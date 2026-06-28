Messi, Mbappe, Holand, Vinisius JCH-2026 ning ramziy jamoasi tarkibida

·42·Sport
Messi, Mbappe, Holand, Vinisius JCH-2026 ning ramziy jamoasi tarkibida

2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichi yakunlangach, Opta musobaqaning eng yaxshi futbolchilaridan ramziy jamoa tuzdi.

Ro‘yxatda dunyo futboli yulduzlari bilan birga Kabo-Verde, Gana va Ekvador kabi termalarning kutilmagan qahramonlari ham bor. Ayniqsa, hujum chizig‘i muxlislar e’tiborini tortishi aniq.

Darvozada — Kabo-Verde qahramoni

Opta talqiniga ko‘ra, guruh bosqichining eng yaxshi darvozaboni sifatida Kabo-Verde posboni Vozinya tanlandi.

Tajribali golkiper jamoasining tarixiy pley-off yo‘llanmasiga katta hissa qo‘shdi va bir qator muhim seyvlari bilan ajralib turdi.

Kabo-Verdening debyut mundialidayoq keyingi bosqichga chiqishida Vozinyaning hissasi katta bo‘ldi.

Himoya chizig‘ida kutilmagan nomlar

Ramziy jamoa himoyasi quyidagicha tuzildi:

  • Marven Senaya — Gana;

  • Pau Kubarsi — Ispaniya;

  • Diney Borjesh — Kabo-Verde;

  • Keito Nakamura — Yaponiya.

Ushbu to‘rtlik guruh bosqichidagi barqaror harakatlari, yakkakurashlardagi ishonchli o‘yini va jamoaviy tartib-intizomi bilan ajralib turdi.

Yarimhimoyada Makkenni va Vite

Markaziy chiziqda AQSH milliy jamoasi futbolchisi Ueston Makkenni hamda Ekvador vakili Pedro Vite joy oldi.

Futbolchi

Terma jamoa

Ueston Makkenni

AQSH

Pedro Vite

Ekvador

Har ikki futbolchi ham jamoasi o‘yinini boshqarish, to‘pni oldinga yetkazish va himoya bilan hujum o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlashda muhim rol o‘ynadi.

Hujum chizig‘i — haqiqiy yulduzlar to‘plami

Opta tuzgan ramziy tarkibning eng kuchli qismi hujum chizig‘i bo‘ldi.

Unda quyidagi futbolchilar joy oldi:

  • Lionel Messi — Argentina;

  • Vinisius Junior — Braziliya;

  • Kilian Mbappe — Fransiya;

  • Erling Holand — Norvegiya.

Bu to‘rtlik guruh bosqichida gollar, assistlar va o‘yinga ta’sir ko‘rsatish bo‘yicha eng yuqori natijalarni qayd etdi.

Messi, Mbappe, Holand va Vinisius bir tarkibda — bu ramziy jamoaning eng katta intrigasi bo‘ldi.

Opta ramziy jamoasi

Darvozabon: Vozinya.

Himoyachilar: Marven Senaya, Pau Kubarsi, Diney Borjesh, Keito Nakamura.

Yarimhimoyachilar: Ueston Makkenni, Pedro Vite.

Hujumchilar: Lionel Messi, Vinisius Junior, Kilian Mbappe, Erling Holand.

Argentina chempionlikni himoya qilmoqda

Eslatib o‘tamiz, amaldagi jahon chempioni — Argentina milliy jamoasi.

2022 yilgi mundial finalida Argentina va Fransiya o‘rtasidagi asosiy va qo‘shimcha vaqt 3:3 hisobida yakunlangan. Penaltilar seriyasida esa argentinaliklar 4:2 hisobida g‘alaba qozonib, jahon chempionligini qo‘lga kiritgan.

Sizningcha, Opta ramziy jamoasida kim yo‘qligi eng katta hayrat bo‘ldi? Fikringizni izohlarda qoldiring va tarkibni futbol muxlislariga yuboring.

MessiMbappéHaalandVinícius
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiJurgen Klopp va Muhammad Salah oʻrtasidagi munosabatlar: Germaniyalik murabbiy bor haqiqatni aytdiBugun, 21:35Yurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiYurgen Klopp Liverpulning muvaffaqiyatsiz mavsumi va yangi murabbiy haqida gapirdiBugun, 21:17Mundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiMundial natijalari O‘zbekistonga qimmatga tushdiBugun, 20:18Chelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiChelsi Granit Xhaka transferi boʻyicha muzokaralarni boshladiBugun, 20:16Misr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinMisr terma jamoasida jiddiy xavotir: Muhammad Salah Jaxon chempionati pley-offini oʻtkazib yuborishi mumkinBugun, 20:12JCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiJCH-2026 bilan xayrlashgan 16 jamoa ma’lum bo‘ldiBugun, 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi