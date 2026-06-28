JCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildi

·30·Sport
JCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildi

Jahon chempionati guruh bosqichining navbatdagi turi doirasida Markaziy va Janumiy Amerika mintaqasida juda kuchli va tomoshabop to‘qnashuv kutilmoqda. Kolumbiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Nestor Lorenso bo‘lajak qiyin raqib — Portugaliya terma jamoasiga qarshi qanday taktik reja asosida tayyorgarlik ko‘rilayotganini oshkor qildi. Murabbiyning fikricha, bu uchrashuv butun turnirdagi eng muhim va e’tiborga molik rejalardan biriga aylanadi.

Portugaliyaning kuchli tomonlari va taktik tahlil

Nestor Lorenso Portugaliya terma jamoasining yuqori darajadagi tashkilotchilik qobiliyati va elita darajasidagi tarkibini alohida e’tirof etdi. U raqibni tasodifga umid qilib bo‘lmaydigan, bir-birini mukammal tushunadigan shakllangan jamoa sifatida baholadi. FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusida murabbiy shunday dedi:

«Portugaliyaning kuchli jamoa va ajoyib murabbiyga ega ekanini yaxshi bilamiz. Ular juda yaxshi tashkil etilgan jamoa, kuchli murabbiylar shtabiga ega va tarkibida faqat elita darajasidagi futbolchilar jamlangan. Ular o‘rta blokda himoyalanadi, to‘pga egalik qilishni yaxshi ko‘radi va hujumlarni samarali yakunlash uchun to‘pni oldinga olib chiqishni biladi».

Bu bayonotdan ko‘rinib turibdiki, Kolumbiya terma jamoasi raqibning barcha jihatlarini, ularning taktik sxemani va jismoniy imkoniyatlarini zargarona aniqlikda o‘rganib chiqqan va hisobga olgan.

Kolumbiyaning falsafasi: Raqib kim bo‘lishidan qat’i nazar o‘z uslubiga sodiqlik

Raqibning kuchli ekaniga qaramay, Nestor Lorenso o‘z jamoasining o‘yin falsafasi va uslubiga sodiq qolish zarurligini ta’kidladi. Bu faqat bir o‘yin emas, balki Kolumbiya futbolining o‘ziga xosligini namoyish etish imkoniyatidir.

Ko‘rsatkich

Kolumbiyaning o‘yin rejasi

Asosiy maqsad

O‘z uslubi va o‘yin falsafasiga sodiq qolish

Yondashuv

Raqibning kuchli tomonlarini hisobga olish

Strategiya

Jismoniy kuch va taktik tashkilotchilik

Bunday yondashuv Kolumbiya terma jamoasiga maydonda o‘z imkoniyatlarini to‘laqonli namoyish etish va Portugaliyaning kuchli tarkibiga qarshi munosib kurashish imkoniyatini beradi. Ikkala jamoa uchun ham bu uchrashuv guruhdan chiqish yo‘lida katta ahamiyatga ega va shu sababli maydonda haqiqiy taktik to‘qnashuv guvohi bo‘lishimiz shubhasiz.

Agar ushbu ma’lumot siz uchun qiziqarli bo‘lgan bo‘lsa, maqolani futbol ishqibozlari bo‘lgan do‘stlaringizga va Telegram guruhlarga ulashing. JCH-2026 bahslarini biz bilan kuzatishda davom eting.

KolumbiyaNestor LorenzoPortugaliyaFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» Abduqodir Husanovni o‘z libosida namoyish etdi (foto)«Manchester Siti» Abduqodir Husanovni o‘z libosida namoyish etdi (foto)Bugun, 03:18JCH-2026. Martines Kolumbiya bilan bahs oldidan sirni ochdiJCH-2026. Martines Kolumbiya bilan bahs oldidan sirni ochdiBugun, 02:42JCH-2026. Sun’iy intellekt O‘zbekistonga kutilmagan baho berdiJCH-2026. Sun’iy intellekt O‘zbekistonga kutilmagan baho berdiBugun, 02:35«Manchester Siti» 19 yoshli vinger uchun 25 million yevro to‘ladi«Manchester Siti» 19 yoshli vinger uchun 25 million yevro to‘ladiBugun, 00:17Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?Superkompyuter ushbu o‘yini g‘olibini aytdi: Portugaliyami yoki Kolumbiya?Bugun, 00:07Tarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiTarxanov O‘zbekistonning Jahon chempionatidagi ishtirokiga baho berdiBugun, 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi