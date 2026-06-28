Suriyada o‘zbekistonlik jangari qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldi

·56·Dunyo
Suriyada o‘zbekistonlik jangari qurolli hujum oqibatida halok bo‘ldi

Suriyaning Idlib viloyati yaqinidagi Al-Fua shaharchasida o‘zbekistonlik jangarilardan biri noma’lum qurollangan shaxslar tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida halok bo‘ldi. Bu haqda Syriahr nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, hujum vaqtida u avtomobilida bo‘lgan va noma’lum shaxslar mashinaga to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘q uzgan. Oqibatda u voqea joyida hayotdan ko‘z yumgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, halok bo‘lgan shaxs avval “Hay’at Tahrir ash-Shom” tarkibidagi “Qizil kaltaklar” bo‘linmasida faoliyat yuritgan.

Hodisadan so‘ng hududda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar voqea tafsilotlarini aniqlash, hujumni sodir etgan shaxslarni topish hamda dalillarni yig‘ish bo‘yicha surishtiruv ishlarini boshlagan.

Nashrning qayd etishicha, ushbu voqea Suriyaning shimoli-g‘arbiy hududlarida so‘nggi vaqtlarda kuzatilayotgan suiqasdlar va qurolli hujumlar fonida sodir bo‘lgan. Bu esa ayrim hududlarda xavfsizlik bilan bog‘liq muammolar hanuz saqlanib qolayotganini ko‘rsatmoqda.

Al-Fu'ahSyriaHay'at Tahrir ash-ShamSyriahr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘y arafasidagi xiyonat: qiz sevgan yigiti bilan bo‘lajak erini jarlikka itarib o‘ldirdiTo‘y arafasidagi xiyonat: qiz sevgan yigiti bilan bo‘lajak erini jarlikka itarib o‘ldirdiBugun, 17:33Yevropa Ittifoqi Venesuelaga 5 million yevro yordam ajratdiYevropa Ittifoqi Venesuelaga 5 million yevro yordam ajratdiBugun, 17:16Bepul sayohat ortidagi fojia: 3 o‘zbekistonlik o‘limga hukm qilindiBepul sayohat ortidagi fojia: 3 o‘zbekistonlik o‘limga hukm qilindiBugun, 16:01Parijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdiParijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdiBugun, 15:47400 yillik maxfiy xabarlar Mug‘ullar sirlarini fosh qildi400 yillik maxfiy xabarlar Mug‘ullar sirlarini fosh qildiBugun, 15:36Zilzila vayronalari ostidan holdan toygan it qutqarib olindiZilzila vayronalari ostidan holdan toygan it qutqarib olindiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi