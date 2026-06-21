Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda

·58·Dunyo
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda

Shvetsiyada ekologiya va innovatsiya uyg‘unlashgan noodatiy loyiha ishga tushirildi. Corvid Cleaning startapi ko‘chalarni tozalashning yangi usulini joriy qilib, bu vazifani qarg‘alar yordamida bajarishni yo‘lga qo‘ydi.

Loyiha doirasida maxsus o‘rgatilgan qarg‘alar yerda yotgan sigaret qoldiqlarini yig‘ib, ularni maxsus avtomatlarga tashlaydi. Har bir “tozalash” uchun esa qushlar yem bilan mukofotlanadi. Shu tariqa ular o‘ziga xos “ish haqi” oladi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, qarg‘alar juda aqlli va tez o‘rganadigan qushlar hisoblanadi. Ular yangi vazifalarni qisqa vaqt ichida o‘zlashtirib, hatto boshqa qarg‘alarning harakatlarini kuzatib, ularga taqlid qilish orqali bu ko‘nikmalarni mustahkamlaydi.

Mazkur loyiha natijasida bir nechta muammo bir vaqtning o‘zida hal etilmoqda: ko‘chalar toza saqlanadi, shahar xizmatlari xarajatlari kamayadi va qarg‘alar ham foydali “mehnat” bilan shug‘ullanadi.

Eng qizig‘i, bu tajriba kelajakda boshqa shaharlarda ham qo‘llanilishi mumkinligi aytilmoqda. Agar loyiha muvaffaqiyatli davom etsa, qarg‘alar insonlarga yordam beradigan “ekologik xodimlar”ga aylanishi ehtimoldan xoli emas.

ShvetsiyaCorvid Cleaning
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy Polshaga “Oq burgut” ordenini qaytardiZelenskiy Polshaga “Oq burgut” ordenini qaytardiBugun, 09:44Boliviyada ommaviy noroziliklar sabab favqulodda holat e’lon qilindiBoliviyada ommaviy noroziliklar sabab favqulodda holat e’lon qilindiBugun, 09:39Dubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildiDubayda avtomobilga o‘rnatilgan eng katta bayroq bo‘yicha rekord o‘rnatildiBugun, 08:24Turkiyada «Markaziy Osiyo» atamasi rasman «Turkiston»ga almashtirildiTurkiyada «Markaziy Osiyo» atamasi rasman «Turkiston»ga almashtirildiKecha, 21:53Istanbulda metro poyezdi relsdan chiqdi: yo‘lovchilar evakuatsiya qilindiIstanbulda metro poyezdi relsdan chiqdi: yo‘lovchilar evakuatsiya qilindiKecha, 21:48London yaqinida ikki yo‘lovchi poyezdi to‘qnashib ketdiLondon yaqinida ikki yo‘lovchi poyezdi to‘qnashib ketdiKecha, 21:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi
Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildi