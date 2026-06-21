Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Shvetsiyada ekologiya va innovatsiya uyg‘unlashgan noodatiy loyiha ishga tushirildi. Corvid Cleaning startapi ko‘chalarni tozalashning yangi usulini joriy qilib, bu vazifani qarg‘alar yordamida bajarishni yo‘lga qo‘ydi.
Loyiha doirasida maxsus o‘rgatilgan qarg‘alar yerda yotgan sigaret qoldiqlarini yig‘ib, ularni maxsus avtomatlarga tashlaydi. Har bir “tozalash” uchun esa qushlar yem bilan mukofotlanadi. Shu tariqa ular o‘ziga xos “ish haqi” oladi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, qarg‘alar juda aqlli va tez o‘rganadigan qushlar hisoblanadi. Ular yangi vazifalarni qisqa vaqt ichida o‘zlashtirib, hatto boshqa qarg‘alarning harakatlarini kuzatib, ularga taqlid qilish orqali bu ko‘nikmalarni mustahkamlaydi.
Mazkur loyiha natijasida bir nechta muammo bir vaqtning o‘zida hal etilmoqda: ko‘chalar toza saqlanadi, shahar xizmatlari xarajatlari kamayadi va qarg‘alar ham foydali “mehnat” bilan shug‘ullanadi.
Eng qizig‘i, bu tajriba kelajakda boshqa shaharlarda ham qo‘llanilishi mumkinligi aytilmoqda. Agar loyiha muvaffaqiyatli davom etsa, qarg‘alar insonlarga yordam beradigan “ekologik xodimlar”ga aylanishi ehtimoldan xoli emas.
…