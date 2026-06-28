JCH-2026. Kolumbiya — Portugaliya bahsi uchun asosiy tarkiblar ma’lum...
Jahon chempionatining 3-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvlardan biri — Kolumbiya hamda Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi bahs boshlanish arafasida turibdi. Mazkur o‘ta muhim va qiziqarli to‘qnashuv uchun har ikki jamoa bosh murabbiylari o‘zlarining asosiy tarkiblarini e’lon qilishdi.
Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 04:30 da start oladi.
Jamoalarning asosiy tarkiblari
Quyidagi jadvalda uchrashuvni dastlabki daqiqalardan boshlaydigan futbolchilar ro‘yxati bilan tanishishingiz mumkin:
Kolumbiya
Portugaliya
Koshta
Lukumi
Kanselu
Arias
Veyga
Puerta
Diash
Sanches
Mendesh
Machado
Joau Nevesh
Lerma
Vitinya
Rodriges
Brunu Fernandesh
Ariyas
Feliks
Dias
Netu
Kordoba
Ronaldu
Uchrashuv tafsilotlari:
Turnir: JCH-2026, Guruh bosqichi, 3-tur
Uchrashuv: Kolumbiya — Portugaliya
Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan 04:30
Ikkala jamoa tarkibida ham dunyo futboli yulduzlari joy olgan bo‘lib, muxlislarni shiddatli va hujumkor futbol kutayotgani aniq. Ushbu yangilikni futbol ishqibozlari bo‘lgan yaqinlaringiz bilan ulashing.
…