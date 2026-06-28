Xitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdi

·0·Texno
Xitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdi

Xitoyning Loongson Technology kompaniyasi oʻzining yangi avlod server protsessori — Loongson 3C3000 modelini rasman namoyish etdi. Mazkur chip arzon va samarador server tizimlarini yaratishga yoʻnaltirilgan boʻlib, u korporativ infratuzilma hamda umumiy vazifalar uchun moʻljallangan. Yangi ishlanmaning asosiy oʻziga xosligi uning yuqori energiya samaradorligi va milliy arxitekturaga asoslanganidadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loongson 3C3000 protsessori kompaniyaning oʻziga tegishli boʻlgan 64 bitli LoongArch arxitekturasida qurilgan. U 16 ta fizik yadroga ega boʻlib, bir vaqtning oʻzida 16 ta maʼlumotlar oqimini qayta ishlash imkoniyatiga ega. Qurilmaning ishchi chastotasi 1,5 dan 1,8 GGs gacha boʻlgan diapazonni tashkil etadi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, har bir yadro 128 bitli vektorli koʻrsatmalarni qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa hisoblash jarayonlarining aniqligini oshiradi.

Texnik imkoniyatlar va energiya tejamkorligi

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi chip fayl serverlari, veb-platformalar va maʼlumotlar bazalarini boshqarish uchun ideal yechim hisoblanadi. 3C3000 modeli oʻzidan oldingi 3C5000 versiyasi bilan bir xil unumdorlikni taqdim etsa-da, u sunʼiy intellekt yoki oʻta murakkab hisob-kitoblar uchun emas, balki kundalik biznes vazifalari uchun hamyonbop variant sifatida taklif etilmoqda.

Protsessorning kesh xotirasi tizimi ham diqqatga sazovor: har bir yadro 64 KB L1 koʻrsatmalar va 64 KB L1 maʼlumotlar keshiga ega, umumiy L2 kesh hajmi esa 16 MB ni tashkil qiladi. Xotira kontrolleri xatolarni tuzatish funksiyasiga (ECC) ega boʻlgan ikki kanalli DDR4-2400 standartini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, tizimda 32 ta PCIe interfeys liniyalari mavjud boʻlib, bu tashqi qurilmalar bilan tezkor aloqani taʼminlaydi.

Eng muhim jihatlardan biri — energiya isteʼmoli. Loongson 3C3000 odatiy ish rejimida (1,5 GGs chastotada) bor-yoʻgʻi 40 W elektr energiyasi sarflaydi. Bu zamonaviy server protsessorlari uchun juda past koʻrsatkich hisoblanadi. Dinamik chastota boshqaruvi va ishlatilmayotgan bloklarni oʻchirish texnologiyasi tufayli, yuklama kam boʻlgan vaqtda energiya sarfi yanada pasayadi.

Bozordagi oʻrni va istiqbollari

Yangi protsessor Loongson Coherent Link (LCL) shinasi orqali ikkita chipni bitta tizimga birlashtirish imkonini beradi. Bu esa kichik va oʻrta biznes vakillari uchun moslashuvchan server yechimlarini yaratishga yoʻl ochadi. Hozircha qurilmaning aniq narxi eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, u asosan server uskunalari ishlab chiqaruvchilari va yirik korporativ mijozlarga yetkazib berilishi kutilmoqda.

Xitoyning bunday texnologik qadamlari global bozorda Intel va AMD kabi gigantlarga qaramlikni kamaytirishga qaratilgan. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bunday hamyonbop va tejamkor server yechimlari kelajakda IT-infratuzilmani modernizatsiya qilishda qiziqarli muqobil boʻlishi mumkin.

LoongsonProtsessorXitoyTexnologiyaServer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Airbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaAirbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaBugun, 17:54Dragonfly Energy qattiq tanali akkumulyatorlar ishlab chiqarishda inqilobiy usulni patentladiDragonfly Energy qattiq tanali akkumulyatorlar ishlab chiqarishda inqilobiy usulni patentladiBugun, 17:20Delta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiDelta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiBugun, 16:52Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?Bugun, 16:21Koinot poygasida yangi ittifoq: Amazon va boshqa gigantlar SpaceConnect assotsiatsiyasini tuzdiKoinot poygasida yangi ittifoq: Amazon va boshqa gigantlar SpaceConnect assotsiatsiyasini tuzdiBugun, 15:54Olimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaOlimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaBugun, 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi