Instagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradi

·18·Texno
Instagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradi

Instagram ijtimoiy tarmogʻi foydalanuvchilarning qiziqishlariga mos kontentni saralash tizimini yanada shaffof va boshqariladigan qilish ustida ishlamoqda. Platforma rahbari Adam Mosseri yaqinda eʼlon qilgan bayonotiga koʻra, tez orada ilovada "Your Algorithm" (Sizning algoritmingiz) funksiyasini sozlashning yangi usullari paydo boʻladi. Bu yangilik foydalanuvchilarga oʻz tasmalarida qaysi mavzularni koʻproq, qaysilarini esa kamroq koʻrishni mustaqil belgilash imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Instagram ushbu funksiyani oʻtgan yili ilk bor taqdim etgan edi, biroq endilikda uni ilovaning barcha asosiy boʻlimlariga integratsiya qilish rejalashtirilmoqda. Adam Mosserining taʼkidlashicha, maqsad algoritmni shunchaki sozlamalar boʻlimidagi qatordan foydalanuvchi tajribasining markaziy qismiga aylantirishdir. Bu esa sunʼiy intellekt tomonidan taklif qilinayotgan kontent ustidan inson nazoratini kuchaytiradi.

Algoritmni boshqarishning yangi usullari

Hozirda sinovdan oʻtkazilayotgan bir nechta interfeys yechimlari mavjud. Masalan, foydalanuvchi asosiy tasmada (Feed) sahifani pastga qarab tortganda, maxsus menyu ochiladi va u orqali qiziqishlarni tahrirlash mumkin boʻladi. Shuningdek, Reels boʻlimida ham shunga oʻxshash imkoniyatlar koʻzda tutilgan: videoni yuqoriga surish orqali foydalanuvchi oʻz xohishlarini bildirishi yoki har bir video ostidagi maxsus tugmalar yordamida "shunga oʻxshash kontentni koʻrsatish" yoki "koʻrsatmaslik" buyrugʻini berishi mumkin.

Instagram rahbariyatining bu qadami foydalanuvchilarning uzoq vaqtdan beri davom etayotgan shikoyatlariga javob boʻlishi kutilmoqda. Koʻpchilik foydalanuvchilar algoritm oʻzlari obuna boʻlmagan begona akkauntlarning videolarini haddan tashqari koʻp koʻrsatayotganidan norozi boʻlib kelishadi. Mosserining postiga qoldirilgan eng ommabop izohlarda odamlar hali ham "biz faqat oʻzimiz kuzatadigan insonlarning postlarini koʻrishni istaymiz" degan talabni ilgari surishmoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiyalarning bir qismi hozirda cheklangan doiradagi foydalanuvchilar orasida test qilinmoqda. Baʼzi funksiyalar yaqin oylarda ommaga taqdim etilsa, ayrimlari sinov jarayonidan oʻta olmasligi va butunlay bekor qilinishi ham mumkin. Bu Instagram uchun foydalanuvchilarni platformada uzoqroq ushlab qolish va ularga faqat maqbul kontentni yetkazib berish strategiyasining bir qismidir.

Oʻzbekistondagi Instagram foydalanuvchilari uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega. Mahalliy auditoriya koʻpincha Reels boʻlimidagi tasodifiy va baʼzan madaniy qadriyatlarga mos kelmaydigan kontentdan shikoyat qiladi. Yangi funksiya yordamida foydalanuvchilar oʻzlarining raqamli muhitini filtrlash va faqat foydali yoki koʻngilochar mavzularni qoldirish imkoniga ega boʻladilar.

Xulosa qilib aytganda, Instagram algoritmlar ustidan nazoratni foydalanuvchining oʻziga topshirish orqali platformaga boʻlgan ishonchni qaytarishga urinmoqda. Agar ushbu sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, yaqin kelajakda ijtimoiy tarmoq tasmalarini shakllantirishda sunʼiy intellekt va inson irodasi oʻrtasidagi muvozanat yangi bosqichga koʻtariladi.

InstagramAlgoritmIjtimoiy TarmoqTexnologiyaAdam Mosseri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiNASA koinotda yoqilgʻi quyish shoxobchasini yaratmoqda: Ilk sinovlar muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 02:21Elon Musk va Masayoshi Son oʻrtasida koinot bahsi: Orbital maʼlumotlar markazlari kerakmiElon Musk va Masayoshi Son oʻrtasida koinot bahsi: Orbital maʼlumotlar markazlari kerakmiBugun, 01:55Grand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarGrand Theft Auto VI tafsilotlari maʼlum boʻldi: Oʻyin dunyosi va yangi texnologiyalarBugun, 00:58Starlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadiStarlink Mobile Moʻgʻulistonda ishga tushmoqda: Smartfonlar toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanadiBugun, 00:25Ilon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaIlon Mask SpaceX sobiq muhandislari asos solgan Mesh startapini sotib olmoqdaKecha, 23:51Sunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiSunʼiy intellekt aslida fikrlamaydimi? Olimlar “mulohaza” zanjirlari ortidagi sirni ochdiKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi