O‘zbekistonning Kongo DRga qarshi bahsini biz bilan kuzatib boring

O‘zbekiston milliy terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati «K» guruhining uchinchi turida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv davomida gollar, xavfli hujumlar, zarbalar, kartochkalar, futbolchilar almashinuvi va boshqa muhim voqealarni saytimizda jonli matnli translyatsiya orqali berib boramiz.
O‘zbekiston uchrashuvni 3-4-3 tizimida boshlaydi. Asosiy tarkibdan Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Javohir O‘rozov, Sherzod Nasrullayev, Xojiakbar Alijonov, Otabek Shukurov, Azizbek Mozgovoy, Jasurbek Hamdamov, Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov joy olgan.
Kongo DR esa 4-4-2 sxemasida harakat qiladi. Raqib hujumiga Sedrik Bakambu va Yoan Vissa boshchilik qiladi. Darvozani Lionel Mpasi qo‘riqlaydi.
O‘yin boshlanishi bilan translyatsiya muntazam yangilanadi. Maydondagi har bir muhim vaziyatni shu sahifa orqali kuzatish mumkin.
Jonli matnli translyatsiya
Jonli reportaj● JONLI
18'⚽1-1
Натанаэль Мбуку (Конго ДР) гол киритди!
15'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) рақибларидан бирини кучли подкат билан йиқитганидан сўнг, Феликс Цвайер ҳуштагини чалди.
14'
Феликс Цвайер ҳуштагини чалди ва Жаҳонгир Ўрозов (Ўзбекистон) ҳужумдаги қоидабузарлиги учун жазоланди. Ҳакамдан тўғри қарор.
14'
Аббосбек Файзуллаев (Ўзбекистон) бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончасига ошириб берди, бироқ ҳимоячилардан бири уни узоқлаштирди.
13'
Ҳожиакбар Алижонов (Ўзбекистон) тўпни шеригига узатишга ҳаракат қилди, бироқ ҳимоячи уни ишончли тарзда тўсиб қолди. Қанот ҳаками бурчак байроқчасини кўрсатди, Ўзбекистон бурчак зарбасини амалга оширади.
…