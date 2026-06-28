Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabati
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Panama ustidan qozonilgan gʻalaba vaqtida tarixiy natija qayd etib, jahon chempionatlaridagi gollar soni boʻyicha Gary Linekerning 36 yillik rekordini yangiladi. Bavariya hujumchisi oʻyinning 67-daqiqasida raqib darvozasini ishgʻol qilib, dunyo birinchiliklaridagi oʻzining 11-golini kiritdi va mamlakat futboli tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu tarixiy lahzani 1986 va 1990-yilgi turnirlarda jami 10 ta gol urgan afsonaviy Gary Lineker oʻzining "The Rest is Football" koʻrsatuvi davomida kuzatib bordi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Linekerning uzoq yillik natijasi yangilanishi efirda hazil-mutoyiba va qiziqarli bahslarga boy boʻlgan lahzalarni keltirib chiqardi.
Lineker va Micah Richards oʻrtasidagi hazilLineker bilan birga efirda boʻlgan Manchester Siti sobiq himoyachisi Micah Richards hamkasbining ustidan kulish imkoniyatini qoʻldan boy bermadi. Richards gol urilgan zahoti: "Harry, men seni yaxshi koʻraman! Gary endi yoʻq, u endi aktual emas, u keraksiz boʻlib qoldi", — deya Linekerga kinoya qildi. Bunga javoban Lineker hazil aralash qoʻpol soʻzlar bilan hamkasbini "ovozini oʻchirishga" chaqirdi va hatto masofadan bogʻlangan Richardsning aloqasini pult orqali uzib qoʻydi.
Shunga qaramay, 65 yoshli Lineker oʻzining vorisi haqida samimiy fikrlarini bildirdi. "Harryga katta rahmat, uni chin dildan tabriklayman. Qirq yil — juda uzoq vaqt, men bu rekorddan zerika boshlagandim. Bu natijani aynan Harry Kane yangilaganidan juda xursandman", — deya taʼkidladi afsonaviy hujumchi.
Oʻyindan soʻng Harry Kane ham oʻzining oʻtmishdoshi bilan bogʻlanganini va unga hazilomuz xabar yuborganini maʼlum qildi. "Kechirasan Gary, endi men sendan bitta gol oldindaman", — deb yozgan Kane oʻz xabarida. Jamoa sardori Linekerni Angliya tarixidagi eng buyuk hujumchilardan biri deb bilishini va uning natijasidan oʻzib ketish faxrli ekanini qoʻshimcha qildi.
Ushbu yutuq Harry Kane uchun nafaqat shaxsiy rekord, balki Angliya futboli uchun ham muhim ahamiyatga ega. Hozirda Kane terma jamoa tarkibida barcha davrlarning eng yaxshi toʻpurari maqomini mustahkamlab bormoqda. Uning jahon chempionatlaridagi sermahsulligi jamoaning kelgusi xalqaro turnirlardagi muvaffaqiyati uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.
…