JCH-2026. Sun’iy intellekt O‘zbekistonga kutilmagan baho berdi

·34·Sport
JCH-2026. Sun’iy intellekt O‘zbekistonga kutilmagan baho berdi

Futbol bo‘yicha JCH-2026 guruh bosqichining eng hal qiluvchi va hayajonli pallasi boshlanmoqda. Milliy terma jamoamizning guruhdagi taqdirini hal qiluvchi Kongo DRga qarshi hayot-mamot jangi oldidan mashhur Opta superkompyuteri o‘z tahlillarini e’lon qildi.

Sun’iy intellekt mazkur bahs uchun naqd 25 mingta virtual o‘yinni modellashtirdi va ehtimoliy natijalarni hisoblab chiqdi. Kompyuterning sovuqqonlik bilan chiqargan hukmi vakillarimiz uchun qanchalik og‘ir keldi?

Raqamlar nima demoqda? Favorit kim?

Olingan raqamli tahlillarga ko‘ra, sun’iy intellekt bu safar ustunlikni to‘liq Afrika vakillari tomoniga og‘dirdi. Opta hisob-kitoblari quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • Kongo DRning g‘alaba qozonish ehtimoli: 48,9 foiz

  • O‘zbekistonning g‘alaba qozonish ehtimoli: 26,8 foiz

  • Durang qayd etilishi ehtimoli: 24,3 foiz

Ko‘rib turganingizdek, kompyuter futbolchilarimizdan ko‘ra raqibning imkoniyatlarini deyarli ikki barobar yuqori baholagan. Biroq bu shunchaki quruq matematika va bashorat, haqiqiy futbol esa baribir yashil maydonda o‘ynaladi!

Guruhdagi vaziyat: Orqaga yo‘l yo‘q!

Vakillarimiz uchun bu safargi bahsda durang ham qoniqarli natija emas. Ikki turdan keyingi holat bizni faqat g‘alaba uchun o‘ynashga majbur qiladi:

Joriy holat: Raqibimiz Kongo DR terma jamoasi bir ochko bilan guruhda 3-o‘rinni egallab turibdi. Vakillarimiz — O‘zbekiston milliy terma jamoasi esa ikki o‘yindan so‘ng birorta ham ochkosiz 4-pog‘onani band etgan. Keyingi bosqich umidini saqlab qolish uchun maydonda haqiqiy jang ko‘rsatishimiz shart!

Uchrashuv qachon boshlanadi?

Ushbu olovli va muhim bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 04:30da start oladi. Milliy terma jamoamiz sun’iy intellektning bu sovuq bashoratini parchalab tashlab, muxlislarga tarixiy g‘alabani taqdim eta oladimi?

Sizningcha, o‘yin qanday hisob bilan yakunlanadi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring va maqolani yaqinlaringizga ulashing!

UzbekistanDR CongoOptaTashkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildiJCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildiBugun, 02:53JCH-2026. Martines Kolumbiya bilan bahs oldidan sirni ochdiJCH-2026. Martines Kolumbiya bilan bahs oldidan sirni ochdiBugun, 02:42«Manchester Siti» 19 yoshli vinger uchun 25 million yevro to‘ladi«Manchester Siti» 19 yoshli vinger uchun 25 million yevro to‘ladiBugun, 00:17Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?Bugun, 00:07Tarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiTarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiBugun, 00:01Fabio Kannavaro: «Kongo DR — biz uchun eng qulay raqib»Fabio Kannavaro: «Kongo DR — biz uchun eng qulay raqib»Kecha, 23:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi