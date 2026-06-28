Shomurodov og‘ir haqiqatni aytdi: «Mundialda butunlay boshqa darajani ko‘rdik»

·119·Sport
Shomurodov og‘ir haqiqatni aytdi: «Mundialda butunlay boshqa darajani ko‘rdik»

O‘zbekiston milliy terma jamoasining ilk jahon chempionati kutilganidek yakunlanmadi. Jamoamiz guruh bosqichidagi barcha uchrashuvlarda mag‘lub bo‘lib, turnirni erta tark etdi.

Mundialda gol urgan Eldor Shomurodov esa o‘yinlardan keyingi og‘ir hissiyotlari, jamoaga nimalar yetishmagani va bu mag‘lubiyatlar kelajak uchun qanday saboq bo‘lishi haqida ochiq gapirdi.

«Gol chiroyli bo‘ldi, lekin yordam bermadi»

Shomurodovning jahon chempionatidagi goli muxlislarga quvonch bag‘ishladi. Biroq sardorning o‘zi bu vaziyatni sovuqqonlik bilan baholadi.

«Gol chiroyli bo‘ldi, lekin u bizga yordam bermadi. Afsuski, hech bo‘lmasa bitta o‘yinda ham g‘alaba qozona olmadik».

Hujumchining ta’kidlashicha, jamoa musobaqada katta tajriba orttirgan. Endi esa qaysi jihatlar ustida ishlash kerakligi ancha ravshanlashgan.

Nima uchun O‘zbekistonga natija yetishmadi?

Shomurodov terma jamoaning muvaffaqiyatsizligini faqat bitta omil bilan izohlab bo‘lmasligini aytdi.

Uning fikricha, jahon chempionatida muvaffaqiyat qozonish uchun:

  • faqat texnika yetarli emas;

  • jismoniy tayyorgarlik yuqori bo‘lishi kerak;

  • pressing va to‘p nazorati mustahkam bo‘lishi shart;

  • har bir chiziqda yuqori sur’atda harakat qilish talab etiladi.

«Boshqalardan faqat bitta jihatda yaxshi bo‘lish yetarli emas. Hamma tomonlama kuchli bo‘lish kerak».

«Maydonda hammasi boshqacha ekan»

O‘zbekiston futbolchilari Kolumbiya va Portugaliya kabi kuchli raqiblarga qarshi nimadir qila olishlariga ishongan. Ammo uchrashuvlar boshlangach, jahon chempionatidagi sur’at va bosim mutlaqo boshqacha ekani sezilgan.

Shomurodovning aytishicha, to‘pni yo‘qotish yoki pressingdagi bitta xato ham bu darajada darhol jazolanadi.

«Jahon chempionatiga kelganda nimadir qila olamiz, degan ishonch bo‘ladi. Lekin maydonda hammasi boshqacha. Bu boshqa daraja».

Afrika jamoalarining asosiy ustunligi nimada?

Sardor Afrika jamoalari faqat jismoniy kuch bilan ajralib turmaydi, degan fikrni bildirdi.

Uning ta’kidlashicha, Yevropada to‘p suradigan afrikalik futbolchilar texnika, tezlik va mahorat jihatidan ham yuqori saviyaga ega.

Shu sababli ular hatto chuqur himoyalangan holatda ham qarshi hujumda katta xavf tug‘dira oladi.

Mundial O‘zbekiston futboliga nima berdi?

Natijalar og‘ir bo‘lganiga qaramay, Shomurodov jahon chempionati O‘zbekiston futboli uchun foydali bo‘lganini ta’kidladi.

Uning fikricha, mundialdagi ishtirok:

  • yosh futbolchilarga katta tajriba berdi;

  • O‘zbekiston futbolini dunyoga yanada tanitdi;

  • yevropalik skautlar e’tiborini iqtidorli o‘yinchilarimizga qaratdi;

  • kelajakda ko‘proq o‘zbekistonlik futbolchilarning Yevropa klublariga yo‘l olishiga turtki bo‘lishi mumkin.

«O‘zbekiston futboli bundan yutdi. Iqtidorli yoshlarimizga Yevropa klublari e’tibor qarata boshladi».

O‘zbekistonning ilk mundiali g‘alabasiz yakunlandi. Ammo Shomurodov ta’kidlaganidek, bu tajriba kelajakdagi katta natijalar uchun muhim poydevor bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, terma jamoamizga jahon chempionatida eng ko‘p nima yetishmadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol ishqibozlariga yuboring.

ShomurodovO'zbekistonKolumbiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiLamine Yamal hali haqiqiy yulduz emasmi: Argentina afsonasi yosh iqtidorga shart qoʻydiBugun, 18:36O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?O‘zbekiston terma jamoasi FIFAdan qancha pul oladi?Bugun, 18:33Kongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiKongo DRdan keyin Kannavaro tanqidlarga javob berdiBugun, 18:26Harry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiHarry Kane Angliya terma jamoasi rekordini yangiladi: Gary Linekerning munosabatiBugun, 18:19JCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiJCH-2026. «Rostov» Shomurodovni tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 18:19Abbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiAbbosbek Fayzullayev mundialda ikki bor tarixga kirdiBugun, 18:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi