O‘zbekistonning Kongo DRga qarshi bahsini biz bilan kuzatib boring

·5·Sport
O‘zbekistonning Kongo DRga qarshi bahsini biz bilan kuzatib boring

O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati «K» guruhining uchinchi turida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv davomida gollar, xavfli hujumlar, zarbalar, kartochkalar, futbolchilar almashinuvi va boshqa muhim voqealarni saytimizda jonli matnli translyatsiya orqali berib boramiz.

O‘zbekiston uchrashuvni 3-4-3 tizimida boshlaydi. Asosiy tarkibdan Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Javohir O‘rozov, Sherzod Nasrullayev, Xojiakbar Alijonov, Otabek Shukurov, Azizbek Mozgovoy, Jasurbek Hamdamov, Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov joy olgan.

Kongo DR esa 4-4-2 sxemasida harakat qiladi. Raqib hujumiga Sedrik Bakambu va Yoan Vissa boshchilik qiladi. Darvozani Lionel Mpasi qo‘riqlaydi.

O‘yin boshlanishi bilan translyatsiya muntazam yangilanadi. Maydondagi har bir muhim vaziyatni shu sahifa orqali kuzatish mumkin.

Jonli matnli translyatsiya

Jonli reportajJONLI
18'1-1
Натанаэль Мбуку (Конго ДР) гол киритди!
15'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) рақибларидан бирини кучли подкат билан йиқитганидан сўнг, Феликс Цвайер ҳуштагини чалди.
14'
Феликс Цвайер ҳуштагини чалди ва Жаҳонгир Ўрозов (Ўзбекистон) ҳужумдаги қоидабузарлиги учун жазоланди. Ҳакамдан тўғри қарор.
14'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончасига ошириб берди, бироқ ҳимоячилардан бири уни узоқлаштирди.
13'
Ҳожиакбар Алижонов (Ўзбекистон) тўпни шеригига узатишга ҳаракат қилди, бироқ ҳимоячи уни ишончли тарзда тўсиб қолди. Қанот ҳаками бурчак байроқчасини кўрсатди, Ўзбекистон бурчак зарбасини амалга оширади.
10'1-0
Гол! Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) тўпни дарвозабоннинг ёнидан ўтказиб, дарвозага жойлаб қўйди!
8'
Бриан Ципенга (Конго ДР) жарима майдончаси ичига ёриб кирувчи узатмани амалга оширди, бироқ узатма кучлилик қилди ва Абдувоҳид Неъматов дарвозани тарк этиб, тўпни эгаллаб олди.
4'
Натанаэль Мбуку (Конго ДР) қоидабузарликка йўл қўйди ва Феликс Цвайер дарҳол жарима зарбасини белгилади.
3'
Йоан Висса (Конго ДР) узатмага етиб борди ва узоқ масофадан дарвоза томон кучли зарба йўллади, бироқ тўп ўнг устундан анча четлаб ўтиб кетгани сабабли дарвозабоннинг қимирлашига ҳам ҳожат қолмади.
2'
Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) томонидан киритилган гол офсайд сабабли бекор қилинди.
1'0-1
Элдор Шомуродов (Ўзбекистон) томонидан киритилган гол офсайд сабабли бекор қилинди.
0'
O'yin boshlandi
04:17
Бугунги учрашувга Феликс Цвайер ҳакамлик қилади.
O‘zbekistonKongo DREldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevAbduqodir HusanovJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiBugun, 04:15JCH-2026. Kongo DR – O‘zbekiston o‘yini uchun asosiy tarkib e’lon qilindiJCH-2026. Kongo DR – O‘zbekiston o‘yini uchun asosiy tarkib e’lon qilindiBugun, 04:10Jud Bellingem Angliyani guruhda birinchi oʻringa olib chiqdiJud Bellingem Angliyani guruhda birinchi oʻringa olib chiqdiBugun, 03:55«Manchester Siti» Abduqodir Husanovni o‘z libosida namoyish etdi (foto)«Manchester Siti» Abduqodir Husanovni o‘z libosida namoyish etdi (foto)Bugun, 03:18JCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildiJCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildiBugun, 02:53JCH-2026. Martines Kolumbiya bilan bahs oldidan sirni ochdiJCH-2026. Martines Kolumbiya bilan bahs oldidan sirni ochdiBugun, 02:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi