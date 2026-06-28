Xitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdi
Xitoyning Loongson Technology kompaniyasi oʻzining yangi avlod server protsessori — Loongson 3C3000 modelini rasman namoyish etdi. Mazkur chip arzon va samarador server tizimlarini yaratishga yoʻnaltirilgan boʻlib, u korporativ infratuzilma hamda umumiy vazifalar uchun moʻljallangan. Yangi ishlanmaning asosiy oʻziga xosligi uning yuqori energiya samaradorligi va milliy arxitekturaga asoslanganidadir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loongson 3C3000 protsessori kompaniyaning oʻziga tegishli boʻlgan 64 bitli LoongArch arxitekturasida qurilgan. U 16 ta fizik yadroga ega boʻlib, bir vaqtning oʻzida 16 ta maʼlumotlar oqimini qayta ishlash imkoniyatiga ega. Qurilmaning ishchi chastotasi 1,5 dan 1,8 GGs gacha boʻlgan diapazonni tashkil etadi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, har bir yadro 128 bitli vektorli koʻrsatmalarni qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa hisoblash jarayonlarining aniqligini oshiradi.
Texnik imkoniyatlar va energiya tejamkorligiIshlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, yangi chip fayl serverlari, veb-platformalar va maʼlumotlar bazalarini boshqarish uchun ideal yechim hisoblanadi. 3C3000 modeli oʻzidan oldingi 3C5000 versiyasi bilan bir xil unumdorlikni taqdim etsa-da, u sunʼiy intellekt yoki oʻta murakkab hisob-kitoblar uchun emas, balki kundalik biznes vazifalari uchun hamyonbop variant sifatida taklif etilmoqda.
Protsessorning kesh xotirasi tizimi ham diqqatga sazovor: har bir yadro 64 KB L1 koʻrsatmalar va 64 KB L1 maʼlumotlar keshiga ega, umumiy L2 kesh hajmi esa 16 MB ni tashkil qiladi. Xotira kontrolleri xatolarni tuzatish funksiyasiga (ECC) ega boʻlgan ikki kanalli DDR4-2400 standartini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, tizimda 32 ta PCIe interfeys liniyalari mavjud boʻlib, bu tashqi qurilmalar bilan tezkor aloqani taʼminlaydi.
Eng muhim jihatlardan biri — energiya isteʼmoli. Loongson 3C3000 odatiy ish rejimida (1,5 GGs chastotada) bor-yoʻgʻi 40 W elektr energiyasi sarflaydi. Bu zamonaviy server protsessorlari uchun juda past koʻrsatkich hisoblanadi. Dinamik chastota boshqaruvi va ishlatilmayotgan bloklarni oʻchirish texnologiyasi tufayli, yuklama kam boʻlgan vaqtda energiya sarfi yanada pasayadi.
Bozordagi oʻrni va istiqbollariYangi protsessor Loongson Coherent Link (LCL) shinasi orqali ikkita chipni bitta tizimga birlashtirish imkonini beradi. Bu esa kichik va oʻrta biznes vakillari uchun moslashuvchan server yechimlarini yaratishga yoʻl ochadi. Hozircha qurilmaning aniq narxi eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, u asosan server uskunalari ishlab chiqaruvchilari va yirik korporativ mijozlarga yetkazib berilishi kutilmoqda.
Xitoyning bunday texnologik qadamlari global bozorda Intel va AMD kabi gigantlarga qaramlikni kamaytirishga qaratilgan. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bunday hamyonbop va tejamkor server yechimlari kelajakda IT-infratuzilmani modernizatsiya qilishda qiziqarli muqobil boʻlishi mumkin.
…