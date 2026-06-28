“Andijon polkasi” yo‘lida fojia: bir o‘quvchi halok bo‘ldi

·28·Jamiyat
“Andijon polkasi” yo‘lida fojia: bir o‘quvchi halok bo‘ldi

Andijon viloyati Asaka tumanida “Andijon polkasi” tadbiridan qaytayotgan 14-maktab o‘quvchilari ishtirokida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. YTH oqibatida bir nafar o‘quvchi hayotdan ko‘z yumdi, yana bir necha kishi turli darajadagi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Mazkur voqea yuzasidan Andijon viloyati Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi rasmiy ma’lumot berdi.

Qayd etilishicha, hodisa 23 iyun kuni soat 12:30 atrofida Asaka tumani “Dasturxonchi” mahalla fuqarolar yig‘ini hududidan o‘tuvchi xalqaro ahamiyatga ega A-373 “Toshkent–O‘sh” avtomobil yo‘lining 325-kilometrida sodir bo‘lgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 1987 yilda tug‘ilgan T.X. boshqaruvidagi Damas avtomobili svetafor bilan boshqariladigan chorrahada chapga burilish chog‘ida qarama-qarshi yo‘nalishda harakatlanayotgan ZIL-138 rusumli yuk mashinasiga yo‘l bermagan. Oqibatda ikki transport vositasi to‘qnashib ketgan.

Halokat natijasida Damas salonida bo‘lgan 2011 yilda tug‘ilgan N.F. og‘ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yetkazilgan. Shifokorlarning barcha sa’y-harakatlariga qaramay, o‘quvchining hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.

Shahar ko‘chasida turgan o‘smir yigitning oq-qora selfi surati.

Mazkur hodisa yuzasidan Asaka tumani IIB huzuridagi Tergov bo‘limi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Ushbu fojia ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Pedagog va jamoatchilik faoli Isroil Tillaboyev mas’ullarga murojaat qilib, bunday ommaviy tadbirlarni tashkil etishda bolalar xavfsizligi qay darajada ta’minlanganiga e’tibor qaratdi.

“Birgina rekord yoki tadbir sabab bolalar hayoti xavf ostiga qo‘yilmasligi kerak. 45 daraja issiqda bolalarni tadbirga olib chiqish oqibatlari uchun kim javob beradi?” deya savol qo‘ydi u.

Iqtisodchi Otabek Bakirov ham voqea ortidan Madaniyat vazirligi faoliyatini tanqid qildi. Uning fikricha, fojia yuz bergan bir paytda rasmiylarning sukut saqlashi jamoatchilikda haqli e’tirozlarga sabab bo‘lmoqda.

Holat yuzasidan tergov davom etmoqda.

Andijon polkasiAsakinskiy rayonIsroil TillaboevOtabek BakirovToshkent-Osh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda to‘rtburchak tarvuzlar sotuvga chiqdi (video)O‘zbekistonda to‘rtburchak tarvuzlar sotuvga chiqdi (video)Bugun, 16:37Farg‘onada avtobusga gaz to‘ldirish paytida ballon portladiFarg‘onada avtobusga gaz to‘ldirish paytida ballon portladiKecha, 23:57Xatirchida olti oylik o‘g‘lini o‘ldirgan ota 15 yilga qamaldiXatirchida olti oylik o‘g‘lini o‘ldirgan ota 15 yilga qamaldiKecha, 23:04Bektemir tumanida 29 iyun kuni ichimlik suvi vaqtincha o‘chiriladiBektemir tumanida 29 iyun kuni ichimlik suvi vaqtincha o‘chiriladiKecha, 21:16Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdiBuxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdiKecha, 19:42Jizzaxda qo‘shnisining farzandini urgan ayol yuzasidan tekshiruv boshlandiJizzaxda qo‘shnisining farzandini urgan ayol yuzasidan tekshiruv boshlandiKecha, 19:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi