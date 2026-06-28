«Manchester Siti» Abduqodir Husanovni o‘z libosida namoyish etdi (foto)

·0·Sport
«Manchester Siti» Abduqodir Husanovni o‘z libosida namoyish etdi (foto)

Angliya va Yevropa futboli grandi hisoblangan «Manchester Siti» klubi JCH-2026 final bosqichida ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovni rasman qo‘llab-quvvatladi. APL chempionlarining ushbu kutilmagan va shov-shuvli chiqishi ijtimoiy tarmoqlarda o‘zbek futbol muxlislarining keskin e’tiborini tortdi va katta muhokamalarga sabab bo‘ldi.

APL grandi afishasidagi o‘zbek legioneri

«Manchester Siti» klubining millionlab kuzatuvchilarga ega rasmiy Instagram sahifasida o‘zbekistonlik 22 yoshli iste’dodli himoyachi bosh qahramon sifatida tasvirlangan maxsus o‘yinoldi poster (afisha) e’lon qilindi.

E’tiborli jihati, ushbu posterda Abduqodir Husanov «Manchester Siti»ning ramziy hisoblangan mashhur osmonrang sport formasida aks ettirilgan, uning orqa fonida esa O‘zbekiston Respublikasining davlat bayrog‘i joylashtirilgan. Klub matbuot xizmati ushbu surat tagiga: «Navbatdagi o‘yin: Atlanta shahrida Kongo Demokratik Respublikasi — O‘zbekiston», deb izoh qoldirgan.

O‘zbekiston uchun hayot-mamot bahsi va 1/16 final formulasi

«K» guruhida ishtirok etayotgan vakillarimiz uchun bo‘lajak bahs haqiqiy hayot-mamot jangiga aylanadi. Vakillarimiz dastlabki ikki turda kuchli raqiblar — Kolumbiya (1:3) va Portugaliyaga (0:5) imkoniyatni boy berib qo‘yishdi.

Hozirgi holatda terma jamoamizning pley-off (1/16 final) bosqichiga yo‘l olish uchun faqatgina bitta nazariy imkoniyati qoldi — u ham bo‘lsa guruhda uchinchi o‘rinni egallash. Buning uchun vakillarimizdan Kongo DR ustidan yirik hisobda g‘alaba qozonish talab etiladi.

Uchrashuvning rasmiy tafsilotlari:

Ko‘rsatkich

O‘yin ma’lumotlari

Uchrashuv

Kongo DR — O‘zbekiston

Bosqich / Guruh

JCH-2026, «K» guruhi, 3-tur

Bo‘lib o‘tadigan joy

AQSH, «Atlanta Stedium» arenasi

Uchrashuv sanasi

28 iyun (Bugun)

Boshlanish vaqti

Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da

Angliyaning eng kuchli klubi tomonidan berilgan bunday kuchli ruhiy dastak Abduqodir Husanov va butun jamoamizga qo‘shimcha kuch bag‘ishlaydi, deb umid qilamiz. Vakillarimizga tarixiy bahsda yirik g‘alaba va pley-off yo‘llanmasini tilab qolamiz!

Maqola sizga yoqqan bo‘lsa, uni albatta yaqinlaringiz va futbol guruhlariga ulashing! O‘zbekiston terma jamoasini birgalikda qo‘llab-quvvatlaymiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildiJCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildiBugun, 02:53JCH-2026. Martines Kolumbiya bilan bahs oldidan sirni ochdiJCH-2026. Martines Kolumbiya bilan bahs oldidan sirni ochdiBugun, 02:42JCH-2026. Sun’iy intellekt O‘zbekistonga kutilmagan baho berdiJCH-2026. Sun’iy intellekt O‘zbekistonga kutilmagan baho berdiBugun, 02:35«Manchester Siti» 19 yoshli vinger uchun 25 million yevro to‘ladi«Manchester Siti» 19 yoshli vinger uchun 25 million yevro to‘ladiBugun, 00:17Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?Bugun, 00:07Tarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiTarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiBugun, 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi