Instagram foydalanuvchilarga tavsiyalar algoritmini shaxsan boshqarish imkonini beradi
Instagram ijtimoiy tarmogʻi foydalanuvchilarning qiziqishlariga mos kontentni saralash tizimini yanada shaffof va boshqariladigan qilish ustida ishlamoqda. Platforma rahbari Adam Mosseri yaqinda eʼlon qilgan bayonotiga koʻra, tez orada ilovada "Your Algorithm" (Sizning algoritmingiz) funksiyasini sozlashning yangi usullari paydo boʻladi. Bu yangilik foydalanuvchilarga oʻz tasmalarida qaysi mavzularni koʻproq, qaysilarini esa kamroq koʻrishni mustaqil belgilash imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Instagram ushbu funksiyani oʻtgan yili ilk bor taqdim etgan edi, biroq endilikda uni ilovaning barcha asosiy boʻlimlariga integratsiya qilish rejalashtirilmoqda. Adam Mosserining taʼkidlashicha, maqsad algoritmni shunchaki sozlamalar boʻlimidagi qatordan foydalanuvchi tajribasining markaziy qismiga aylantirishdir. Bu esa sunʼiy intellekt tomonidan taklif qilinayotgan kontent ustidan inson nazoratini kuchaytiradi.
Algoritmni boshqarishning yangi usullariHozirda sinovdan oʻtkazilayotgan bir nechta interfeys yechimlari mavjud. Masalan, foydalanuvchi asosiy tasmada (Feed) sahifani pastga qarab tortganda, maxsus menyu ochiladi va u orqali qiziqishlarni tahrirlash mumkin boʻladi. Shuningdek, Reels boʻlimida ham shunga oʻxshash imkoniyatlar koʻzda tutilgan: videoni yuqoriga surish orqali foydalanuvchi oʻz xohishlarini bildirishi yoki har bir video ostidagi maxsus tugmalar yordamida "shunga oʻxshash kontentni koʻrsatish" yoki "koʻrsatmaslik" buyrugʻini berishi mumkin.
Instagram rahbariyatining bu qadami foydalanuvchilarning uzoq vaqtdan beri davom etayotgan shikoyatlariga javob boʻlishi kutilmoqda. Koʻpchilik foydalanuvchilar algoritm oʻzlari obuna boʻlmagan begona akkauntlarning videolarini haddan tashqari koʻp koʻrsatayotganidan norozi boʻlib kelishadi. Mosserining postiga qoldirilgan eng ommabop izohlarda odamlar hali ham "biz faqat oʻzimiz kuzatadigan insonlarning postlarini koʻrishni istaymiz" degan talabni ilgari surishmoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu funksiyalarning bir qismi hozirda cheklangan doiradagi foydalanuvchilar orasida test qilinmoqda. Baʼzi funksiyalar yaqin oylarda ommaga taqdim etilsa, ayrimlari sinov jarayonidan oʻta olmasligi va butunlay bekor qilinishi ham mumkin. Bu Instagram uchun foydalanuvchilarni platformada uzoqroq ushlab qolish va ularga faqat maqbul kontentni yetkazib berish strategiyasining bir qismidir.
Oʻzbekistondagi Instagram foydalanuvchilari uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega. Mahalliy auditoriya koʻpincha Reels boʻlimidagi tasodifiy va baʼzan madaniy qadriyatlarga mos kelmaydigan kontentdan shikoyat qiladi. Yangi funksiya yordamida foydalanuvchilar oʻzlarining raqamli muhitini filtrlash va faqat foydali yoki koʻngilochar mavzularni qoldirish imkoniga ega boʻladilar.
Xulosa qilib aytganda, Instagram algoritmlar ustidan nazoratni foydalanuvchining oʻziga topshirish orqali platformaga boʻlgan ishonchni qaytarishga urinmoqda. Agar ushbu sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, yaqin kelajakda ijtimoiy tarmoq tasmalarini shakllantirishda sunʼiy intellekt va inson irodasi oʻrtasidagi muvozanat yangi bosqichga koʻtariladi.
…