolchilar nomini e’lon qildi.
Uchrashuv «Atlanta Stedium» arenasida Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da start oladi.
Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi:
Darvozabon: Lionel Mpasi
Himoyachilar: Aaron Uan-Bissaka, Aksel Tuanzebe, Shansel Mbemba, Artur Masuaku
Yarim himoyachilar / Hujumchilar: Natanael Mbuku, Samuel Mutussami, Brayan Chipenga, Noa Sadiki, Sedrik Bakambu, Yoan Vissa
Uchrashuvning rasmiy tafsilotlari:
Bahs
Kongo DR — O‘zbekiston
Turnir
JCH-2026, Guruh bosqichi, 3-tur
Stadion
«Atlanta Stedium» (AQSH)
Boshlanish vaqti
Toshkent vaqti bilan 04:30
Eslatib o‘tamiz, ushbu bahs O‘zbekiston terma jamoasi uchun pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritish imkoniyatini saqlab qolish uchun juda muhim hisoblanadi. Navbatdagi bosqichga chiqish uchun vakillarimizdan faqatgina yirik g‘alaba talab etiladi.
…