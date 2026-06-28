JCH-2026. Eldor Shomurodov: «Asosiy omil psixologiya bo‘ldi»

·54·Sport
JCH-2026. Eldor Shomurodov: «Asosiy omil psixologiya bo‘ldi»

O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatidagi tarixiy debyuti nafaqat yurtimizda, balki xorijda ham katta qiziqish bilan kuzatildi. Xususan, Rossiyaning nufuzli “Sport-Ekspress” nashri musobaqadagi ishtirokini yakunlagan terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov bilan eksklyuziv suhbat uyushtirdi.

Quyida ushbu intervyuning matnli shaklini e’tiboringizga havola etamiz.

«Hisobda oldinda bo‘lsak, xatolar boshlanadi»

— Fabio Kannavaro jamoaga tajriba yetishmaganini, ayniqsa, ikkinchi bo‘limda rejalashtirilmagan holda uzun uzatmalarga o‘tib ketganingizlarni aytdi. Rostdan ham shunday bo‘ldimi?

— Ha, albatta. Bu yerda asosiy omil psixologiya bo‘ldi. Hisobda oldinda bo‘lsangiz, har qanday holatda ham gol o‘tkazmaslik va ustunlikni saqlab qolishni xohlaysiz. Shuning uchun xatolar boshlanadi. Biz to‘pni yaxshi nazorat qila olmadik va o‘ylaymanki, raqib bizni shuning uchun jazoladi.

— Golli uzatma vaziyatida Abbosbek Fayzullayev to‘pga tekkanmi?

— Uning o‘zi tekkanini aytdi. Umid qilamanki, assist aynan unga yoziladi.

«Jahon chempionatidagi golni hayotingiz davomida eslab yurasiz»

— Jahon chempionatida gol urganingiz siz uchun qanchalik muhim?

— Albatta, men uchun bu muhim. Baribir hayot davomida Jahon chempionatida urgan golingizni eslab yurasiz. Agar g‘alaba qozonganimizda esa yanada yaxshi bo‘lardi.

Portugaliya bilan o‘yindan (0:5) keyin kim bilandir futbolka almashtirdingizmi?

— Yo‘q. O‘sha paytda hech kim bilan futbolka almashtirishga kayfiyatim yo‘q edi.

Kannavaroning jamoaga bergan darajasi

— Kannavaro jamoaga nimalar bera oldi?

— Juda ko‘p ijobiy narsalar. Birma-bir sanab o‘tirmayman. Bizda uning barcha g‘oyalarini to‘liq o‘zlashtirish uchun vaqt yetarli bo‘lmadi. Lekin professionallik nuqtayi nazaridan u futbolchilarga juda ko‘p narsani o‘rgatdi va yuqori darajada o‘ynash uchun qanday futbolchi bo‘lish kerakligini ko‘rsatdi.

— Rossiyada faoliyatingizga hissa qo‘shgan insonlarga nimadir demoqchimisiz?

— Bizga muxlislik qilgan, bizni qo‘llab-quvvatlagan barchaga katta rahmat aytaman. Hammasiga salom va minnatdorlik bildiraman.

Eldor ShomurodovO'zbekistonPortugaliyaFabio Cannavaro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?Bugun, 18:33Kongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiKongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiBugun, 18:26Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiHarry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiBugun, 18:19JCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiJCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 18:19Abbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiAbbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiBugun, 18:11Shomurodov og‘ir haqiqatni aytdi: «Mundialda butunlay boshqa darajani ko‘rdik»Shomurodov og‘ir haqiqatni aytdi: «Mundialda butunlay boshqa darajani ko‘rdik»Bugun, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi