Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabati

·37·Sport
Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabati

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Panama ustidan qozonilgan gʻalaba vaqtida tarixiy natija qayd etib, jahon chempionatlaridagi gollar soni boʻyicha Gary Linekerning 36 yillik rekordini yangiladi. Bavariya hujumchisi oʻyinning 67-daqiqasida raqib darvozasini ishgʻol qilib, dunyo birinchiliklaridagi oʻzining 11-golini kiritdi va mamlakat futboli tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu tarixiy lahzani 1986 va 1990-yilgi turnirlarda jami 10 ta gol urgan afsonaviy Gary Lineker oʻzining "The Rest is Football" koʻrsatuvi davomida kuzatib bordi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Linekerning uzoq yillik natijasi yangilanishi efirda hazil-mutoyiba va qiziqarli bahslarga boy boʻlgan lahzalarni keltirib chiqardi.

Lineker va Micah Richards oʻrtasidagi hazil

Lineker bilan birga efirda boʻlgan Manchester Siti sobiq himoyachisi Micah Richards hamkasbining ustidan kulish imkoniyatini qoʻldan boy bermadi. Richards gol urilgan zahoti: "Harry, men seni yaxshi koʻraman! Gary endi yoʻq, u endi aktual emas, u keraksiz boʻlib qoldi", — deya Linekerga kinoya qildi. Bunga javoban Lineker hazil aralash qoʻpol soʻzlar bilan hamkasbini "ovozini oʻchirishga" chaqirdi va hatto masofadan bogʻlangan Richardsning aloqasini pult orqali uzib qoʻydi.

Shunga qaramay, 65 yoshli Lineker oʻzining vorisi haqida samimiy fikrlarini bildirdi. "Harryga katta rahmat, uni chin dildan tabriklayman. Qirq yil — juda uzoq vaqt, men bu rekorddan zerika boshlagandim. Bu natijani aynan Harry Kane yangilaganidan juda xursandman", — deya taʼkidladi afsonaviy hujumchi.

Oʻyindan soʻng Harry Kane ham oʻzining oʻtmishdoshi bilan bogʻlanganini va unga hazilomuz xabar yuborganini maʼlum qildi. "Kechirasan Gary, endi men sendan bitta gol oldindaman", — deb yozgan Kane oʻz xabarida. Jamoa sardori Linekerni Angliya tarixidagi eng buyuk hujumchilardan biri deb bilishini va uning natijasidan oʻzib ketish faxrli ekanini qoʻshimcha qildi.

Ushbu yutuq Harry Kane uchun nafaqat shaxsiy rekord, balki Angliya futboli uchun ham muhim ahamiyatga ega. Hozirda Kane terma jamoa tarkibida barcha davrlarning eng yaxshi toʻpurari maqomini mustahkamlab bormoqda. Uning jahon chempionatlaridagi sermahsulligi jamoaning kelgusi xalqaro turnirlardagi muvaffaqiyati uchun poydevor boʻlib xizmat qiladi.

Harry KaneGary LinekerAngliyaRekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiLamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiBugun, 18:36O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?Bugun, 18:33Kongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiKongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiBugun, 18:26JCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiJCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 18:19Abbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiAbbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiBugun, 18:11JCH-2026. Eldor Shomurodov: «Asosiy omil psixologiya bo‘ldi»JCH-2026. Eldor Shomurodov: «Asosiy omil psixologiya bo‘ldi»Bugun, 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi