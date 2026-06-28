O‘zbekistonda qog‘oz avtostraxovka polislari bekor qilinadi

·28·O‘zbekiston
O‘zbekistonda qog‘oz avtostraxovka polislari bekor qilinadi

O‘zbekistonda majburiy avtosug‘urta tizimini o‘zgartiruvchi O‘RQ-1154-sonli qonun qabul qilindi. Yangi tartib haydovchilar uchun sug‘urta xizmatlarini raqamlashtirish, hujjat rasmiylashtirishni soddalashtirish va yo‘l-transport hodisasidan keyin tovon puli olish jarayonini yengillashtirishni nazarda tutadi.

Qonunga ko‘ra, qog‘oz shaklidagi sug‘urta polislari bekor qilinib, majburiy avtosug‘urta to‘liq elektron formatga o‘tkaziladi. Polislar elektron tarzda rasmiylashtiriladi va ularni qog‘ozda olib yurish talab etilmaydi.

Yo‘l-transport hodisasida jabrlangan shaxs tovon puli uchun o‘zining sug‘urta kompaniyasiga yoki avariyaga aybdor haydovchining sug‘urtalovchisiga to‘g‘ridan to‘g‘ri murojaat qilishi mumkin bo‘ladi.

«Cheklovsiz» yoki VIP polis rasmiylashtirilganda avtomobil egasi va uning yaqin qarindoshlari avtomatik ravishda sug‘urtalangan shaxslar qatoriga kiritiladi.

Qonun sug‘urta kompaniyalariga qo‘yiladigan moliyaviy talablarni ham kuchaytiradi. Agar foydani taqsimlash kompaniyaning to‘lov qobiliyatiga xavf tug‘dirsa, bunday taqsimotga yo‘l qo‘yilmaydi. Sug‘urtalovchilar mijozlarga xizmat narxi, polis shartlari va tovon to‘lash tartibi haqida ochiq ma’lumot berishi shart.

Elektron tijorat operatorlari, adjasterlar va syurveyerlar uchun esa faoliyatni xabardor qilish tartibi joriy etiladi.

O‘zbekistonAvtostraxovkaElektron polisYo‘l-transport hodisasiSug‘urta kompaniyalariO‘RQ-1154
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun avtokreslo majburiy bo‘lishi mumkinO‘zbekistonda 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun avtokreslo majburiy bo‘lishi mumkinBugun, 16:46O‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdiO‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdiKecha, 23:50Andijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqdaAndijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqdaKecha, 22:55O‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindiO‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindiKecha, 20:12O‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladiO‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladiKecha, 19:27Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiToshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiKecha, 19:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
2030 yilgacha O‘zbekistonda 5 ta sel-suv ombori quriladi
2030 yilgacha O‘zbekistonda 5 ta sel-suv ombori quriladi