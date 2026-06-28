«Manchester Siti» Abduqodir Husanovni o‘z libosida namoyish etdi (foto)
Angliya va Yevropa futboli grandi hisoblangan «Manchester Siti» klubi JCH-2026 final bosqichida ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovni rasman qo‘llab-quvvatladi. APL chempionlarining ushbu kutilmagan va shov-shuvli chiqishi ijtimoiy tarmoqlarda o‘zbek futbol muxlislarining keskin e’tiborini tortdi va katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.
APL grandi afishasidagi o‘zbek legioneri
«Manchester Siti» klubining millionlab kuzatuvchilarga ega rasmiy Instagram sahifasida o‘zbekistonlik 22 yoshli iste’dodli himoyachi bosh qahramon sifatida tasvirlangan maxsus o‘yinoldi poster (afisha) e’lon qilindi.
E’tiborli jihati, ushbu posterda Abduqodir Husanov «Manchester Siti»ning ramziy hisoblangan mashhur osmonrang sport formasida aks ettirilgan, uning orqa fonida esa O‘zbekiston Respublikasining davlat bayrog‘i joylashtirilgan. Klub matbuot xizmati ushbu surat tagiga: «Navbatdagi o‘yin: Atlanta shahrida Kongo Demokratik Respublikasi — O‘zbekiston», deb izoh qoldirgan.
O‘zbekiston uchun hayot-mamot bahsi va 1/16 final formulasi
«K» guruhida ishtirok etayotgan vakillarimiz uchun bo‘lajak bahs haqiqiy hayot-mamot jangiga aylanadi. Vakillarimiz dastlabki ikki turda kuchli raqiblar — Kolumbiya (1:3) va Portugaliyaga (0:5) imkoniyatni boy berib qo‘yishdi.
Hozirgi holatda terma jamoamizning pley-off (1/16 final) bosqichiga yo‘l olish uchun faqatgina bitta nazariy imkoniyati qoldi — u ham bo‘lsa guruhda uchinchi o‘rinni egallash. Buning uchun vakillarimizdan Kongo DR ustidan yirik hisobda g‘alaba qozonish talab etiladi.
Uchrashuvning rasmiy tafsilotlari:
Ko‘rsatkich
O‘yin ma’lumotlari
Uchrashuv
Kongo DR — O‘zbekiston
Bosqich / Guruh
JCH-2026, «K» guruhi, 3-tur
Bo‘lib o‘tadigan joy
AQSH, «Atlanta Stedium» arenasi
Uchrashuv sanasi
28 iyun (Bugun)
Boshlanish vaqti
Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da
Angliyaning eng kuchli klubi tomonidan berilgan bunday kuchli ruhiy dastak Abduqodir Husanov va butun jamoamizga qo‘shimcha kuch bag‘ishlaydi, deb umid qilamiz. Vakillarimizga tarixiy bahsda yirik g‘alaba va pley-off yo‘llanmasini tilab qolamiz!
Maqola sizga yoqqan bo‘lsa, uni albatta yaqinlaringiz va futbol guruhlariga ulashing! O‘zbekiston terma jamoasini birgalikda qo‘llab-quvvatlaymiz.
…