Airbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqda

·24·Texno
Airbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqda

Dunyoning eng yirik aviatsiya korporatsiyalaridan biri boʻlgan Airbus kompaniyasi oʻzining eng ommabop va muvaffaqiyatli A320 oilasiga mansub samolyotlari oʻrnini bosuvchi yangi model ustida ish boshlaganini rasman tasdiqladi. Mazkur loyiha aviatsiya bozoridagi kuchlar muvozanatini oʻzgartirishi va yoʻlovchi tashish samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aviation Week nashriga bergan intervyusida Airbus bosh direktori Guillaume Faury yangi tor fyuzelyajli samolyotni ishlab chiqish jarayoni 2030-yilda boshlanishini maʻlum qildi. Kompaniya ichida eAction ishchi nomi bilan yuritilayotgan ushbu loyiha 2030-yillarning ikkinchi yarmida tijoriy foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Bu esa hozirda dunyo aviatsiyasining "ishchi oti" hisoblangan A320neo modellarining davri asta-sekin yakunlanishidan dalolat beradi.

Vodorodli dvigatellardan voz kechildi

Loyiha doirasidagi eng muhim yangiliklardan biri — Airbus seriyali yoʻlovchi samolyotlarida vodorod yoqilgʻisidan foydalanish gʻoyasidan voz kechganidir. Avvalroq kompaniya ekologik toza vodorod texnologiyalariga katta umid bogʻlayotgan edi, biroq hozirgi vaziyatda bu yondashuv oʻzini oqlamasligi maʻlum boʻldi. Guillaume Fauryning tushuntirishicha, bu qaror nafaqat samolyotni loyihalashdagi murakkabliklar, balki zarur infratuzilmaning yoʻqligi bilan ham bogʻliq.

Vodorod ishlab chiqarish, uni yetkazib berish tizimining shakllanmagani va xalqaro aviatsiya qoidalaridagi noaniqliklar Airbus muhandislarini mavjud texnologiyalarni bosqichma-bosqich takomillashtirish yoʻliga qaytishga majbur qildi. Endilikda asosiy eʻtibor aerodinamikani yaxshilash va anʻanaviy, ammo oʻta tejamkor dvigatellarni yaratishga qaratiladi.

Texnologik yangiliklar va CFM RISE dvigateli

Yangi platforma uchun koʻrib chiqilayotgan eng istiqbolli yoʻnalishlardan biri — CFM RISE ochiq ventilyatorli (Open Fan) dvigatellari hisoblanadi. Ushbu texnologiya hozirgi turboventilyatorli dvigatellarga qaraganda yoqilgʻi sarfini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Hozirda ushbu dvigatel sinov bosqichida boʻlib, uning samaradorligi yangi samolyotning muvaffaqiyatini belgilab berishi mumkin.

Shuningdek, Airbus anʻanaviy yondashuvdan voz kechib, bitta samolyot uchun ikki xil dvigatel tanlovini taklif etmasligi ham mumkin. Agar faqat bitta ishlab chiqaruvchi belgilangan talablarga javob beradigan kuch qurilmasini yarata olsa, yangi layner faqat oʻsha turdagi dvigatel bilan jihozlanadi. Bu ishlab chiqarish jarayonini soddalashtirish va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Yangi model bozorga chiqqanidan soʻng ham A320neo ishlab chiqarilishi toʻxtab qolmaydi — har ikki avlod maʻlum vaqt davomida parallel ravishda yigʻiladi. Airbus yangi samolyotlarni nafaqat Yevropadagi (Tuluza va Gamburg) zavodlarida, balki AQSH va Xitoydagi korxonalarida ham yigʻish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Bu Oʻzbekiston kabi mintaqaviy aviatashuvchilar uchun ham kelajakda yanada tejamkor va zamonaviy havo kemalariga ega boʻlish imkoniyatini anglatadi.

AirbusAviatsiyaTexnologiyaSamolyotA320
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiXitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiBugun, 18:28Dragonfly Energy qattiq tanali akkumulyatorlar ishlab chiqarishda inqilobiy usulni patentladiDragonfly Energy qattiq tanali akkumulyatorlar ishlab chiqarishda inqilobiy usulni patentladiBugun, 17:20Delta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiDelta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiBugun, 16:52Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?Quyoshda 2024-yilning eng yirik dogʻi paydo boʻldi: Yerga taʼsiri qanday boʻladi?Bugun, 16:21Koinot poygasida yangi ittifoq: Amazon va boshqa gigantlar SpaceConnect assotsiatsiyasini tuzdiKoinot poygasida yangi ittifoq: Amazon va boshqa gigantlar SpaceConnect assotsiatsiyasini tuzdiBugun, 15:54Olimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaOlimlar arzon olmos kukunidan kvant materiallari olish texnologiyasini yaratmoqdaBugun, 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi