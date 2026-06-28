JCH-2026. Kongo DR – O‘zbekiston o‘yini uchun asosiy tarkib e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi kechadigan muhim bahs uchun asosiy tarkibni e’lon qildi. Uchrashuv «Atlanta Stedium» arenasida bo‘lib o‘tadi va Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da boshlanadi.
O‘zbekiston terma jamoasining tarkibi:
Darvozabon: Ne’matov
Himoyachilar: Husanov, Alijonov, Ashurmatov, Nasrullayev
Yarim himoyachilar: Mozgovoy, Shukurov, Hamdamov, O‘rozov, Fayzullayev
Hujumchi: Shomurodov (S)
Guruh bosqichining so‘nggi turi doirasidagi ushbu o‘yin terma jamoamiz uchun pley-off bosqichi yo‘llanmasini qo‘lga kiritish imkoniyatini saqlab qolish nuqtayi nazaridan katta ahamiyatga ega. Vakillarimizga tarixiy g‘alaba va keyingi bosqich yo‘llanmasini tilab qolamiz!
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…