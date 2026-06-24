Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi

·186·Sport
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi

Portugaliyaga qarshi o‘yindan keyin Abduqodir Husanovning alamdan yig‘lab yuborganini ko‘pchilik ko‘rdi. Bu oddiy mag‘lubiyatdan keyingi hissiyot emasdi. U Yevropa futbolidagi talab, sur’at va bosimni terma jamoadagi ko‘p futbolchilardan ko‘ra yaxshiroq biladi. Chunki o‘zi ham shu muhitda qiynalib, xato qilib, asta-sekin unga moslashdi.

O‘yin davomida uning himoyadan chiqib, oldinga o‘tib ketgan vaziyatlari ham bejiz emasdi. Husanov maydondagi farqni his qildi. Jamoa nimada ortda qolayotganini, raqib qaysi tezlikda harakatlanayotganini u boshqalardan oldinroq angladi.

Uning Angliya Premer-ligasidagi dastlabki davri ham oson kechmagan. «Chelsi»ga qarshi bahsda xatolar qildi, qattiq tanqid eshitdi. Lekin vaqt o‘tib, o‘sha qiyinchiliklar uni kuchliroq futbolchiga aylantirdi. Hozir Abduqodirning qanday darajaga chiqqanini ko‘rib turibmiz.

O‘zbekiston terma jamoasi ham hozir shunday bosqichda. Jamoa ilk bor Jahon chempionatida ishtirok etmoqda va qur’a uni eng og‘ir guruhlardan biriga tashladi. Kolumbiya va Portugaliyaga qarshi o‘yinlar terma jamoa uchun katta sinov bo‘ldi. Natija og‘riqli, ammo bu darajadagi futbol aynan shunday xatolar, mag‘lubiyatlar va bosim orqali o‘rganiladi.

Abduqodir Yevropada kuchli raqiblarga qarshi o‘ynab, toblangan bo‘lsa, terma jamoa ham Jahon chempionatida shunday jarayondan o‘tmoqda. Bunday bahslar futbolchilarga tezroq qaror qabul qilish, bosim ostida harakatlanish va yuqori sur’atga moslashishni o‘rgatadi.

Shuning uchun hozir jamoani yerga urish yoki futbolchilar ustidan kulish vaqti emas. Ular qiyin o‘tish davrini boshdan kechiryapti. Abduqodir kabi ular ham xatolardan keyin oyoqqa turishi, kuchayishi va yangi darajaga chiqishi mumkin.

Bunday paytda terma jamoani qo‘llab-quvvatlash kerak. Chunki bu yo‘lning eng og‘ir qismi aynan hozir kechmoqda.

Abduqodir HusanovO‘zbekistonPortugaliyaJahon chempionatiAngliya Premer-ligasiTerma jamoa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu: Odamlar meni unutmasligi uchun qaytdimKrishtianu Ronaldu: Odamlar meni unutmasligi uchun qaytdimBugun, 10:48Rio Ferdinand: Ronaldu yana hammani jim qildiRio Ferdinand: Ronaldu yana hammani jim qildiBugun, 10:43Kannavaro: «O‘zbekiston futbolchilari bir soniya ham taslim bo‘lmadi»Kannavaro: «O‘zbekiston futbolchilari bir soniya ham taslim bo‘lmadi»Bugun, 09:46Kolumbiya Kongo DRni yagona gol evaziga mag‘lub etdiKolumbiya Kongo DRni yagona gol evaziga mag‘lub etdiBugun, 09:03Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi va APLga oʻtishi mumkinmi?Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etishi va APLga oʻtishi mumkinmi?Bugun, 03:37Angliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadiAngliya terma jamoasi Gana bilan durang oʻynadi: Tomas Tuxel shogirdlari Boston maydonida gol ura olmadiBugun, 03:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...