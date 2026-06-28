Airbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqda
Dunyoning eng yirik aviatsiya korporatsiyalaridan biri boʻlgan Airbus kompaniyasi oʻzining eng ommabop va muvaffaqiyatli A320 oilasiga mansub samolyotlari oʻrnini bosuvchi yangi model ustida ish boshlaganini rasman tasdiqladi. Mazkur loyiha aviatsiya bozoridagi kuchlar muvozanatini oʻzgartirishi va yoʻlovchi tashish samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Aviation Week nashriga bergan intervyusida Airbus bosh direktori Guillaume Faury yangi tor fyuzelyajli samolyotni ishlab chiqish jarayoni 2030-yilda boshlanishini maʻlum qildi. Kompaniya ichida eAction ishchi nomi bilan yuritilayotgan ushbu loyiha 2030-yillarning ikkinchi yarmida tijoriy foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Bu esa hozirda dunyo aviatsiyasining "ishchi oti" hisoblangan A320neo modellarining davri asta-sekin yakunlanishidan dalolat beradi.
Vodorodli dvigatellardan voz kechildiLoyiha doirasidagi eng muhim yangiliklardan biri — Airbus seriyali yoʻlovchi samolyotlarida vodorod yoqilgʻisidan foydalanish gʻoyasidan voz kechganidir. Avvalroq kompaniya ekologik toza vodorod texnologiyalariga katta umid bogʻlayotgan edi, biroq hozirgi vaziyatda bu yondashuv oʻzini oqlamasligi maʻlum boʻldi. Guillaume Fauryning tushuntirishicha, bu qaror nafaqat samolyotni loyihalashdagi murakkabliklar, balki zarur infratuzilmaning yoʻqligi bilan ham bogʻliq.
Vodorod ishlab chiqarish, uni yetkazib berish tizimining shakllanmagani va xalqaro aviatsiya qoidalaridagi noaniqliklar Airbus muhandislarini mavjud texnologiyalarni bosqichma-bosqich takomillashtirish yoʻliga qaytishga majbur qildi. Endilikda asosiy eʻtibor aerodinamikani yaxshilash va anʻanaviy, ammo oʻta tejamkor dvigatellarni yaratishga qaratiladi.
Texnologik yangiliklar va CFM RISE dvigateliYangi platforma uchun koʻrib chiqilayotgan eng istiqbolli yoʻnalishlardan biri — CFM RISE ochiq ventilyatorli (Open Fan) dvigatellari hisoblanadi. Ushbu texnologiya hozirgi turboventilyatorli dvigatellarga qaraganda yoqilgʻi sarfini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Hozirda ushbu dvigatel sinov bosqichida boʻlib, uning samaradorligi yangi samolyotning muvaffaqiyatini belgilab berishi mumkin.
Shuningdek, Airbus anʻanaviy yondashuvdan voz kechib, bitta samolyot uchun ikki xil dvigatel tanlovini taklif etmasligi ham mumkin. Agar faqat bitta ishlab chiqaruvchi belgilangan talablarga javob beradigan kuch qurilmasini yarata olsa, yangi layner faqat oʻsha turdagi dvigatel bilan jihozlanadi. Bu ishlab chiqarish jarayonini soddalashtirish va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.
Yangi model bozorga chiqqanidan soʻng ham A320neo ishlab chiqarilishi toʻxtab qolmaydi — har ikki avlod maʻlum vaqt davomida parallel ravishda yigʻiladi. Airbus yangi samolyotlarni nafaqat Yevropadagi (Tuluza va Gamburg) zavodlarida, balki AQSH va Xitoydagi korxonalarida ham yigʻish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Bu Oʻzbekiston kabi mintaqaviy aviatashuvchilar uchun ham kelajakda yanada tejamkor va zamonaviy havo kemalariga ega boʻlish imkoniyatini anglatadi.
…