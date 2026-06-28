Shomurodov og‘ir haqiqatni aytdi: «Mundialda butunlay boshqa darajani ko‘rdik»
O‘zbekiston milliy terma jamoasining ilk jahon chempionati kutilganidek yakunlanmadi. Jamoamiz guruh bosqichidagi barcha uchrashuvlarda mag‘lub bo‘lib, turnirni erta tark etdi.
Mundialda gol urgan Eldor Shomurodov esa o‘yinlardan keyingi og‘ir hissiyotlari, jamoaga nimalar yetishmagani va bu mag‘lubiyatlar kelajak uchun qanday saboq bo‘lishi haqida ochiq gapirdi.
«Gol chiroyli bo‘ldi, lekin yordam bermadi»
Shomurodovning jahon chempionatidagi goli muxlislarga quvonch bag‘ishladi. Biroq sardorning o‘zi bu vaziyatni sovuqqonlik bilan baholadi.
«Gol chiroyli bo‘ldi, lekin u bizga yordam bermadi. Afsuski, hech bo‘lmasa bitta o‘yinda ham g‘alaba qozona olmadik».
Hujumchining ta’kidlashicha, jamoa musobaqada katta tajriba orttirgan. Endi esa qaysi jihatlar ustida ishlash kerakligi ancha ravshanlashgan.
Nima uchun O‘zbekistonga natija yetishmadi?
Shomurodov terma jamoaning muvaffaqiyatsizligini faqat bitta omil bilan izohlab bo‘lmasligini aytdi.
Uning fikricha, jahon chempionatida muvaffaqiyat qozonish uchun:
faqat texnika yetarli emas;
jismoniy tayyorgarlik yuqori bo‘lishi kerak;
pressing va to‘p nazorati mustahkam bo‘lishi shart;
har bir chiziqda yuqori sur’atda harakat qilish talab etiladi.
«Boshqalardan faqat bitta jihatda yaxshi bo‘lish yetarli emas. Hamma tomonlama kuchli bo‘lish kerak».
«Maydonda hammasi boshqacha ekan»
O‘zbekiston futbolchilari Kolumbiya va Portugaliya kabi kuchli raqiblarga qarshi nimadir qila olishlariga ishongan. Ammo uchrashuvlar boshlangach, jahon chempionatidagi sur’at va bosim mutlaqo boshqacha ekani sezilgan.
Shomurodovning aytishicha, to‘pni yo‘qotish yoki pressingdagi bitta xato ham bu darajada darhol jazolanadi.
«Jahon chempionatiga kelganda nimadir qila olamiz, degan ishonch bo‘ladi. Lekin maydonda hammasi boshqacha. Bu boshqa daraja».
Afrika jamoalarining asosiy ustunligi nimada?
Sardor Afrika jamoalari faqat jismoniy kuch bilan ajralib turmaydi, degan fikrni bildirdi.
Uning ta’kidlashicha, Yevropada to‘p suradigan afrikalik futbolchilar texnika, tezlik va mahorat jihatidan ham yuqori saviyaga ega.
Shu sababli ular hatto chuqur himoyalangan holatda ham qarshi hujumda katta xavf tug‘dira oladi.
Mundial O‘zbekiston futboliga nima berdi?
Natijalar og‘ir bo‘lganiga qaramay, Shomurodov jahon chempionati O‘zbekiston futboli uchun foydali bo‘lganini ta’kidladi.
Uning fikricha, mundialdagi ishtirok:
yosh futbolchilarga katta tajriba berdi;
O‘zbekiston futbolini dunyoga yanada tanitdi;
yevropalik skautlar e’tiborini iqtidorli o‘yinchilarimizga qaratdi;
kelajakda ko‘proq o‘zbekistonlik futbolchilarning Yevropa klublariga yo‘l olishiga turtki bo‘lishi mumkin.
«O‘zbekiston futboli bundan yutdi. Iqtidorli yoshlarimizga Yevropa klublari e’tibor qarata boshladi».
O‘zbekistonning ilk mundiali g‘alabasiz yakunlandi. Ammo Shomurodov ta’kidlaganidek, bu tajriba kelajakdagi katta natijalar uchun muhim poydevor bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, terma jamoamizga jahon chempionatida eng ko‘p nima yetishmadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol ishqibozlariga yuboring.
…