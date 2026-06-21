«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
X (Tvitter) tarmog‘idagi nufuzli Liverpool Hub sahifasi tarqatgan xabarga ko‘ra, Angliyaning «Liverpul» klubi O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Turkiyaning «Bashakshehir» klubi yarimhimoyachisi Abbosbek Fayzullayevning harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Transfer ovozasi tafsilotlari
Ingliz grandi skautlari o‘zbek futboli yulduzini mana shunday yirik musobaqada alohida nazoratga olishgan:
E’tibor markazida: Fayzullayev ham «Bashakshehir» klubi, ham milliy jamoa safidagi mazmunli va shiddatli o‘yinlari bilan «Liverpul» texnik shtabining diqqatini tortgan.
JCH-2026dagi porlash: Ayni paytda Abbosbek O‘zbekiston terma jamoasi safida Jahon chempionatida faol ishtirok etmoqda. U 1-tur doirasida Kolumbiya terma jamoasi darvozasini ishg‘ol qilib, o‘zining yuqori darajadagi futbolchi ekanligini yana bir bor isbotladi.
Navbatdagi muhim imkoniyat
Agar ingliz klubi skautlari Abbosbekni kuzatishda davom etishsa, JCH-2026 yakunida ushbu qiziqish jiddiy va rasmiy taklifga aylanishi hech gap emas.
Eslatib o‘tamiz, Fayzullayev va O‘zbekiston terma jamoasi navbatdagi juda mas’uliyatli bahsni 23 iyun kuni soat 22:00 da Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliyaga qarshi o‘tkazadi. Bu o‘yin nafaqat terma jamoamiz uchun ochko olish, balki yevropalik skautlar qarshisida futbolchimizning mahoratini yana bir bor ko‘rsatib qo‘yishi uchun ajoyib imkoniyatdir.
…