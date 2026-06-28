JCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildi
Jahon chempionati guruh bosqichining navbatdagi turi doirasida Markaziy va Janumiy Amerika mintaqasida juda kuchli va tomoshabop to‘qnashuv kutilmoqda. Kolumbiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Nestor Lorenso bo‘lajak qiyin raqib — Portugaliya terma jamoasiga qarshi qanday taktik reja asosida tayyorgarlik ko‘rilayotganini oshkor qildi. Murabbiyning fikricha, bu uchrashuv butun turnirdagi eng muhim va e’tiborga molik rejalardan biriga aylanadi.
Portugaliyaning kuchli tomonlari va taktik tahlil
Nestor Lorenso Portugaliya terma jamoasining yuqori darajadagi tashkilotchilik qobiliyati va elita darajasidagi tarkibini alohida e’tirof etdi. U raqibni tasodifga umid qilib bo‘lmaydigan, bir-birini mukammal tushunadigan shakllangan jamoa sifatida baholadi. FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusida murabbiy shunday dedi:
«Portugaliyaning kuchli jamoa va ajoyib murabbiyga ega ekanini yaxshi bilamiz. Ular juda yaxshi tashkil etilgan jamoa, kuchli murabbiylar shtabiga ega va tarkibida faqat elita darajasidagi futbolchilar jamlangan. Ular o‘rta blokda himoyalanadi, to‘pga egalik qilishni yaxshi ko‘radi va hujumlarni samarali yakunlash uchun to‘pni oldinga olib chiqishni biladi».
Bu bayonotdan ko‘rinib turibdiki, Kolumbiya terma jamoasi raqibning barcha jihatlarini, ularning taktik sxemani va jismoniy imkoniyatlarini zargarona aniqlikda o‘rganib chiqqan va hisobga olgan.
Kolumbiyaning falsafasi: Raqib kim bo‘lishidan qat’i nazar o‘z uslubiga sodiqlik
Raqibning kuchli ekaniga qaramay, Nestor Lorenso o‘z jamoasining o‘yin falsafasi va uslubiga sodiq qolish zarurligini ta’kidladi. Bu faqat bir o‘yin emas, balki Kolumbiya futbolining o‘ziga xosligini namoyish etish imkoniyatidir.
Ko‘rsatkich
Kolumbiyaning o‘yin rejasi
Asosiy maqsad
O‘z uslubi va o‘yin falsafasiga sodiq qolish
Yondashuv
Raqibning kuchli tomonlarini hisobga olish
Strategiya
Jismoniy kuch va taktik tashkilotchilik
Bunday yondashuv Kolumbiya terma jamoasiga maydonda o‘z imkoniyatlarini to‘laqonli namoyish etish va Portugaliyaning kuchli tarkibiga qarshi munosib kurashish imkoniyatini beradi. Ikkala jamoa uchun ham bu uchrashuv guruhdan chiqish yo‘lida katta ahamiyatga ega va shu sababli maydonda haqiqiy taktik to‘qnashuv guvohi bo‘lishimiz shubhasiz.
Agar ushbu ma’lumot siz uchun qiziqarli bo‘lgan bo‘lsa, maqolani futbol ishqibozlari bo‘lgan do‘stlaringizga va Telegram guruhlarga ulashing. JCH-2026 bahslarini biz bilan kuzatishda davom eting.
…