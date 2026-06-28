Messi, Mbappe, Holand, Vinisius JCH-2026 ning ramziy jamoasi tarkibida
2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichi yakunlangach, Opta musobaqaning eng yaxshi futbolchilaridan ramziy jamoa tuzdi.
Ro‘yxatda dunyo futboli yulduzlari bilan birga Kabo-Verde, Gana va Ekvador kabi termalarning kutilmagan qahramonlari ham bor. Ayniqsa, hujum chizig‘i muxlislar e’tiborini tortishi aniq.
Darvozada — Kabo-Verde qahramoni
Opta talqiniga ko‘ra, guruh bosqichining eng yaxshi darvozaboni sifatida Kabo-Verde posboni Vozinya tanlandi.
Tajribali golkiper jamoasining tarixiy pley-off yo‘llanmasiga katta hissa qo‘shdi va bir qator muhim seyvlari bilan ajralib turdi.
Kabo-Verdening debyut mundialidayoq keyingi bosqichga chiqishida Vozinyaning hissasi katta bo‘ldi.
Himoya chizig‘ida kutilmagan nomlar
Ramziy jamoa himoyasi quyidagicha tuzildi:
Marven Senaya — Gana;
Pau Kubarsi — Ispaniya;
Diney Borjesh — Kabo-Verde;
Keito Nakamura — Yaponiya.
Ushbu to‘rtlik guruh bosqichidagi barqaror harakatlari, yakkakurashlardagi ishonchli o‘yini va jamoaviy tartib-intizomi bilan ajralib turdi.
Yarimhimoyada Makkenni va Vite
Markaziy chiziqda AQSH milliy jamoasi futbolchisi Ueston Makkenni hamda Ekvador vakili Pedro Vite joy oldi.
Futbolchi
Terma jamoa
Ueston Makkenni
AQSH
Pedro Vite
Ekvador
Har ikki futbolchi ham jamoasi o‘yinini boshqarish, to‘pni oldinga yetkazish va himoya bilan hujum o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashda muhim rol o‘ynadi.
Hujum chizig‘i — haqiqiy yulduzlar to‘plami
Opta tuzgan ramziy tarkibning eng kuchli qismi hujum chizig‘i bo‘ldi.
Unda quyidagi futbolchilar joy oldi:
Lionel Messi — Argentina;
Vinisius Junior — Braziliya;
Kilian Mbappe — Fransiya;
Erling Holand — Norvegiya.
Bu to‘rtlik guruh bosqichida gollar, assistlar va o‘yinga ta’sir ko‘rsatish bo‘yicha eng yuqori natijalarni qayd etdi.
Messi, Mbappe, Holand va Vinisius bir tarkibda — bu ramziy jamoaning eng katta intrigasi bo‘ldi.
Opta ramziy jamoasi
Darvozabon: Vozinya.
Himoyachilar: Marven Senaya, Pau Kubarsi, Diney Borjesh, Keito Nakamura.
Yarimhimoyachilar: Ueston Makkenni, Pedro Vite.
Hujumchilar: Lionel Messi, Vinisius Junior, Kilian Mbappe, Erling Holand.
Argentina chempionlikni himoya qilmoqda
Eslatib o‘tamiz, amaldagi jahon chempioni — Argentina milliy jamoasi.
2022 yilgi mundial finalida Argentina va Fransiya o‘rtasidagi asosiy va qo‘shimcha vaqt 3:3 hisobida yakunlangan. Penaltilar seriyasida esa argentinaliklar 4:2 hisobida g‘alaba qozonib, jahon chempionligini qo‘lga kiritgan.
Sizningcha, Opta ramziy jamoasida kim yo‘qligi eng katta hayrat bo‘ldi? Fikringizni izohlarda qoldiring va tarkibni futbol muxlislariga yuboring.
…