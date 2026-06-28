Qodirov: Yaponlardek o‘ylamasak, bu maktabni 100 yilda ham bitirolmaymiz

·77·Sport
Qodirov: Yaponlardek o‘ylamasak, bu maktabni 100 yilda ham bitirolmaymiz

«Milliy tiklanish» DP raisi Alisher Qodirov O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokiga munosabat bildirdi. Siyosatchi Kongo DRga qarshi o‘yindan (1:3) so‘ng o‘z Telegram-kanalida keskin va mulohazali post qoldirdi:

«0 - murabbiy ishi, darvozabon, jamoa ruhi, jamg‘arilgan ochko, milliardlab xarajatga sotib olingan qiymat va kelajakka umid…

Biz 1-sinfida hijjalab harf terayotgan maktabni 8-sinfida o‘qiyotgan yaponlardek o‘ylamasak, bu maktabni 100 yilda ham bitirolmaymiz…»

Alisher Qodirov o‘z postiga yaponiyalik mutaxassis Sato San bilan bo‘lgan suhbat videosini ilova qilgan. Quyida ushbu qiziqarli intervyuning matnli shaklini taqdim etamiz.

Sato San: «Mag‘lubiyat juda yaxshi narsa»

— Sato San, futbolni siz ham ko‘rdingiz, battar bo‘l degandek gapiryapsiz. Buning sababini tushuntirib bering.

— Mag‘lubiyat juda yaxshi narsa. 1998 yili Yaponiya ilk marta Jahon chempionatiga chiqqandi, butun mamlakat quvondi. Lekin natija og‘ir bo‘ldi: guruh bosqichining uchala o‘yinida ham mag‘lub bo‘ldik. Ko‘pchilikning ko‘ngli cho‘kdi, ayrimlar «bizdan futbolchi chiqmaydi» dedi, boshqalar aybdor qidirdi. Yevropaliklar «sizlarga futbol o‘ynashni kim qo‘yibdi» deb kinoya ham qilishdi.

Lekin yapon futbol mutasaddilari to‘g‘ri yo‘l tutdi. Ular hakamni, omadni yoki raqibni ayblamadi. O‘zlariga bitta savol berdi: biz nimani noto‘g‘ri qildik? Ana shu savol butun futbol tariximizni o‘zgartirdi.

«Murabbiy o‘z millatingdan chiqmaguncha...»

— Keyin yana bir muhim gap: murabbiy o‘z millatingdan chiqmaguncha, yaxshi natija qila olmaysan. Chet ellik murabbiy harakat qilishi mumkin, ammo millat, vatan degan tushunchalar bo‘lmaganidan keyin jonini berib kurashmaydi-da.

Yaponlarda bir maqol bor: «Yetti marta yiqilsang ham, sakkizinchi marta tur». Ular ham turdi: bolalar futboliga e’tibor berdi, murabbiylarni tayyorladi, maktablarni rivojlantirdi va eng muhimi — shoshilmadi. 80 yillik strategiya ishlab chiqib, o‘sha bo‘yicha harakat qilishdi. Chunki ular daraxt bugun ekilib, ertaga meva bermasligini yaxshi bilardi.

Eng katta mag‘lubiyat nima?

— Yillar o‘tib, Yaponiya dunyoning eng kuchli jamoalariga qarshi bemalol o‘ynay oladigan darajaga yetdi. Shunda men bir narsani tushundim: Jahon chempionatidagi eng katta mag‘lubiyat 0:5 yoki 0:7 emas ekan. Eng katta mag‘lubiyat — yutqazganingdan keyin o‘rganishni to‘xtatishingdir.

Sening mamlakatingni (O‘zbekistonni) ham yutqazgani yaxshi bo‘ldi, deganimning sababi shu. Bugungi mag‘lubiyatingiz ertangi g‘alabangizning poydevori bo‘lishi mumkin. Yutganingizda kamtar bo‘ling, yutqizganingizda — sabrli. Inson hayoti ham bitta o‘yindan iborat emas, hayot bu — uzoq chempionat.

Alisher QodirovO'zbekistonYaponiyaKongo DRSato San
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiKongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiBugun, 18:26Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiHarry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiBugun, 18:19JCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiJCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 18:19Abbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiAbbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiBugun, 18:11JCH-2026. Eldor Shomurodov: «Asosiy omil psixologiya bo‘ldi»JCH-2026. Eldor Shomurodov: «Asosiy omil psixologiya bo‘ldi»Bugun, 18:05Shomurodov og‘ir haqiqatni aytdi: «Mundialda butunlay boshqa darajani ko‘rdik»Shomurodov og‘ir haqiqatni aytdi: «Mundialda butunlay boshqa darajani ko‘rdik»Bugun, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi