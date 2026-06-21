«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi

·55·Sport
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi

X (Tvitter) tarmog‘idagi nufuzli Liverpool Hub sahifasi tarqatgan xabarga ko‘ra, Angliyaning «Liverpul» klubi O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Turkiyaning «Bashakshehir» klubi yarimhimoyachisi Abbosbek Fayzullayevning harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Transfer ovozasi tafsilotlari

Ingliz grandi skautlari o‘zbek futboli yulduzini mana shunday yirik musobaqada alohida nazoratga olishgan:

  • E’tibor markazida: Fayzullayev ham «Bashakshehir» klubi, ham milliy jamoa safidagi mazmunli va shiddatli o‘yinlari bilan «Liverpul» texnik shtabining diqqatini tortgan.

  • JCH-2026dagi porlash: Ayni paytda Abbosbek O‘zbekiston terma jamoasi safida Jahon chempionatida faol ishtirok etmoqda. U 1-tur doirasida Kolumbiya terma jamoasi darvozasini ishg‘ol qilib, o‘zining yuqori darajadagi futbolchi ekanligini yana bir bor isbotladi.

Navbatdagi muhim imkoniyat

Agar ingliz klubi skautlari Abbosbekni kuzatishda davom etishsa, JCH-2026 yakunida ushbu qiziqish jiddiy va rasmiy taklifga aylanishi hech gap emas.

Eslatib o‘tamiz, Fayzullayev va O‘zbekiston terma jamoasi navbatdagi juda mas’uliyatli bahsni 23 iyun kuni soat 22:00 da Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliyaga qarshi o‘tkazadi. Bu o‘yin nafaqat terma jamoamiz uchun ochko olish, balki yevropalik skautlar qarshisida futbolchimizning mahoratini yana bir bor ko‘rsatib qo‘yishi uchun ajoyib imkoniyatdir.

LiverpoolAbbosbek FayzullaevO'zbekistonBaşakşehirCristiano Ronaldo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiMisr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiBugun, 20:36Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdiJahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 20:07Ashley Cole uchun Italiya sarguzashti yakunlandi: Sobiq yulduz isteʼfoga chiqarilmoqdaAshley Cole uchun Italiya sarguzashti yakunlandi: Sobiq yulduz isteʼfoga chiqarilmoqdaBugun, 19:52Abduqodir Husanov Mbappe va Son Xin Mindan yuqori natija qayd etdiAbduqodir Husanov Mbappe va Son Xin Mindan yuqori natija qayd etdiBugun, 19:47Braziliya prezidenti jarohatlangan Neymar ustidan hazil qildi: Masofadan ishlovchi futbolchiBraziliya prezidenti jarohatlangan Neymar ustidan hazil qildi: Masofadan ishlovchi futbolchiBugun, 19:36Lamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildiLamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildiBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi