JCH-2026. Sun’iy intellekt O‘zbekistonga kutilmagan baho berdi
Futbol bo‘yicha JCH-2026 guruh bosqichining eng hal qiluvchi va hayajonli pallasi boshlanmoqda. Milliy terma jamoamizning guruhdagi taqdirini hal qiluvchi Kongo DRga qarshi hayot-mamot jangi oldidan mashhur Opta superkompyuteri o‘z tahlillarini e’lon qildi.
Sun’iy intellekt mazkur bahs uchun naqd 25 mingta virtual o‘yinni modellashtirdi va ehtimoliy natijalarni hisoblab chiqdi. Kompyuterning sovuqqonlik bilan chiqargan hukmi vakillarimiz uchun qanchalik og‘ir keldi?
Raqamlar nima demoqda? Favorit kim?
Olingan raqamli tahlillarga ko‘ra, sun’iy intellekt bu safar ustunlikni to‘liq Afrika vakillari tomoniga og‘dirdi. Opta hisob-kitoblari quyidagicha ko‘rinish olgan:
Kongo DRning g‘alaba qozonish ehtimoli: 48,9 foiz
O‘zbekistonning g‘alaba qozonish ehtimoli: 26,8 foiz
Durang qayd etilishi ehtimoli: 24,3 foiz
Ko‘rib turganingizdek, kompyuter futbolchilarimizdan ko‘ra raqibning imkoniyatlarini deyarli ikki barobar yuqori baholagan. Biroq bu shunchaki quruq matematika va bashorat, haqiqiy futbol esa baribir yashil maydonda o‘ynaladi!
Guruhdagi vaziyat: Orqaga yo‘l yo‘q!
Vakillarimiz uchun bu safargi bahsda durang ham qoniqarli natija emas. Ikki turdan keyingi holat bizni faqat g‘alaba uchun o‘ynashga majbur qiladi:
Joriy holat: Raqibimiz Kongo DR terma jamoasi bir ochko bilan guruhda 3-o‘rinni egallab turibdi. Vakillarimiz — O‘zbekiston milliy terma jamoasi esa ikki o‘yindan so‘ng birorta ham ochkosiz 4-pog‘onani band etgan. Keyingi bosqich umidini saqlab qolish uchun maydonda haqiqiy jang ko‘rsatishimiz shart!
Uchrashuv qachon boshlanadi?
Ushbu olovli va muhim bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 04:30da start oladi. Milliy terma jamoamiz sun’iy intellektning bu sovuq bashoratini parchalab tashlab, muxlislarga tarixiy g‘alabani taqdim eta oladimi?
Sizningcha, o‘yin qanday hisob bilan yakunlanadi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga ulashing!
…